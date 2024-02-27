Компания RAMS в Алматы захватила земли студенческого городка - депутат

Строительная компания намеревается построить несколько пятиэтажек прямо в городке Национального аграрного университета

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Алматы. 26 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Компания RAMS не возвращает студентам землю на территории Казахского национального аграрного исследовательского университета, сообщил на своей странице в - Компания RAMS не возвращает студентам землю на территории Казахского национального аграрного исследовательского университета, сообщил на своей странице в Facebook мажилисмен Ерлан Саиров.





По его словам, компания, действуя с позиции силы, намеревалась построить здесь пять пятиэтажных домов. На видео депутат показал разрытый в центре студенческого городка котлован.





Если молодежь - наше будущее, нужно создавать для нее условия, чтобы она получала нужные знания и могла заниматься наукой. Такую наглость мы должны пресекать. Компания RAMS в Алматы не хочет возвращать студентам землю. Этим вопросом должна заниматься Генеральная прокуратура. Землю нужно вернуть студентам", - заявил Саиров.





Мажилисмен пообещал, что будет заниматься этим вопросом совместно с Генпрокуратурой.





Жители Алматы регулярно выступают с требованием прекратить в городе застройку, особенно в предгорьях, поскольку это несет угрозу схода оползней.





Ранее экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.





Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений.





Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.