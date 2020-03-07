КазМунайГаз ограничил зарубежные командировки сотрудников в связи с коронавирусом

Нур-Султан. 6 марта. Kazakhstan Today - Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Алик Айдарбаев в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым рассказал об ограничении зарубежных командировок для сотрудников в связи с коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о ходе осуществления крупных инвестиционных проектов с участием АО НК "КазМунайГаз", а также о принимаемых мерах в связи эпидемией коронавируса во многих странах мира. В частности, в компании ограничены зарубежные командировки сотрудников, приняты профилактические меры в производственных и офисных помещениях", - сообщили в пресс-службе Акорды.

По итогам встречи глава государства поручил принять меры по нивелированию негативного влияния распространения вируса на производственный процесс и реализацию инвестиционных проектов.

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