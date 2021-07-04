Казахстан и Турция обсудили вопросы сотрудничества в аэрокосмической сфере

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НУР-СУЛТАН. 3 ИЮЛЯ - Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провел встречу с генеральным директором аэрокосмической и оборонно-промышленной компании «Turkish Aerospace Industries» (TAI) Темелем Котилем, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





Собеседники обсудили перспективы сотрудничества между Казахстаном и компанией TAI, в том числе, участие компании в проектах в области машиностроения, промышленности и аэрокосмоса, а также возможности создания совместного производства и трансферта технологий, сообщили в пресс-службе МИД РК.





Котиль выразил заинтересованность в двустороннем сотрудничестве, отметив возможность реализации совместных инвестиционных проектов.





По итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении плодотворного сотрудничества.





TAI является ведущей турецкой аэрокосмической компанией, занимающейся проектированием, разработкой и производством собственных интегрированных систем. Компания является производственной площадкой для крупных международных производителей оригинального оборудования и работает в 5 основных бизнес-сегментах: самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, космические системы, аэроструктура.

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