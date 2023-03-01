Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие - Токаев
США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом инвестиций более 62 млрд долларов
Фото: Акорда
Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкена, прибывшего в Астану с официальным визитом, сообщает Акорда.
Приветствуя американского дипломата, глава государства отметил, что с момента установления дипломатических отношений Казахстан и США выстроили образцовое взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.
Ваш визит особенно важен с точки зрения придания дополнительного импульса построению нашего стратегического сотрудничества. У нас очень хорошие и надежные долгосрочные партнерские отношения в таких стратегически важных областях, как безопасность, энергетика, торговля и инвестиции. Поэтому мы готовы к дальнейшему развитию этого сотрудничества. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы выразить нашу признательность за постоянную и твердую поддержку Соединенными Штатами нашей независимости, территориальной целостности и суверенитета", - заявил президент.
Говоря об экономическом сотрудничестве, глава государства отметил, что США являются одним из крупнейших инвесторов Казахстана с общим объемом инвестиций более 62 млрд долларов.
Лидер Казахстана приветствовал усилия Соединенных Штатов по расширению сотрудничества в формате С5+1, отметив важность проведения встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в Астане.
В свою очередь государственный секретарь США выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву за оказанное гостеприимство и передал ему теплые слова приветствия от президента США.
На двустороннем уровне важно развивать значительные успехи, достигнутые за более чем 30 лет, углублять и укреплять наше партнерство. Только за последние годы мы добились новых важных успехов в этом направлении. Нас связывают прочные отношения, и они будут только укрепляться. Мы привержены этому курсу", - сказал Энтони Блинкен.
Кроме того, американский дипломат дал высокую оценку политическим и экономическим преобразованиям в Казахстане.
В завершение беседы Касым-Жомарт Токаев передал наилучшие пожелания президенту США Джо Байдену.
Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен прилетел в Астану.