Казахстан ратифицировал договор с Узбекистаном по демаркации границы

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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы", - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы", сообщает Акорда.





Целью данного закона является международно-правовое закрепление правовых основ демаркации линии государственной границы между Казахстаном и Узбекистаном.





В соответствии с договором начальной точкой казахстанско-узбекской государственной границы является точка стыка государственных границ Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, а конечной точкой линии границы является точка стыка границ Казахстана, Узбекистана и Туркменистана.





Договором предусмотрено обозначение на местности пограничными знаками демаркированной линии государственной границы, протяженность которой составляет 2 356 666 км. При этом прохождение линии государственной границы, местоположение пограничных знаков, их геодезические координаты, отметки высот и другие данные каждого пограничного знака отражены и указаны в приложениях к договору.





Наряду с этим в отдельном приложении к договору отражена государственная принадлежность островов на пограничных реках Келес и Сырдарья, их координаты и площадь.





Ратификация договора позволит юридически закрепить обозначение линии казахстанско-узбекской государственной границы на местности, завершить ее международно-правовое оформление и устранить возможные предпосылки для возникновения территориальных споров с Республикой Узбекистан.





Ратификация договора позволит укрепить суверенитет, территориальную целостность и обеспечит стабильность на государственной границе двух стран в духе взаимного уважения, доверия и равноправия, говорится в заключении к документу.



