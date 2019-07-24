Комитет госдоходов: Серый импорт из Китая поступает в Казахстан через необорудованные пункты пропуска Кыргызстана

Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Контрабандисты пытаются ввезти в Казахстан серый импорт из Китая через необорудованные пункты пропуска Кыргызстана, заявили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает Kazakhstan Today.

Контрабанда и незаконные торговые схемы стали общим вызовов для евразийских государств. По правилам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) таможенные сборы всех участников собираются в общий фонд и распределяются на пропорциональной основе, поэтому союзники не могут игнорировать проблемы контрабанды из КНР, подчеркнули в ведомстве.

Чтобы добиться своей цели и завезти в Казахстан продукцию, контрабандисты придумывают разные схемы. Одна из них - въезд на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) через Кыргызстан. Здесь необорудованные современной техникой и инспекционно-досмотровым комплексом пропускные пункты дают лазейку для серого импорта. Товар, не соответствующий заявленным в документах данным, скрыто провозят через Кыргызстан", - сообщили в КГД.

Также зафиксированы случаи, когда товары были направлены в адрес несуществующих получателей. По итогам анализа грузов, перемещаемых со стороны Кыргызстана, за первый квартал текущего года выявлено 1,8 тыс. фактов ввоза товаров в адрес несуществующих получателей, потери по которым оцениваются в 1 млрд тенге.

В ведомстве напомнили, что с 27 марта текущего года принято решение об усилении контроля на пунктах пропуска с Кыргызской Республикой. В целях исключения скопления автотранспортных средств на казахстанско-кыргызской и казахстанско-российской границах, контрольные мероприятия проводятся по пути следования. Проводится тщательная сверка сопроводительных накладных с фактически перемещаемым грузом. В случае несоответствия сведений перевозчик направляется для предметного досмотра.

Таким образом, Казахстан защищает себя от серого импорта и контрабанды, которая потом расходится по прилавкам рынков по заниженной стоимости. Соответственно, эти действия создают опасность для отечественных производителей. Представители Казахстана и Кыргызстана уже не раз обсуждали улучшение таможни, предпринимаются усилия по совершенствованию таможенного администрирования", - отметили в КГД.

Кроме этого, перевозчиков попросили сообщать о случаях нарушения их прав со стороны таможенных служб.

В Сети появилась информация, где некоторые перевозчики жалуются на требования таможенных служб уплатить мзду. В этой связи напоминаем, что в целях своевременного предупреждения и пресечения проявлений коррупции в органах госдоходов, искоренения случаев волокиты при оформлении документов и возникновении других ситуаций, связанных с нарушением прав, функционирует телефон доверия: 8 (7172) 71-80-05, куда можно сообщать о подобных фактах", - резюмировали в Комитете.

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