Казахстан и Россия подписали соглашение по созданию ракетного комплекса "Байтерек"

Проект предусматривает создание ракетного комплекса "Байтерек" на базе наземной космической инфраструктуры "Зенит-М" на космодроме Байконур для пусков перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", - сообщили в пресс-службе Роскосмоса.
Соглашение подписали генеральный директор РКК "Энергия" Игорь Озар и генеральный директор СП "Байтерек" Куат Мустафинов. Подписание состоялось в присутствии генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина и вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Азамата Батыркожа.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства