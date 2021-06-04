Казахстанцы выплатили более 1,2 млрд тенге за нарушение карантина

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - С начала года общая сумма штрафов за нарушение карантинного режима в Казахстане составила более 1,2 млрд тенге, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

С 1 января по 31 мая текущего года мониторинговые группы провели 94 788 рейдов и проверили 585 343 объекта. Более 16 тысяч объектов работали с нарушением карантинных требований", - сообщает Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Чаще всего штрафы получали предприятия и объекты бизнеса Восточно-Казахстанской, Туркестанской и Алматинской областей, а также в Алматы и Шымкенте.

Основные выявляемые нарушения - это функционирование объектов, деятельность которых запрещена в период карантина, несоблюдение режима ограничения и проведение массовых мероприятий.

В результате мониторинга в суд были переданы материалы по 300 делам, а также приостановлена деятельность 76 объектов бизнеса.

За нарушение карантинных мер оштрафованы 9,1 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса и 6,8 тыс. физических лиц. Общая сумма штрафов составила более 1,2 млрд тенге.

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