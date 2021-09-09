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Казахстан возобновляет регулярные рейсы с Мальдивами

08.09.2021, 16:07 5725
НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - Казахстан возобновляет регулярные рейсы с Мальдивами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С 4 октября 2021 года авиакомпания "Эйр Астана" возобновит регулярные рейсы по маршруту Алматы – Мале. Частота - четыре рейса в неделю. Эксплуатироваться будут воздушные судна типа Б767 и А321LR", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

 
Отмечается, что увеличение количества рейсов на Мальдивы будет зависеть от эпидемиологической ситуации и решений Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан.
 

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании", - добавили в ведомстве.


 

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