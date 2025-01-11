Коммерциализация научных и научно-технических проектов: новые правила утвердили в Казахстане

Рассказать друзьям

Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвердили новые правила учета научных, научно-технических проектов и программ, проектов коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, финансируемых за счет бюджетных средств.





Соответствующий приказ подписал министр науки РК.





В приказе говорится, что госучет данных проектов будет вести Национальный центр государственной научно-технической экспертизы.





Под коммерциализацией понимается практическое применение результатов научной или научно-технической деятельности, включая результаты интеллектуальной деятельности, с целью вывода на рынок новых или усовершенствованных товаров, процессов и услуг, направленное на извлечение дохода.





Для этого граждане и юридические лица обязаны предоставить в Национальный центр государственной научно-технической экспертизы в электронной или бумажной форме





ряд документов, который перечислен в приказе. В их числе: регистрационная карта, показатели развернутой научной, научно-технической программы (по форме Ф1), пояснительная записка и документ, подтверждающий объем бюджетных средств, выделенных на выполнение заданий (этапов) программы в текущем году, подписанные руководителем научной, научно-технической программы и т.д.





Госуслугу оказывают в течение 5 рабочих дней.





Приказ вступит в силу 20 января 2025 года.



