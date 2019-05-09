Казахстан ратифицировал соглашение с правительством РФ о функционировании казахстанского филиала МГУ

Нур-Султан. 8 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о функционировании Казахстанского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, передает Kazakhstan Today.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о функционировании Казахстанского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова", - сообщила пресс-служба Акорды.

Текст закона публикуется в печати.

Как сообщалось ранее, в казахстанском филиале МГУ станет обязательным изучение истории Казахстана и казахского языка. 25 апреля в ходе заседания сената парламента под председательством Дариги Назарбаевой депутаты приняли ратификацию казахстанско-российского межправительственного соглашения о функционировании Казахстанского филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

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