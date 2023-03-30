Разыскиваемый в Южной Корее гражданин Казахстана сдался полиции

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Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Железнодорожные вокзалы Алматы вернут в собственность НК "Қазақстан темір жолы", сообщил на встрече с жителями Турксибского района Алматы аким города Ерболат Досаев.





В ходе встречи один из жителей Турксибского района затронул вопрос о состоянии железнодорожного вокзала Алматы I и о проблемах с транспортным затором в этом районе.





Аким на это ответил, что он уже дал поручение управлению земельных отношений рассмотреть возможность строительства в районе вокзала многоуровневых паркингов, чтобы освободить территорию от большого количества машин





Площадь у вокзала Алматы I необходимо привести в порядок. Там есть частная территория, которую можно обустроить под парковочную площадь. Хвосты же образуются из-за таксистов, которые выстраиваются вдоль линии, чтобы подобрать пассажиров. Насчет поворота налево - поручу управлению городской мобильности разобраться и принять решение. По трафикам - нужно будет разобраться до конца", - пояснил аким.





Он также сообщил о решении передать оба железнодорожных вокзала в собственность КТЖ.





Они планируют ремонт, намерены вложить средства на развитие вокзала", - пояснил градоначальник.