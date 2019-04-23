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Казахстан ратифицировал поправки в соглашение с Россией о статусе города Байконура

22.04.2019, 20:22 8803
Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - Казахстан ратифицировал поправки в соглашение с Россией о статусе города Байконура, передает Kazakhstan Today.
 

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе города Байконур, порядке формирования и статусе его органов исполнительной власти от 23 декабря 1995 года", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
Также президент Казахстана подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи".
 
Тексты законов публикуются в печати. 
 
Напомним, что закон о ратификации Протокола о внесении изменения в Соглашение с РФ о статусе города Байконура предусматривает дополнительное включение в перечень государственных органов Республики Казахстан, функционирующих в Байконуре, подразделений 10 государственных органов. Таким образом, в Байконуре будут функционировать 18 государственных органов Казахстана.
 
В частности, перечень государственных органов, функционирующих на территории города Байконура на период аренды комплекса "Байконур", дополнен такими органами, как подразделения уполномоченного органа Республики Казахстан в области охраны окружающей среды, Министерства юстиции, Комитета национальной безопасности, Пограничной службы Комитета национальной безопасности, Комитета казначейства Министерства финансов Республики Казахстан и другими. 
 
Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи предусматривает разовую передачу таджикской стороне военного имущества: боеприпасов, авиационных средств поражения, артиллерийских приборов, имущества радиационной, химической и биологической защиты и другие. 
 
По условиям соглашения Казахстан обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества железнодорожным транспортом со станции "Отар" Жамбылской области до станции "Рохати" города Душанбе. В свою очередь, таджикская сторона берет на себя расходы и несет ответственность за оформление таможенных процедур в Республике Таджикистан, а также обязательство не передавать полученное военное имущество или право на его использование третьей стороне. 
 

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