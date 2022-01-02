Казахстан принял председательство в СНГ

НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - Казахстан с 1 января 2022 года принял председательство в Содружестве Независимых Государств (СНГ), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав государств СНГ 15 октября напомнил, что историческая декларация о создании СНГ была принята на встрече в Алматы в декабре 1991 года. По его словам, "сегодня с уверенностью можно сказать, что Содружество сыграло ключевую роль в предотвращении масштабной катастрофы на постсоветском пространстве, способствовало сохранению взаимодействия между нашими народами", сообщает РИА Новости

Глава государства добавил, что общими усилиями на пространстве СНГ созданы действенные механизмы кооперации, сформирована солидная нормативно-правовая база, развивается активный политический диалог, укрепляется взаимодействие в области безопасности, создаются условия для расширения торгово-экономических отношений.

Среди первостепенных задач, стоящих перед странами СНГ, казахстанский лидер назвал активизацию и наращивание торгово-экономического сотрудничества. В частности, президент заявил о необходимости совершенствования подходов к экономическому взаимодействию, уделив основное внимание расширению промышленной кооперации стран СНГ. Для этого он предложил разработать новую программу развития промышленных комплексов как минимум до 2025 года и подписать соглашение о торговле услугами.

Наряду с этим президент Казахстана считает актуальным формирование общего аграрного рынка. По его словам, разработка стратегии развития и взаимодействия продовольственных систем государств СНГ отвечала бы общим интересам. Касаясь вопросов сотрудничества в преодолении негативных последствий пандемии, Токаев предложил ускорить взаимное признание паспортов вакцинации на пространстве СНГ.

Другой важной задачей СНГ Токаев считает совершенствование механизмов сотрудничества в сфере безопасности с акцентом на совместное противостояние возросшим вызовам терроризма, религиозного экстремизма, торговли наркотиками. По его словам, эти угрозы приобрели первостепенное значение в свете складывающейся ситуации в Афганистане.

Президент Казахстана также призвал партнеров по СНГ к сотрудничеству в продвижении и решении вопросов экологии и охраны окружающей среды. Он указал на необходимость принятия конкретных шагов по решению проблем в использовании водных ресурсов трансграничных рек на пространстве СНГ. Кроме того, он отметил актуальность вопроса перехода к низкоуглеродной экономике.