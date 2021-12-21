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Казахстанцы на внутренних регулярных авиарейсах могут использовать цифровое удостоверение личности

20.12.2021, 09:58 89521
Казахстанцы на внутренних регулярных авиарейсах могут использовать цифровое удостоверение личности
Фото: gurk.kz
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Казахстанцы на внутренних регулярных авиарейсах могут использовать цифровое удостоверение личности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в Комитете гражданской авиации, во всех аэропортах РК внедрен сервис цифровых документов (eGov Mobile). Благодаря данному сервису у пассажиров внутренних рейсов появилась возможность предъявить цифровое удостоверение личности через приложение eGov Mobile для подтверждения личных данных.
 

Чтобы воспользоваться цифровым удостоверением личности в аэропорту, пользователю, авторизованному в eGov mobile, необходимо войти в сервис "Цифровые документы" и выбрать из списка удостоверение личности. На стойке регистрации аэропорта, а также при прохождении предполетного досмотра необходимо показать экран смартфона с QR-кодом, сгенерированным в сервисе", - уточнили в ведомстве.


 

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Мангистауское управление предпринимательства обвиняют в ущемлении прав предпринимателей

21.12.2021, 16:06 3556
Мангистауское управление предпринимательства обвиняют в ущемлении прав предпринимателей
Фото: lada.kz
МАНГИСТАУ. 21 ДЕКАБРЯ - В действиях управления предпринимательства Мангистау выявлены нарушения антимонопольного законодательства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в департаменте агентства по защите и развитию конкуренции, в работе управления выявлены нарушения по стабилизации цен в области. Руководству управления внесен акт антимонопольного реагирования. 
 

В целях стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары местный исполнительный орган создал комиссию, которая должна была обеспечивать эффективное и своевременное применение механизмов стабилизации цен. Однако установлено, что состав комиссии не соответствует требованиям законодательства. Более того, были выявлены действия, направленные на ограничение или устранение конкуренции, ущемляющие права предпринимателей. Таким образом, нарушены принципы равенства субъектов предпринимательства перед законом", - сообщает сайт "Лада" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

 
Управлению предпринимательства и торговли Мангистауской области рекомендовано привести в соответствие состав комиссии и в дальнейшем не создавать условия, ограничивающие конкуренцию на рынке.
 

На сегодняшний день акт антимонопольного реагирования исполнен. Однако в случае установления повторных нарушений в действиях уполномоченного органа в отношении должностных лиц будет назначено расследование с наложением крупного штрафа. В компетенцию комиссии входит ряд задач по реализации механизмов, стабилизирующих цены на рынке продовольственных товаров, в том числе путем предоставления займа субъектам предпринимательства", - отметили в областном антимонопольном департаменте. 

 

Токаев: за 30 лет существования СНГ стало авторитетной региональной организацией

21.12.2021, 11:18 17521
Токаев: за 30 лет существования СНГ стало авторитетной региональной организацией
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев напомнил, что 30 лет назад в этот день было создано Содружество независимых государств, KAZAKHSTAN TODAY.
 

21 декабря 1991 года в Алматы по инициативе Первого Президента Н. А. Назарбаева была подписана Декларация, утвердившая принципы и цели СНГ", - написал глава государства в Twitter.

 
По словам президента, за 30 лет существования СНГ стало авторитетной региональной организацией, признанной мировым сообществом. 
 

Казахстан поддерживает СНГ, принимает активное участие в его деятельности", - добавил Токаев.

 

Сфера здравоохранения окрепла: о работе Алексея Цоя на посту главы Минздрава

21.12.2021, 09:59 22201
Сфера здравоохранения окрепла: о работе Алексея Цоя на посту главы Минздрава
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 21 ДЕКАБРЯ - Вчера стало известно об отставке министра здравоохранения Алексея Цоя. Президент поблагодарил экс-главу ведомства за проделанную работу. Сам Цой рассказал о причине ухода и своих планах на будущее
 
По словам Цоя, президент поддержал его решение перейти в гражданский сектор и развивать здравоохранение через науку и социальные инициативы. 

Агентство KAZAKHSTAN TODAY подготовило обзор основных решений, успехов и "провалов" экс-министра на посту главы Минздрава. 

2020 год

Алексей Цой был назначен на должность министра здравоохранения 25 июня 2020 года, сменив на этом посту Елжана Биртанова. В это время заболеваемость коронавирусом в Казахстане начала выходить на пиковые показатели, которые значительно выросли в июле-августе. В аптеках наблюдалась катастрофическая нехватка необходимых для лечения препаратов, в больницах не хватало мест, резко выросла смертность от COVID-19.

30 июня, через пять дней после назначения, Цой представил главе государства перечень мер по борьбе с коронавирусом. В их числе были: разработка простых и понятных памяток по лечению инфекции на амбулаторном уровне; ускорение процедур поставки и закупки лекарств, стимулирование отечественных товаропроизводителей; повышение доступности диагностики путем расширения применения цифровых рентген-аппаратов в диагностике COVID-19 вместе с компьютерной томографией; расширение мощности лабораторий для тестирования, своевременные поставки тестов; организация заборов тестов мобильными бригадами при вызовах; максимально безопасное для пациентов оказание медицинской помощи на дому; внедрение дистанционных консультаций на амбулаторном уровне; оснащение стационаров ИВЛ-аппаратами; изменение порядка захоронения; повышение эпиднастороженности граждан. 

Он также представил президенту три прогноза по карантину в Казахстане и предложил следовать третьему из них, а именно - ввести четырехнедельный жесткий карантин. При этом сценарии Цой прогнозировал, что к концу августа в сутки нужно будет госпитализировать по 2500 человек в день, а потребность в койках возрастет до 30 тысяч. Однако президент поддержал введение двухнедельного карантина, который затем был продлен. В тот же день, 30 июня, правительство выделило около миллиарда тенге на закуп 1,2 млн тестов на КВИ.   

Цой также жестко высказался насчет создания перекупщиками искусственного дефицита лекарственных препаратов. Позже на брифинге он сообщил, что правительство взяло на контроль ситуацию по обеспечению лекарствами в каждом регионе. Было подписано соглашение с фармкомпаниями, определен список из 105 аптек, в которые в приоритетном порядке поставляли лекарства. При этом аптеки обязали не завышать цены и отпускать не более трех единиц одного препарата в одни руки. Уже 14 июля Минздрав сообщил, что регионы обеспечены месячным запасом жаропонижающих и антибиотиков. Позже ведомство регулярно отчитывалось об обеспеченности лекарствами

При Цое Антикор провел расследование деятельности ТОО "СК-Фармация" и НАО "Фонд социального медицинского страхования", руководителей которых обвинили в спекуляции лекарственными препаратами, неправильном распределении зарубежной гуманитарной помощи и завышении стоимости закупаемых услуг. По результатам расследования председатель правления ТОО "СК-Фармация" Берик Шарип, а также председатель ФОМС Айбатыр Жумагулов были освобождены от должностей


Какие еще меры были приняты Минздравом в период пандемии: 

Случаи заболевания коронавирусом и пневмонией были объединены в одну статистику. 

При Цое хоронить умерших от COVID-19 разрешили на всех кладбищах, но со строгим соблюдением санитарных норм.  

Из-за огромных очередей на компьютерную томографию в республике была введена диагностика COVID-19 на цифровых рентген-аппаратах

Многие больницы и стационары были переведены в режим инфекционных госпиталей. Для устранения дефицита койко-мест использовали даже гостиницы и общежития.  

Были введены единовременные социальные выплаты работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения (2 млн тенге) или их семьям в случае смерти медработника от указанной инфекции (10 млн тенге). С 20 октября 2020 года прием новых заявок на единовременные выплаты был отменен, но врачам продолжали выплачивать ковидные надбавки, с 1 октября 2021 года их заменили на новую систему поощрительных выплат, которая не привязана к коронавирусу.

Были дополнительно закуплены аппараты ИВЛ. В сентябре стационарные аппараты ИВЛ начали производить в Казахстане. 
  
Введено обязательное ношение масок как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. При этом маски обязали носить даже младенцев. Позже ношение масок было отменено для детей до пяти лет. 

В научно-исследовательском институте проблем биологической безопасности разработана казахстанская инактивированная вакцина QazVac. Применяется в Казахстане с 26 апреля 2021 года. 


С сентября 2020 года в школах, колледжах и вузах введено онлайн-обучение. Весь учебный год прошел в дистанционном формате. Исключением стали учащиеся малокомплектных сельских школ и дежурные классы для младших школьников.

Стоимость ПЦР-тестирования в Казахстане была снижена на 22% за счет выпуска тестов отечественного производства. 

В регионах появились новые ПЦР-лаборатории и передвижные медкомплексы. 

Осенью 2020 года Минздрав ввел в республике деление на "красную", "желтую" и "зеленую" зоны - в зависимости от эпидситуации. 

2021 год

В феврале 2021 года в Казахстане началась массовая вакцинация российской вакциной "Спутник V". Однако противников вакцинации оказалось так много, а информации о вакцинах было так мало, что начало прививочной кампании было провалено. За два месяца в Казахстане было вакцинировано менее 0,1% населения. Из-за этого в апреле 2021 года президент пригрозил Цою увольнением

В апреле, помимо российской вакцины, для вакцинации стали применять казахстанский препарат QazVac, который прошел все клинические испытания. В июне в республику доставили первую партию китайской вакцины CoronaVac. А в ноябре в Казахстан поступила немецкая вакцина Pfizer для бесплатной вакцинации беременных и кормящих женщин, а также подростков. Этой вакциной можно по желанию привиться на платной основе. Таким образом, в настоящее время казахстанцам доступны четыре вакцины: "Спутник V", "Синофарм", QazVac и Pfizer. 

Тем не менее медленные темпы вакцинации привели к новому всплеску заболеваемости летом 2021 года. Этому способствовало и появление нового, более заразного и опасного штамма Дельта. В связи с новой волной заболеваемости Минздрав снова ввел карантин, работодателям пригрозили штрафами за непривитых сотрудников, а работников хоть и пообещали не увольнять за отказ от вакцинации, но фактически уведомили, что работодатель имеет право отправить непривитого сотрудника на удаленку или заставить его сдавать ПЦР-тест каждые семь дней. Также в Казахстане была введена система Ashyq, запрещающая вход в общественные места и заведения гражданам с "красным" статусом. 

Жесткие меры вызвали волну возмущения у антипрививочников, а также привели к всплеску незаконной торговли фальшивыми паспортами вакцинации и ложноотрицательными ПЦР-тестами. 

В то же время вакцинация привела к постепенному снижению темпов заболеваемости. Новый учебный год было решено начать в традиционном формате - при условии, что все учителя будут привиты, а если в классе будет выявлен хоть один заболевший, весь класс отправится на карантин. В течение первой четверти на карантин были отправлены 6% от общего количества классов, тем не менее вторую четверть тоже было решено начать в традиционном формате

Осенью в Казахстане было принято решение о ревакцинации с 22 ноября. Ревакцинироваться пока можно только отечественной вакциной QazVac. Отвечая на вопрос, почему доступна лишь казахстанская вакцина, Цой пояснил, что "Спутник V" имеет два разных компонента, а при ревакцинации ставят только те вакцины, которые имеют идентичный компонент. При этом он отметил, что однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт" подходит для ревакцинации. Также он сообщил, что граждане смогут получить платно вакцину от коронавируса Comirnaty (Pfizer). Цой отметил, что все используемые в Казахстане препараты для вакцинации эффективны, и призвал не политизировать выбор препарата. 

23 ноября Цой сообщил, что Казахстан ведет переговоры с Россией о поставках вакцины "Спутник Лайт" для ревакцинации. А Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК) заявил, что готов выпускать "Спутник Лайт" в Казахстане в случае достижения договоренности с Российским фондом прямых инвестиций.  

Также в этом году велась активная работа по признанию паспортов вакцинации. На сегодня Казахстан признал паспорта вакцинации с 24 странами. В список стран до сих пор не вошла Россия, чья вакцина была использована для начала прививочной кампании в Казахстане. Однако, по словам экс-главы Минздрава, с Россией ведутся активные переговоры

Со стороны Казахстана готовность стопроцентная. Со стороны России сейчас прорабатываются вопросы законодательного регулирования", - сказал Цой. 


На момент своего ухода экс-министр озвучил статистику по заболеваемости. По его словам, с марта 2020 года в республике зарегистрировано 980 372 случая коронавирусной инфекции с положительным ПЦР-тестом и 83 437 случаев с отрицательным ПЦР-тестом, выздоровели более 96% больных. Только за первые две недели декабря заболеваемость коронавирусом в Казахстане снизилась на треть, а по сравнению с августом 2021 года - в 1,2 раза. 

В целом в Казахстане за последний месяц заболеваемость снизилась в 3,1 раза, число стационарных и амбулаторных больных - в 1,7 раза. Занятость инфекционных коек составляет 23%, реанимационных - 20%", - проинформировал министр, добавив, что на сегодняшний день ревакцинировано 136 тысяч граждан РК. 


Главой государства было поручено стабилизировать ситуацию по COVID-19, повысить потенциал системы здравоохранения. Нами были созданы условия для реагирования на эпидемиологические угрозы: в каждом регионе построены новые инфекционные больницы, модернизирован парк машин скорой помощи, аппаратов ИВЛ, передвижных медицинских комплексов на селе, отечественная фармпромышленность показывает высокий рост производительности, создан необходимый запас лекарственных средств и изделий медицинского назначения, повышен потенциал СЭС и лабораторной службы, выпущена вакцина QazVac, и многое другое", - резюмировал Алексей Цой. 


По его словам, сфера здравоохранения РК "окрепла за короткое время". 

Нам удалось на системной основе повысить зарплату медработникам, разработать проекты законов по передаче медслужбы КУИС в Минздрав, фармпромышленности, биологической безопасности, повышению статуса медработников и многие другие", - написал экс-министр. 


Он также напомнил, что в этот период был утвержден Национальный проект "Здоровая нация", налажено продуктивное партнерство с ВОЗ, ЮНИСЕФ и другими агенствами ООН, запущены проекты по оцифровке здравоохранения. 

Уходя, Цой поблагодарил руководство страны, администрацию президента, премьер-министра, коллег по правительству, Министерство здравоохранения, все местные исполнительные органы, гражданский сектор, СМИ, волонтеров, неправительственные организации и медицинских работников за оказанное доверие и проделанную совместную колоссальную работу во благо народа Казахстана. 
 
Исполнять обязанности главы Минздрава будет Жандос Буркитбаев.  
 

Байбек ознакомился с реализацией предвыборной программы Nur Otan в Талдыкоргане

20.12.2021, 19:44 53311
Фото: Nur Otan
ТАЛДЫКОРГАН. 20 ДЕКАБРЯ - Первый заместитель председателя парти Nur Otan Бауыржан Байбек в ходе поездки в Талдыкорган принял участие во внеочередной конференции Алматинского областного филиала партии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В качестве нового председателя филиала партии делегатами был избран аким региона Канат Бозумбаев.
 
По словам первого зампреда партии, Канат Бозумбаев уже успешно возглавлял партию в Жамбылской и Павлодарской областях. Перед новым руководством филиала стоят задачи по дальнейшему качественному исполнению предвыборных обязательств партии, активизации работы общественных советов и укреплению обратной связи с населением. 
 

Как сказал Елбасы, лидер партии Нурсултан Назарбаев на прошедшем расширенном заседании Политического совета, "Казахстан вступает в четвёртое десятилетие своей Независимости. Это эпоха больших перемен, сложных и судьбоносных решений". В этих условиях на "Nur Otan", как на правящую партию, возложена особая задача по консолидации общества вокруг государственного курса президента страны Касым-Жомарта Токаева, обеспечивающего преемственность, политическую стабильность и дальнейшее развитие страны", - отметил Бауыржан Байбек.


 
Также на конференции он поблагодарил за проделанную работу предыдущего председателя филиала Амандыка Баталова, награждённого решением Бюро Политического совета "Nur Otan" партийной наградой "Белсенді кызметі ушін".
 
В этот же день Бауыржан Байбек осмотрел ряд социальных объектов в рамках Предвыборной программы партии "Путь перемен: Достойную жизнь каждому!". 
 
Так, в областном Дворце школьников он посетил новую инновационную лабораторию "FAB LAB", где более 140 детей получили возможность обучаться навыкам конструирования, программирования, создания 3D и интерактивных моделей. 
 
Далее первый зампред партии ознакомился с работой Центра развития женского предпринимательства, куда женщины-предприниматели могут обращаться за консультациями по вопросам льготного кредитования, расширения рынков сбыта, а также за практической помощью в реализации бизнес-проектов. 
 

В целом по итогам 11 месяцев исполнения предвыборной программы партии в регионе введено уже почти 1 миллион квадратных метров жилья, 12 школ, построено и отремонтировано 538 км дорог, создано 27 тысяч постоянных рабочих мест и др. Аналогичная предметная работа партией проводится также во всех регионах нашей страны", - написал он по итогам поездки на своей странице в Facebook.

 

Президент подписал поправки по развитию институтов внесудебного урегулирования споров

20.12.2021, 18:49 59671
Президент подписал поправки по развитию институтов внесудебного урегулирования споров
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Глава государства подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства и развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Поправки в законодательство были инициированы депутатами парламента. Изменения направлены на расширение сферы применения примирительных процедур, а также реализацию ранее одобренных главой государства подходов по упрощению гражданского процесса. 
 
Закон уточняет права и обязанности медиаторов, способствует развитию онлайн-медиации. Кроме того, предлагается из мировой практики адаптировать институт "образцового судебного решения" и предоставляется право сторонам выбора экстерриториальной подсудности, сообщили ранее в пресс-службе сената.
 
Суть принципа состоит в том, что специальная IT-программа автоматизировано распределит дело не внутри одного суда, а среди судов всей страны с учетом их специализации и степени загруженности. При этом экстерриториальная подсудность будет выбираться только с согласия обеих сторон. 
 
Напомним, сегодня глава государства также подписал поправки в Конституционный закон о судебной системе.
 

Исполнять обязанности главы Минздрава будет Жандос Буркитбаев

20.12.2021, 17:48 66451
Исполнять обязанности главы Минздрава будет Жандос Буркитбаев
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Распоряжением премьер-министра РК назначен исполняющий обязанности министра здравоохранения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Возложить исполнение обязанностей министра здравоохранения на Буркитбаева Жандоса Конысовича - вице-министра здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в распоряжении.

 
Напомним, указом главы государства Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения РК. 
 
Как сообщил Цой, он принял решение перейти в гражданский сектор и развивать здравоохранение через науку и социальные инициативы. 
 
Буркитбаев родился в 1971 году в Жамбылской области. Кандидат медицинских наук. Окончил Алматинский Государственный медицинский университет им. Асфендиярова по специальности "лечебное дело"; Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности "государственное и местное управление"; Южно-Казахстанскую медицинскую академию по специальности "фармация" и Университет "Туран-Астана" по специальности "юриспруденция".
 
Работал врачом городской клинической больницы неотложной медицинской помощи в Алматы, врачом в Республиканском центре медицины катастроф.
 
С 1999 по 2004 годы проработал в различных структурных подразделениях Министерства здравоохранения РК, занимая должности от главного специалиста до начальника управления.
 
В 2007 - 2008 годы работал заместителем заведующего отделом обеспечения деятельности Комитета по социально-культурному развитию мажилиса парламента.
 
В 2008 году - директор Центра крови Астаны.
 
С 2011 по 2019 годы директор Научно-производственного центра трансфузиологии.
 
C 2019 по 2021 годы председатель правления Национального научного онкологического центра, руководитель проектной группы создания и строительства Национального научного онкологического центра в Нур-Султане.
 
С 22 января 2021 года назначен на должность вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.
 

Токаев принял президента Межпарламентского союза Дуарте Пашеку

20.12.2021, 15:34 75736
Токаев принял президента Межпарламентского союза Дуарте Пашеку
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял президента Межпарламентского союза Дуарте Пашеку. В ходе беседы обсуждены актуальные направления взаимодействия Казахстана с Межпарламентским союзом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Токаев отметил важность визита Дуарте Пашеку в нашу страну с точки зрения придания дополнительного импульса укреплению сотрудничества с Межпарламентским союзом, сообщает пресс-служба Акорды
 

Межпарламентский союз очень важная и лидирующая организация в деле развития межпарламентских связей. Ваш визит политически важен с точки зрения расширения парламентской дипломатии. Мы уделяем большое внимание развитию тесных отношений с Межпарламентским союзом и будем поддерживать вашу миссию на посту председателя этой важной организации", - отметил глава государства.

 
Касым-Жомарт Токаев проинформировал Дуарте Пашеку о реализации в стране масштабных политических реформ, направленных на укрепление демократических институтов, верховенство закона, обеспечение прав человека и гендерного равенства. Глава государства также пригласил его принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре 2022 года.
 
В свою очередь, Дуарте Пашеко выразил Касым-Жомарту Токаеву признательность за возможность встречи и поздравил его с 30-летней годовщиной Независимости Казахстана. Португальский парламентарий также проинформировал Токаева о приоритетах развития Межпарламентского союза на предстоящий период. В контексте развития казахстанско-португальских отношений, отмечен поступательный характер развития сотрудничества между Нур-Султаном и Лиссабоном.
 
 

Законопроект об уполномоченном по правам человека вернули в мажилис

20.12.2021, 13:48 83641
Законопроект об уполномоченном по правам человека вернули в мажилис
НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - Сенат на пленарном заседании рассмотрел законопроект "Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан", внес поправки в документ и вернул его в мажилис, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как заявил депутат Владимир Волков, поправками сената предлагается внести нормы, направленные на обеспечение единообразного подхода при закреплении в законопроекте гарантий неприкосновенности, предоставленных Уполномоченному по правам человека, сообщает Kazpravda.kz
 

Поскольку привилегия, предоставляемая уполномоченному при производстве по делам об административном правонарушении в отношении него, не нашла закрепления в основном законопроекте, предлагается привести в соответствие основной законопроект сопутствующим к нему проектам закона", - сказал сенатор.

 
По словам депутата, согласно действующим законодательным актам, регулирующим деятельность национального превентивного механизма, ежегодный консолидированный доклад готовится координационным советом, а не уполномоченным по правам человека, как было указано в законопроекте.
 
 

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