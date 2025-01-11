10.01.2025, 13:21 57106
Коммерциализация научных и научно-технических проектов: новые правила утвердили в Казахстане
Госучет данных проектов будет вести Национальный центр государственной научно-технической экспертизы
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвердили новые правила учета научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, финансируемых за счет бюджетных средств.
Соответствующий приказ подписал министр науки РК.
В приказе говорится, что госучет данных проектов будет вести Национальный центр государственной научно-технической экспертизы.
Под коммерциализацией понимается практическое применение результатов научной или научно-технической деятельности, включая результаты интеллектуальной деятельности, с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг, направленное на извлечение дохода.
Для этого граждане и юридические лица обязаны предоставить в Национальный центр государственной научно-технической экспертизы в электронной или бумажной форме
ряд документов, который перечислен в приказе. В их числе: регистрационная карта, показатели развернутой научной, научно-технической программы (по форме Ф1), пояснительная записка и документ, подтверждающий объем бюджетных средств, выделенных на выполнение заданий (этапов) программы в текущем году, подписанные руководителем научной, научно-технической программы и т.д.
Госуслугу оказывают в течение 5 рабочих дней.
Приказ вступит в силу 20 января 2025 года.
Ранее сообщалось, что крупные предприятия профинансируют 11 научно-технических проектов в Казахстане.
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10.01.2025, 20:23 35396
С 1 февраля начнется проверка владельцев кодов маркировки лекарств
Эта мера направлена на повышение прозрачности и безопасности оборота лекарств
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 февраля 2025 года в информационной системе маркировки и прослеживаемости товаров (ИС МПТ) планируется включение функции проверки владельца кода маркировки. Эта мера направлена на повышение прозрачности и безопасности оборота лекарств.
Включение проверки на владельца кода маркировки в системе маркировки и прослеживаемости товаров имеет большое значение для обеспечения целостности, безопасности и надежности всей системы. На сегодняшний день проверка владельца кода маркировки в ИС МПТ отключена, что позволяет участникам оборота лекарственных средств формировать документы прослеживаемости, не являясь владельцами кодов, и осуществлять дальнейшие поставки. Однако это создает определенные риски для системы прослеживаемости и безопасности оборота лекарств.
Если система не проверяет владельца кода маркировки, могут возникать риски использования неправомерно полученных кодов маркировки. Например, участники оборота могут формировать документы о товарах, не являясь их законными владельцами, что может привести к распространению незаконных товаров на рынке. Данная мера позволит повысить эффективность системы маркировки, улучшить взаимодействие между участниками рынка и государственными органами, а также обеспечит надежную защиту потребителей", - рассказала руководитель проекта маркировки и прослеживаемости лекарств единого оператора Анар Карибаева.
Включение проверки владельца кода маркировки требует предварительной подготовки и адаптации всех участников оборота лекарственных средств, в том числе производителей, дистрибьюторов, аптеки, медицинские учреждения и др. Для эффективного перехода необходимо заранее уведомить всех участников оборота и обеспечить настройку систем и обучение сотрудников.
По состоянию на 6 января 2025 года в ИС МПТ зарегистрировано 3173 аптечные организации, 276 аптечных складов, 1780 медицинских организаций, являющиеся поставщиками ФСМС и 768 государственных медицинских организации.
Напомним, с 1 июля 2024 года в Казахстане введена обязательная маркировка и прослеживаемость лекарственных средств.
10.01.2025, 19:48 34941
Президент подписал три закона
Глава государства подписал поправки в КоАП
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".
В частности, в КоАП вводится административное взыскание в виде привлечения к общественным работам. Законом регламентируются вопросы применения привода в производстве по делам об административных правонарушениях.
Также президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию" и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы".
Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной образовательной накопительной системы, исключения излишней законодательной регламентации в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела".
10.01.2025, 19:11 40441
Токаев и глава МИД Кыргызстана обсудили вопросы стимулирования взаимных инвестиций
Фото: Акорда
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности полноценной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, которые имеют стратегический характер и призваны существенно укрепить межгосударственные связи двух стран.
Жээнбек Кулубаев проинформировал президента Казахстана об итогах прошедших переговоров между главами внешнеполитических ведомств двух стран и основных направлениях дальнейшей совместной работы по углублению двустороннего сотрудничества
В ходе встречи приоритетное внимание уделено вопросам наращивания торгово-экономического взаимодействия, развитию транспортно-логистической инфраструктуры, стимулированию взаимных инвестиций и культурно-гуманитарных связей.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
10.01.2025, 17:30 41496
В Актюбинской области около 600 га земель сельхозназначения вернули в госсобственность
Фото: Depositphotos
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Актобе. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Мартукском районе Актюбинской области около 600 га земель сельскохозяйственного назначения были возвращены в государственную собственность, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
Земельный участок площадью 592 га, предназначенный для пашни, не использовался в течение нескольких лет. Владельцу участка было выдано обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений и освоении земли. Поскольку требования предписания не были выполнены (...) на хозяйство был наложен штраф в размере 70 МРП. Специализированный межрайонный экономический суд Актюбинской области удовлетворил иск (...) о принудительном изъятии участка", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее департамент по управлению земельными ресурсами Актюбинской области КУЗР МСХ РК провел внеплановую проверку в отношении крестьянского хозяйства в Мартукском районе.
Ранее в Акмолинской области 15 тысяч гектаров неиспользуемых земель вернули в госсобственность.
10.01.2025, 17:01 45686
Токаев подписал закон о добровольной накопительной системе "Келешек"
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной образовательной накопительной системы, исключения излишней законодательной регламентации в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела", сообщает Акорда.
Первый блок поправок разработан с целью внедрения Единой добровольной накопительной системы "Келешек", предусматривающей стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход, с охватом детей с пяти лет", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что единовременный стартовый образовательный капитал будет начисляться детям, которым исполнится 5 лет в 2025 году и в последующие годы, в размерах, которые будут предусмотрены правилами начисления, использования, возврата стартового образовательного капитала, утверждаемыми Министерством науки и высшего образования.
В совокупности с действующей системой государственной образовательной накопительной системы, где предусмотрена ежегодная государственная премия в 5%, а для детей из социально уязвимых категорий населения - в размере 7%, система "Келешек" позволит накопить средства, которые можно будет направить на получение технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, а также на улучшение жилищных условий", - отметили в Акорде.
Второй блок поправок предусматривает пакет мер поддержки креативной индустрии, включающий в том числе формирование центров креативной индустрии в каждом областном центре и крупном городе, помощь участникам по вопросам коммерциализации их продуктов.
Кроме того, начнет функционировать специальное юридическое лицо, оказывающее содействие развитию креативной индустрии.
Фонд (Фонд поддержки креативных индустрий. - Прим. ред.) будет осуществлять поиск и продвижение талантов, содействие в коммерциализации креативных проектов и услуг, а также их продвижение на мировых рынках. Наряду с этим, уполномоченный орган наделен полномочием по разработке и утверждению правил оказания государственной поддержки и стимулирования креативной индустрии, а местные исполнительные органы области, города республиканского значения и столицы будут осуществлять реализацию государственной политики в области креативных индустрий", - добавили в Акорде.
Ранее сенаторы одобрили создание единой добровольной накопительной системы "Келешек".
10.01.2025, 16:25 45401
Год рабочих профессий: в Павлодарской области повышают квалификацию работников промышленных предприятий
Фото: Кадр из видео правительства РК
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Павлодар. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках инициативы президент Казахстана Касым-Жомарта Токаева о Годе рабочих профессий и утвержденного правительством плана мероприятий в Павлодарской области активно развивают рабочие специальности, сообщили в пресс-службе правительства РК.
Рабочие профессии не только актуальны, но и жизненно необходимы для нашего будущего, для нашей страны. Они воспитывают в нас ценные навыки, учат нас командной работе, решению проблем и самоотверженности. Я очень рад и горд, что поднимается престиж рабочих профессий. Основной деятельностью нашей компании является производство стальных, бесшовных труб различного диаметра и назначения. Сегодня наша продукция с успехом используется при строительстве трубопроводов на объектах нефтегазодобывающих компаний, машиностроительными и промышленными предприятиями Казахстана. Помимо поставок на внутренний рынок наша продукция активно экспортируется в страны СНГ и государства дальнего зарубежья", - подчеркнул ведущий инженер-технолог трубопрокатного производства в Павлодаре Сергей Шерматов.
Как отметил оператор технологических установок МТБЭ ТОО "Компания Нефтехим LTD" Павлодара Радомир Куимов. Профессия рабочего как никогда актуальна и необходима, она играет ключевую роль в развитии страны.
Я полностью поддерживаю инициативу президента нашей страны о Годе рабочих профессий (...) Я очень рад и горд, что поднимается престиж рабочих профессий, ведь именно рабочие создают основу для развития и дальнейшего продвижения нашей страны. Уверен, что благодаря поддержке таких инициатив интерес к рабочим профессиям будет расти, а молодое поколение увидит в этом перспективу и возможность для самореализации", - отметил Радомир Куимов.
Инженер по технике безопасности и охране труда ТОО "Компания Нефтехим LTD" Ердаулет Абдраимов выразил уверенность, что рядовой рабочий займет ключевое место в жизни страны и общества.
Инженер по технике безопасности и охране труда - весьма актуальная специальность. Поскольку жизнь и здоровье каждого работника превыше всего. Мы, инженеры труда, требуем и контролируем строгое соблюдение норм безопасности от рабочих. Как отметил наш президент: "Здоровая нация - основа благополучия страны"", - сказал он.
10.01.2025, 15:32 49676
О реализации крупных проектов доложил Токаеву глава КТЖ
Фото: КТЖ
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "НК "ҚТЖ" Нурлан Сауранбаев отчитался перед президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым об итогах деятельности национальной компании в 2024 году.
Руководитель АО "НК "ҚТЖ" сообщил о сохранении положительной динамики роста основных производственных показателей. Эксплуатационный грузооборот составил 272 млрд тонно-километров. Перевезен рекордный объем грузов через казахстанско-китайские стыки - 32 млн тонн, что на 13,1% больше, чем в 2023 году. На 8,8% увеличился контейнерный транзит. Количество перевезенных контейнеров составило 1,4 млн ДФЭ (Двадцатифунтовый эквивалент. - Прим. ред.).
Президенту было доложено о ходе осуществления крупных инфраструктурных проектов и исполнении его поручений по развитию транзитного потенциала. Как рассказал Нурлан Сауранбаев, на сегодняшний день уже отремонтировано более 2800 км магистралей. Строится свыше 1 тыс. км новых линий: Достык - Мойынты, Дарбаза - Мактаарал и обводная Алматинского узла. Работы по возведению вторых путей на участке Достык - Мойынты и обводной линии Жетыген - Казыбек-бек идут с опережением графика и будут завершены в 2025 году.
Главе государства была представлена информация о расширении терминальной сети для привлечения грузовых потоков в казахстанские коридоры. Увеличению транзита из Китая по Транскаспийскому маршруту способствовал запуск казахстанско-китайского терминала в сухом порту Сианя. Начато строительство терминалов по направлению Восток - Запад в Алматы, в азербайджанском морском порту Алят, в столице Венгрии - Будапеште и в поселке Селятино под Москвой. Совместно с китайским партнером - портом Ляньюньган - начато строительство контейнерного хаба в порту Актау.
Кроме того, был представлен ряд новых проектов, поддержанных главой государства.
Руководитель АО "НК "ҚТЖ" проинформировал Президента, что приоритетное внимание компания планирует уделять развитию инфраструктуры, терминальной сети и внедрению цифровых решений.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность активизации работы в этих направлениях. По его словам, планомерная реализация поставленных задач позволит достичь значительных результатов в укреплении позиций Казахстана в качестве транзитного хаба в Евразии.
10.01.2025, 12:35 38756
В ЗКО сотрудник акимата освобожден от должности после массового ДТП
В отношении экс-чиновника возбуждено административное производство
Фото: Depositphotos
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Уральск. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области сотрудник акимата Ербол Найзабеков освобожден от должности после массового дорожно-транспортного происшествия в Уральске, сообщает пресс-служба акимата региона.
В отношении Найзабекова возбуждено административное производство по статье 608 КоАП РК (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения), назначены соответствующие экспертизы. По результатам расследования материалы дела о ДТП направят в суд", - цитирует портал "Мой город" сообщение акимата.
Также за допущение нарушения стандартов служебной этики государственных служащих его привлекли к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора.
Ранее, в октябре прошлого года, 44-летний водитель Volkswagen Tiguan врезался в стоящий на светофоре Mercedes. От удара Mercedes столкнулся с ВАЗ и Skoda Rapid. За рулем Volkswagen Tiguan находился сотрудник аппарата акимата ЗКО Ербол Найзабеков. Полицейские тогда сообщили, что водитель Volkswagen Tiguan по результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения "средней степени". Также сообщается, что постравдавшая в ДТП девушка может остаться инвалидом. Она не может ходить.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?