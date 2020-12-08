Казахстан сократит количество авиарейсов с Турцией

Нур-Султан. 7 декабря. Kazakhstan Today - С 10 декабря сокращается количество регулярных рейсов между Казахстаном и Турцией, передает Kazakhstan Today.

С учетом уровня эпидемиологической обстановки и рекомендаций Министерства здравоохранения РК c 10 декабря 2020 года по решению Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК с 20 до 10 в неделю сокращается количество регулярных рейсов между Казахстаном и Турцией", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований обеих стран и в соответствии с новым расписанием, опубликованным на сайтах авиакомпаний.

Изменения в расписании рейсов казахстанских и турецких авиакомпаний также можно уточнить в справочных службах авиакомпаний или по месту приобретения авиабилетов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства