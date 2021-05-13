Конституционный совет проверит поправки по вопросам адвокатской деятельности на соответствие Конституции

НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в Конституционный совет с просьбой проанализировать поправки по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи на предмет соответствия Конституции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Конституционным советом Республики принято к производству обращение президента Республики Казахстан К. Токаева о рассмотрении на предмет соответствия Конституции Республики Казахстан закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи", принятого парламентом 8 апреля 2021 года. В соответствии с Конституционным законом "О Конституционном совете Республики Казахстан" начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного совета, на котором упомянутое обращение будет рассмотрено по существу", - говорится в сообщении на сайте Конституционного совета.

Отмечается, что, согласно пункту 5-2 Регламента Конституционного совета, правозащитные, научные и иные организации и граждане, специализирующиеся на указанных вопросах, могут направлять в Конституционный совет свои заключения на е-mail: [email protected]





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