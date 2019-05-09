Казахстан ратифицировал соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе", передает Kazakhstan Today.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе. Текст закона публикуется в печати", - сообщает пресс-служба Акорды.

Как сообщалось ранее, соглашение устанавливает порядок управления авторскими и смежными правами на коллективной основе на территориях государств-членов ЕАЭС в случаях, когда практическое осуществление авторских и смежных прав в индивидуальном порядке авторами, исполнителями, изготовителями фонограмм и иными обладателями авторских и смежных прав затруднено или национальным законодательством допускается использование объектов этих прав без согласия правообладателей, но с выплатой вознаграждения.

В сферах коллективного управления авторскими и смежными правами, определяемых законодательством государств-членов, предусматривается возможность создания организаций по коллективному управлению правами.

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