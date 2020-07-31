Казахстан и Россия подписали соглашение по созданию ракетного комплекса "Байтерек"

Байконур. 30 июля. Kazakhstan Today - Сегодня в Байконуре состоялась церемония подписания соглашения о заключении контракта между Ракетно-космической корпорацией "Энергия" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") и СП "Байтерек" на оказание услуг по созданию космического ракетного комплекса "Байтерек" на базе ракеты космического назначения среднего класса нового поколения для запуска беспилотных космических аппаратов, передает Kazakhstan Today.

Проект предусматривает создание ракетного комплекса "Байтерек" на базе наземной космической инфраструктуры "Зенит-М" на космодроме Байконур для пусков перспективной ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", - сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Соглашение подписали генеральный директор РКК "Энергия" Игорь Озар и генеральный директор СП "Байтерек" Куат Мустафинов. Подписание состоялось в присутствии генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина и вице-министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Азамата Батыркожа.

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