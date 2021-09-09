НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Казахстан возобновляет регулярные рейсы с Мальдивами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 4 октября 2021 года авиакомпания "Эйр Астана" возобновит регулярные рейсы по маршруту Алматы – Мале. Частота - четыре рейса в неделю. Эксплуатироваться будут воздушные судна типа Б767 и А321LR", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
Отмечается, что увеличение количества рейсов на Мальдивы будет зависеть от эпидемиологической ситуации и решений Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.
Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании", - добавили в ведомстве.
Напомним, в мае Air Astana приостановила полеты из Казахстана на Мальдивы.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства