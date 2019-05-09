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Казахстан ратифицировал соглашение о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе

08.05.2019, 19:44 5806
Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе", передает Kazakhstan Today.
 
"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе. Текст закона публикуется в печати", - сообщает пресс-служба Акорды.
 
Как сообщалось ранее, соглашение устанавливает порядок управления авторскими и смежными правами на коллективной основе на территориях государств-членов ЕАЭС в случаях, когда практическое осуществление авторских и смежных прав в индивидуальном порядке авторами, исполнителями, изготовителями фонограмм и иными обладателями авторских и смежных прав затруднено или национальным законодательством допускается использование объектов этих прав без согласия правообладателей, но с выплатой вознаграждения. 
 
В сферах коллективного управления авторскими и смежными правами, определяемых законодательством государств-членов, предусматривается возможность создания организаций по коллективному управлению правами. 
 

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