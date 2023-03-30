29.03.2023, 09:47 68921
Разыскиваемый в Южной Корее гражданин Казахстана сдался полиции
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Казахстана, который был в розыске за незаконное пересечение границы, добровольно сдался корейской полиции, передает корреспондент агентства.
Второй гражданин Казахстана, который был в розыске за незаконное пересечение границы, добровольно сдался корейской полиции. Посольство РК держит на особом контроле данный вопрос и окажет всю необходимую консульство-правовую помощь нашим соотечественникам", - сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Как сообщалось ранее, двое граждан РК, которым было ранее отказано во въезде в Республику Корея, незаконно покинули Международный аэропорт города Инчхон. Один из них был позднее задержан местной полицией.
Также в министерстве отметили, что данный инцидент вызвал общественный резонанс в Южной Корее и широко освещен в местных СМИ, что в дальнейшем, возможно, сподвигнет правоохранительные и иммиграционные органы Республики Корея к активной борьбе с незаконным пребыванием в стране именно граждан Казахстана, а также к ужесточению порядка въезда наших граждан в страну.
Ранее в МИД прокомментировали введение дополнительных консультаций при выдаче шенгенской визы казахстанцам.
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30.03.2023, 11:31 24286
Железнодорожные вокзалы Алматы вернут в собственность КТЖ
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Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Железнодорожные вокзалы Алматы вернут в собственность НК "Қазақстан темір жолы", сообщил на встрече с жителями Турксибского района Алматы аким города Ерболат Досаев.
В ходе встречи один из жителей Турксибского района затронул вопрос о состоянии железнодорожного вокзала Алматы I и о проблемах с транспортным затором в этом районе.
Аким на это ответил, что он уже дал поручение управлению земельных отношений рассмотреть возможность строительства в районе вокзала многоуровневых паркингов, чтобы освободить территорию от большого количества машин
Площадь у вокзала Алматы I необходимо привести в порядок. Там есть частная территория, которую можно обустроить под парковочную площадь. Хвосты же образуются из-за таксистов, которые выстраиваются вдоль линии, чтобы подобрать пассажиров. Насчет поворота налево - поручу управлению городской мобильности разобраться и принять решение. По трафикам - нужно будет разобраться до конца", - пояснил аким.
Он также сообщил о решении передать оба железнодорожных вокзала в собственность КТЖ.
Они планируют ремонт, намерены вложить средства на развитие вокзала", - пояснил градоначальник.
30.03.2023, 09:08 32351
В Алматы осудили организаторов незаконных азартных игр в социальной сети
Фото: Depositphotos
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Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ Алматы пресечена деятельность организаторов незаконных азартных игр в социальной сети. Они привлечены к ответственности.
По данным АФМ, жители Алматы принимали ставки в TikTok за онлайн азартные игры с приемом денег и выдачей выигрыша через банковские переводы.
В ходе следствия доказано, что граждане в социальных сетях организовали незаконный игорный бизнес в течении 4-х месяцев с извлечением дохода в крупном размере на сумму почти 13 млн тенге. Подсудимые, двое жителей Алматы, признаны виновными и приговорены к 1,5 годам ограничения свободы", - говорится в сообщении АФМ.
Кроме того, в суде рассматривается дело в отношении 4 лиц с аналогичными правонарушениями в сфере незаконного игорного бизнеса с извлечением дохода в особо крупном размере.
В ведомстве напомнили, что организация азартных игр в социальных сетях является незаконной и противоречит нормам закона РК "Об игорном бизнесе".
30.03.2023, 08:48 34366
В Алматы продолжается судебное разбирательство по ДТП с участием автобусов
Фото: telegram/ALMATY_KRIS_P
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Алматы. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы продолжается суд по делу о ДТП с участием автобусов, в результате которого погиб один человек, более 20 - пострадали.
В ходе очередного судебного слушания в Алмалинском районном суде Алматы стало известно, что один из пострадавших в ДТП с автобусами простил предполагаемого виновника аварии - водителя 98-го маршрута, сообщает Almaty.tv.
Напомним, речь идет об аварии, которая произошла в ноябре прошлого года на пересечении улиц Толе би и Абылай хана. Тогда в результате столкновения 98-го и 201-го маршрутов пострадал 21 человек. Сейчас по делу проходят трое потерпевших. Среди них есть и родственники погибшего. Сегодня дать показания пришел свидетель, который одним из первых помог пострадавшим.
Сначала открылась дверь. Мы зашли внутрь салона. Увидели, как выносят детей. Повсюду были осколки. Потом я увидел водителя, он свисал из окна. А в задней части автобуса лежал человек. Там все было разрыто. Человека придавило колесом. Его невозможно было вытащить", - рассказал очевидец Еркин Ермеков.
29.03.2023, 20:49 69021
В Алматы с начала года с участием мопедов произошло 199 ДТП
В 2022 году с участием мопедов зарегистрировано 778 ДТП, 836 человек травмированы, семеро погибли
Фото: Depositphotos
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Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 199 ДТП с участием мопедов произошло в Алматы с начала года. 198 человек травмированы, еще один погиб, сообщает Polisia.kz.
Такие данные были озвучены в ходе рабочей встречи полицейских Алматы с руководителями курьерских служб, оказывающих услуги быстрой доставки, по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения мобильных транспортных средств.
Популярность такого вида транспорта связана с доступностью, удобностью перемещения по городу, а также отсутствием необходимости регистрации, прохождения обучения и получения разрешения на управление. Известно, что данный вид транспорта развивает достаточно высокую скорость (до 80 км/час), в связи с чем на уровне МВД рассматривается вопрос о внесении поправок в законодательство по включению мопедов, имеющих объем двигателя более 50 кубических сантиметров, в перечень видов транспортных средств, подлежащих государственной регистрации. В связи с отсутствием законодательных норм, устанавливающих возрастные ограничения, этим видом транспорта наравне со взрослыми пользуются и дети, которые более подвержены риску. Нередко передвижение на мопедах осуществляется по пешеходным тротуарам и дорогам, что негативным образом влияет на аварийность", - сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП Алматы Ержан Узабаев.
В ходе встречи было сказано об ужесточении работы по искоренению грубых нарушений ПДД со стороны водителей мопедов.
Предложено подключить представителей курьерских компаний в проведение локальных отработок по выявлению нарушений ПДД со стороны их курьеров.
Сейчас мы предлагаем в рамках пилотного проекта интегрировать единый информационный фонд с присвоением нумерации для каждой курьерской компании для их дальнейшей регистрации в базе данных работодателя со сведениями о курьере и его условиями передвижения, т.е. у АИС "Сергек" есть новая техническая возможность фиксации нарушений, допущенных водителями мобильного транспорта. В то же время представителям служб доставки необходимо каждому сотруднику присвоить нумерацию и нанести ее со светоотражательным элементом на контейнеры с целью выявления нарушителей и контроля за ними", - подытожил Узабаев.
В 2022 году с участием мопедов зарегистрировано 778 ДТП, 836 человек травмированы, семеро погибли.
17 февраля на встрече с жителями Наурызбайского района аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал вопрос использования электросамокатов и мопедов. Тогда аким отметил, что возможность штрафовать водителей у полиции появится тогда, когда электросамокаты и мопеды будут признаны транспортными средствами.
29.03.2023, 18:47 73296
В Казахстане ожидается резкое похолодание
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ближайшие три дня, по прогнозу РГП "Казгидромет", на большую часть страны будет оказывать влияние южный циклон с активными фронтальными разделами, в связи с этим ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди, в северной половине страны осадки в виде дождя и снега.
31 марта - 1 апреля на западе ожидается сильный дождь, 30-31 марта на востоке и юге, 30 марта - 1 апреля на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега. С 31 марта с вторжением северо-западного антициклона прогнозируется прекращение осадков на севере и понижение температуры воздуха на большей части республики.
На западе понижение температуры воздуха ночью до 2-7, днем до 7-15 тепла, на севере, северо-западе и в центре страны ожидается понижение температурного фона ночью до 7-13 мороза, днем до 2 мороза - 3 тепла, понижение на востоке ночью до 10-22 мороза, днем до 5 мороза - 3 тепла, в южных регионах ночью до 0-5, днем до 3-13 тепла.
29.03.2023, 17:42 78646
В Алматы пополнился список ЖК, не рекомендуемых для покупки жилья
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Алматы. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы пополнился список жилых комплектов, не рекомендуемых для покупки жилья, сообщает пресс-служба акимата города.
По информации управления градостроительного контроля города Алматы, на интернет-ресурсах опубликованы объявления о продаже квартир в ЖК "Demeu Residence" застройщиком Demeu Development.
При этом, отметили в пресс-службе, собственник не получил разрешительных документов на строительство. Более того, целевое назначение земельного участка, расположенного в производственном кооперативе Горный Гигант, уч. 192, - для ведения личного подсобного хозяйства.
Сообщается, что строительство на участке не ведется, однако согласно объявлению жилой комплекс планируется сдать в IV квартале текущего года.
Призываем горожан быть бдительными и перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии управления градостроительного контроля города Алматы +7 (727) 229-81-36", - добавили в акимате.
Ранее акимат Алматы опубликовал информацию о двух ЖК, не рекомендуемых для покупки жилья.
В список неблагонадежных попали два жилых комплекса: ЖК "Auezov Apartaments" и ЖК "Tole BI Residence".
29.03.2023, 16:25 77866
Работу пункта пропуска на границе Казахстана и России приостановили из-за паводка
Водителям транспортных средств порекомендовали скорректировать свои маршруты движения
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за паводка приостановлена работа автомобильного пункта пропуска "Желкуар", сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.
В связи со сложившейся паводковой ситуацией с 29 марта 2023 года временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска "Желкуар", расположенном на территории Житикаринского района Костанайской области напротив российского пункта пропуска "Мариинский" Челябинской области Российской Федерации", - проинформировали в ведомстве.
В КНБ также добавили, что информация о возобновлении пропуска лиц, транспортных средств, грузов и товаров через государственную границу Республики Казахстан в автомобильном пункте пропуска "Желкуар" будет размещена дополнительно.
Водителям транспортных средств рекомендуется скорректировать свои маршруты движения с учетом складывающейся ситуации", - подчеркнули в комитете.
Напомним, в Уральске и трех районах ЗКО из-за паводков был объявлен режим ЧС. 16 жителей села Коржын эвакуированы в районный центр с помощью вертолета. В поселке Актюбинской области подтопило 15 домов, ФОК и кафе.
Кроме того, в Актюбинской области в целях обеспечения безопасности жителей поселка Хобда произведены работы по вскрытию дорожного полотна трассы Самара - Шымкент на 613-м километре. Данная мера позволит предотвратить подтопление близнаходящихся жилых домов.
29.03.2023, 15:42 80591
Все в копоти и золе - жители Экибастуза жалуются на черный дым
Фото: instagram/ete_ekb
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Экибастуз. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Экибастуза жалуются на идущий с ТЭЦ грязный черный дым, из-за которого в городе трудно дышать, а все окна и полы в копоти и золе.
В видео, выложенном очевидцами в Instagram-паблике ekibastuz.live, видно, что город накрывает плотная пелена черного дыма.
31 микрорайон весь в копоти и в золе, на улице дым, смог стоит. В квартире босыми ногами пройти нельзя, как будто по земле босиком ходишь, хотя каждый день полы моешь";
Только что смотрела на ТЭЦ, там такой дым валит и не только из трубы";
Да это ужас, живем в 31 микрорайоне, все машины в золе, в квартире ужас, окна нельзя открыть, летит зола", - пишут в комментариях возмущенные жители.
Ситуацию прокомментировали в ТОО "Экибастузтеплоэнерго".
В настоящее время на станции в работе находятся три котлоагрегата №№ 9, 12 15. Специалистами ведутся мероприятия по подготовке оборудования станции к выводу в ремонт. Сейчас на станции производится сработка оставшегося топлива (сжигание угольной пыли) в бункерах одного из котлоагрегатов для последующего вывода котла в ремонт. Именно поэтому жители города могут наблюдать идущий со станции темный дым", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что это обязательная процедура до вывода котлов в ремонт во избежание тления и воспламенения угольной пыли в бункерах котлоагрегатов.
Там также напомнили, что в период летней ремонтной кампании на Экибастузской ТЭЦ планируется провести капитальный ремонт 8 котлоагрегатов (3 энергетических котлоагрегатов и 5 водогрейных).
Напомним, ДКРЕМ Павлодарской области оштрафовал компанию на сумму 27,6 млн тенге за некачественное отопление. Ранее, в январе, ТОО "Экибастузтеплоэнерго" уже штрафовали за нарушение правил технической эксплуатации электрических станций и сетей, техники безопасности и др.
Напомним, произошедшая в ноябре прошлого года авария на теплосетях Экибастуза оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. В первые часы аварии было 70 прорывов на теплосетях, из них 15 - крупные. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. На момент технологического нарушения без теплоснабжения осталось 149 многоэтажных жилых домов из 689, которые есть в городе, а также порядка 200 частных домов и 10 школ и детсадов. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение.
В течение зимы аварии на ТЭЦ не прекращались. Жители Экибастуза постоянно жаловались на холод в квартирах и требовали вновь ввести в городе режим ЧС. В ТОО "Экибастузтеплоэнерго" жителям пообещали списать 70% платы, начисленной за услуги теплоснабжения в феврале, в связи с несоблюдением температурного режима.
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