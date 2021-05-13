Конституционный совет проверит поправки по вопросам адвокатской деятельности на соответствие Конституции

Конституционным советом Республики принято к производству обращение президента Республики Казахстан К. Токаева о рассмотрении на предмет соответствия Конституции Республики Казахстан закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи", принятого парламентом 8 апреля 2021 года. В соответствии с Конституционным законом "О Конституционном совете Республики Казахстан" начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного совета, на котором упомянутое обращение будет рассмотрено по существу", - говорится в сообщении на сайте Конституционного совета.
Отмечается, что, согласно пункту 5-2 Регламента Конституционного совета, правозащитные, научные и иные организации и граждане, специализирующиеся на указанных вопросах, могут направлять в Конституционный совет свои заключения на е-mail: [email protected]
Напомним, в начале марта сенаторы внесли ряд предложений в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи" и вернули его в мажилис для повторного рассмотрения. Комитет мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе предложил создать Согласительную комиссию, которая будет работать с предложенными сенаторами дополнениями в законодательство по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи. Законопроект содержал ряд норм, с которыми были не согласны адвокаты Казахстана. Они даже создали петицию, в которой требовали отставки министра юстиции. Позже сообщалось, что спорные моменты исключили из законопроекта.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства