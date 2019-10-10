Алматинцы погасили долги по налогам на 4,3 млрд тенге

Алматы. 9 октября. Kazakhstan Today - Жители города Алматы погасили задолженность на общую сумму 4 млрд 324 млн тенге, списано пени на 802 млн 990 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

Основным условием данной программы является уплата физическим лицом до 31 декабря 2019 года суммы недоимки, образованной по налоговым обязательствам за налоговые периоды до 1 января 2019 года, за исключением обязательств по уплате налога на имущество и земельного налога за 2018 год. Не признается налоговой задолженностью, не подлежит внесению в бюджет, а также подлежит списанию в порядке, определяемом уполномоченным органом, сумма пени, числящаяся в лицевом счете налогоплательщика по состоянию на 1 января 2019 года, а также сумма пени, начисленная на сумму такой недоимки до даты ее уплаты, включая день уплаты. При этом пеня списывается по тому виду налога и другого обязательного платежа в бюджет, по которому уплачена недоимка", - разъяснили в пресс-службе департамента.

ДГД Алматы призывает физических лиц освободиться от накопленных долгов и избежать налагаемых органами государственных доходов ограничений.

По всем вопросам касательно проведения налоговой амнистии налогоплательщики могут обращаться в управление по работе с задолженностью и Управление непроизводственных платежей ДГД по телефонам: 267-69-66, 272-00-12, 267-69-94, 267-69-26.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства