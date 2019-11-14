Казахстанцам напомнили о необходимости уплаты налога на транспорт до 31 декабря

Плательщиками налога на транспортное средство (ТС) являются физические лица, имеющие на праве собственности ТС. Налог на ТС оплачивается налогоплательщиком самостоятельно по налоговой ставке, за исключением прицепов, подлежащих государственной регистрации и состоящих на учете в Республике Казахстан", - сообщили в департаменте государственных доходов Алматы.
Плательщиками налога на ТС не являются: участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий "Халык кахарманы", "Казакстаннын Енбек Epi", награжденные орденом Славы трех степеней и орденом "Отан", многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня" или награжденные подвеской "Алтын алка" либо "Куміс алка" - по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом; инвалиды по имеющимся в собственности мотоколяскам и автомобилям - по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом.
В ведомстве также напомнили, что при учете и регистрации ТС уполномоченным органом является управление административной полиции департамента внутренних дел.
По угнанным и похищенным ТС основанием для освобождения от уплаты налога на период розыска является документ, подтверждающий снятие с учета ТС, производится на основании заявления владельца и подтверждающий факт (дату) возбуждения уголовного дела об угоне (похищении) ТС. Таким образом, исчисление (начисление) такого налога прекращается с даты возбуждения уголовного дела об угоне (похищении) ТС", - добавили в ДГД.
Расчет налога на ТС можно произвести самостоятельно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК www.kgd.gov.kz в разделе "Электронные сервисы" / "Калькулятор". Оплатить налог можно в электронном виде на портале еGov.kz без необходимости авторизации и подписания ЭЦП. Для этого нужно пройти в раздел "Налоги и финансы" - "Платежи" - "Оплата налогов и других обязательных платежей в бюджет" и заказать услугу, нажав на "Оплатить онлайн". Здесь необходимо ввести ИИН/БИН налогоплательщика, наименование органа государственных доходов, сумму платежа, код бюджетной классификации. Затем система автоматически предложит перейти в раздел оплаты налога. После оплаты налога предоставляется электронный чек.
Оплату налога на ТС также можно произвести через мобильные приложения банков второго уровня (post.kz, kaspi.kz, homebank.kz и другие).
Дополнительно сообщаем, что до конца года у вас есть возможность воспользоваться программой налоговой амнистии для физических лиц, по списанию пеней и штрафов, единственным условием который является уплата основного долга по налогам", - резюмировали в ведомстве.
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