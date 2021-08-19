Казахстанские дипломаты продолжают работать в Афганистане

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НУР-СУЛТАН. 18 АВГУСТА - В ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Айбек Смадияров сообщил, что в Афганистане продолжают работать 10 казахстанских дипломатов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Дипломатов остается около 10 человек, они продолжают работу. Работают они в штатном режиме, безопасность их обеспечена", - сказал Смадияров.

Он также сообщил, что находящимся на территории Афганистана гражданам Казахстана, желающим вернуться домой необходимо обратиться в посольство РК в Кабуле.

Несколько дней назад мы заявили, что на территории Афганистана нет граждан Казахстана, так как все, о которых мы знали, уже выехали. Но за эти 2-3 дня в посольство обратилась группа граждан, которые предоставили свои казахстанские документы и сегодня, буквально полчаса назад, в аэропорту Алматы приземлился борт Министерства обороны, на котором были привезены 25 граждан Казахстана, в том числе часть наших дипломатов, которые там работали. Среди граждан Казахстана - 15 взрослых и 10 детей", - сообщил представитель МИД РК.

Смадияров также сообщил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил внешнеполитическому ведомству оказать максимальное содействие в обеспечении безопасности и возможном возвращении этнических казахов из Афганистана на историческую родину.

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