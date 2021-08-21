Казахстан и Кыргызстан обсудят проект соглашения по Чумышскому гидроузлу

ЧОЛПОН-АТА. 20 АВГУСТА - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев встретился с министром сельского, водного хозяйства и развития регионов Кыргызстана Аскарбеком Джаныбековым, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

На встрече был обсужден ход вегетационного периода текущего года в бассейнах реках Сырдарья, Шу и Талас, а также актуальные водохозяйственные вопросы в рамках сотрудничества по Шу-Таласской водохозяйственной комиссии, в том числе необходимость проведения консультации по обсуждению соглашения о режиме управления и использования Чумышского гидроузла на реке Шу, сообщает пресс-служба Минэкологии РК.

Стороны положительно отметили принятые совместные усилия по обеспечению поливной водой сельхозтоваропроизводителей Казахстана и Кыргызстана и договорились приложить усилия для соблюдения согласованных графиков подачи воды по междгосударственным объектам в бассейне реки Шу.

Также, казахстанская сторона отметила необходимость разработки и подписания соглашения о режиме управления и использования Чумышского гидротехнического узла, от которого зависит обеспечение прозрачности вододеления на реке Шу, в связи с чем предложила кыргызской стороне приступить к обсуждению проекта соглашения в рамках созданной рабочей группы и провести первое заседание в сентябре 2021 года.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства