Казахстан утвердил взаимный безвизовый режим с Китаем

Глава региона сообщил о строительстве в Экибастузе завода по производству технического кремния стоимостью 35 миллиардов тенге

Фото: Акорда

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Павлодар. 9 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Павлодарскую область был проинформирован о социально-экономическом развитии и инвестиционной привлекательности региона, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Павлодарскую область был проинформирован о социально-экономическом развитии и инвестиционной привлекательности региона, сообщает пресс-служба Акорды.





Как доложил аким области Асаин Байханов, за первое полугодие в регион привлечено 344 миллиарда тенге, что на 30% выше показателей аналогичного периода прошлого года.





Глава региона сообщил о строительстве в Экибастузе завода по производству технического кремния стоимостью 35 миллиардов тенге. В области также планируется запустить завод компании EkibastuzFerroAlloys.





Проект, в который предполагается инвестировать 92 миллиарда тенге, обеспечит создание более 1500 рабочих мест. В сфере железнодорожного машиностроения планируется запуск кузнечно-бандажного комплекса компании RailCastSуstems с объемом инвестиций 78 миллиардов тенге.





Господдержку получили и действующие предприятия региона. Так, компания "Нефтехим LTD" первой в СНГ начала производство эпоксидного компаунда. ТОО "Казмунайхим" запустило производство полного цикла реагентов и присадок для нефтегазовой отрасли Казахстана.





Фото: Акорда





Главе государства рассказали о ходе работы над крупнейшим проектом международной компании PolyMetal International plc по переработке 300 тысяч тонн золотосодержащего концентрата с получением 15 тонн золота в год. Объем инвестиций составит 347 миллиардов тенге.





Отдельно президент был проинформирован о техническом состоянии предприятий электроэнергетики. Аким области заверил, что в 2024 году завершится модернизация энергоблоков ГРЭС-1 и ГРЭС-2, а также электростанции № 7 в городе Аксу.





Кроме того, Асаин Байханов доложил о перспективах наращивания производства продуктов питания. По его словам, в области растут производство и переработка молока; в этом году дополнительно строятся 10 новых современных ферм с общим объемом инвестиций свыше 30 миллиардов тенге.





В завершение Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить исполнение планов социально-экономического развития и продолжить работу по привлечению потенциальных инвесторов.





Дополнено 09.08.2023, 18.05





Глава государства посетил предприятие ZENITH в Павлодаре, сообщает пресс-служба главы государства.





Предприятие занимается производством строительных материалов и возведением объектов различного назначения.





Касым-Жомарт Токаев осмотрел цеха предприятия и ознакомился с продукцией завода.





Фото: telegram/aqorda





Как сообщило руководство, на сегодняшний день в производственную инфраструктуру инвестировано порядка 20 млрд тенге. Также завод на принципах государственно-частного партнерства участвует в строительстве социального жилья. Предприятие планирует запустить ряд новых производств и ввести в эксплуатацию многоквартирные жилые дома, в том числе по государственным программам, в объеме 100 тысяч квадратных метров в год.





Дополнено 09.08.2023, 18.31





Также Касым-Жомарт Токаев посетил клинику ASTANA VISION PAVLODAR, информирует пресс-служба главы государства.





Глава государства ознакомился с деятельностью медицинского учреждения, специализирующегося на оказании офтальмологических услуг местным жителям. президенту продемонстрировали работу диагностическо-поликлинического комплекса, стационарного отделения, лазерного центра и операционного блока.







