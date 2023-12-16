Казахстанского космонавта планируют отправить на МКС

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Астана. 15 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В мажилисе презентовали законопроект по вопросам сохранения и воспроизводства казахской породы лошадей спортивного направления. На субсидирование ежегодно планируют направлять 140 млн тенге. Об этом сообщили в Минсельхозе РК.





Все поправки согласованы с заинтересованными государственными органами. Расходы на субсидирование поддержаны решением РБК от 22 августа 2023 года - ежегодно на эти цели будет направлено 140 млн тенге", - проинформировали в Минсельхозе.





Отмечается, что костанайская порода лошадей является единственной казахской верхово-упряжной породой специализированного спортивного направления и широко используется для развития национальных видов конного спорта. Кроме того, ее признали национальным достоянием народа. На данный момент в республике зарегистрированы 228 голов лошадей костанайской породы и помесей 1-го и 2-го поколения.





Вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин сообщил, что законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам сохранения и воспроизводства казахской породы лошадей спортивного направления" предусматривает внесение изменений и дополнений в три закона: "О племенном животноводстве", "Об охране селекционных достижений", "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий".





В закон "О племенном животноводстве" будут внесены поправки, согласно которым республиканские палаты овцеводства предлагают оставлять по направлению продуктивности, а республиканские палаты коневодства - создавать по одному на продуктивное и на спортивное направление лошадей. Кроме того, регламентируются нормы создания и функционирования палат по продуктивному или спортивному направлению лошадей.





Поправки в законы "О племенном животноводстве" и "Об охране селекционных достижений" касаются уточнения понятия "племенное животное". В соответствии с изменениями предложена трактовка "чистопородное животное, зарегистрированное в республиканской палате, отвечающее направлению и стандарту породы". Помимо этого, племенные лошади спортивного направления отечественной селекции и зарегистрированные в республиканской палате, отнесут к новому понятию - "казахская порода лошадей спортивного направления".





В законе "О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий" уточняются понятия "агропромышленный комплекс" (сохранение и разведение племенных животных) и "сельскохозяйственный товаропроизводитель" (лица, которые занимаются воспроизводством, сохранением и разведением племенных животных).



