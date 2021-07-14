КНБ: международная организация пыталась незаконно экспортировать боеприпасы РК

НУР-СУЛТАН. 13 ИЮЛЯ - В Казахстане блокированы попытки международной структуры монополизировать рынок казахстанского неиспользуемого военного имущества, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Неиспользуемое военное имущество международная организация намеревалась перебросить в зоны военных конфликтов. Заблокировав незаконные действия, были нивелированы внешнеполитические и имиджевые риски для Казахстана. Об этом сообщается в статье генерал-лейтенанта национальной безопасности, председателя Комитета национальной безопасности Карима Масимова.

К примеру, предотвращена сделка международной организации на экспорт 30 млн казахстанских боеприпасов. А уже в октябре 2020 года блокирован вывоз военной продукции (500 единиц кевларовых шлемов), подлежащей экспортному контролю, без оформления разрешительных документов", - проинформировал глава КНБ.

Также он сообщил, что в РК ужесточен контроль эксплуатации казахстанских воздушных судов за рубежом, что позволило нивелировать их вовлечение в рисковые перевозки в зоны боевых конфликтов. Инициирован отзыв лицензий у авиакомпаний SigmaAirlines, AzeeAir и Aircompany Jenis Air.

В целом, по словам Масимова, с повестки дня не снимается угроза терроризма и экстремизма, обусловленная перемещением террористического потенциала из других стран. В первую очередь речь идет о выводе американских войск из Афганистана, что приводит к росту напряженности в сфере региональной безопасности. Дальнейшее развитие ситуации в подобном ключе может привести к переносу вектора нестабильности, устремлению в регион отдельных групп религиозно-экстремистских организаций, неконтролируемым потокам беженцев, росту международного наркотрафика и другому.

За последнее время сокращено участие казахстанских граждан в составе международных террористических организаций. В результате операции "Жусан" на родину из Сирии возвращено более 600 казахстанцев. Проводится работа по их дерадикализации, реабилитации и адаптации.

В настоящее время достигнута эффективная управляемость силами и средствами министерств и ведомств при проведении антитеррористических операций. На канале незаконной миграции, который служит одним из потенциальных путей прибытия в Казахстан членов террористических, экстремистских и иных преступных организаций, возбуждено 20 уголовных дел, осуждено 18 лиц", - проинформировал глава КНБ.

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