Крупные водохранилища Казахстана сбрасывают воду для пропуска паводков

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Воду сбрасывают из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей Казахстана для приема и безопасного пропуска паводковых вод, - Воду сбрасывают из крупных водохранилищ северных, западных, восточных и центральных областей Казахстана для приема и безопасного пропуска паводковых вод, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации РК.





В частности:





в Акмолинской области из Астанинского водохранилища сбрасывается 9,95 кубометра воды в секунду, из Селетинского водохранилища - 1,74 кубометра в секунду, из Чаглинского водохранилища - 30 кубометров в секунду;

в Актюбинской области из Актюбинского и Каргалинского водохранилищ сбрасывается 0,5 кубометра воды в секунду. В прошлом году оба объекта были реконструированы. Сейчас они активно накапливают воду и наполнены, в среднем, на 29%;

в Восточно-Казахстанской области из Усть-Каменогорского водохранилища сбрасывается 600 кубометров воды в секунду, из Бухтарминского водохранилища - 584 кубометра в секунду;

из Шульбинского водохранилища в области Абай сбрасывается 625 кубометров воды в секунду;

в Западно-Казахстанской области из Кировского и Битикского водохранилищ сбрасывается по 10,6 кубометра воды в секунду, из Дунгулукского и Пятимарского водохранилищ - по 8,1 кубометра в секунду;

в Карагандинской области из Интумакского водохранилища сбрасывается 20 кубометров воды в секунду, из Самаркандского водохранилища - 19,4 кубометра в секунду, из Шерубай-Нуринского водохранилища - 13,8 кубометра воды в секунду;

в Костанайской области из Верхне-Тобольского и Каратомарского водохранилищ сбрасывается по 10 кубометров воды в секунду;

в Северо-Казахстанской области из Сергеевского водохранилища сбрасывается 18,3 кубометра воды в секунду, из Петропавловского водохранилища - 14,52 кубометра воды в секунду.





Ранее в Минэкологии назвали регионы с высоким риском паводков в этом году.





Напомним, в 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.





В Актюбинской области прорвало дамбу плотины "Щербаковское" и плотину Магаджановского водохранилища. Из-за прорыва дамбы плотины "Щербаковское" прокуратура региона завела уголовное дело. Также в Алматинской области прорвало плотину Ворошиловского водохранилища. Тогда под угрозой подтопления оказались 12 тысяч человек. По факту прорыва плотины было зарегистрировано уголовное дело. Кроме того, АФМ начало досудебные расследования в трех регионах страны в отношении подрядчиков, которые должны были проводить работы по строительству и надлежащему содержанию селезащитных плотин и водохранилищ, расширению русел рек.





Всего в результате наводнения в Казахстане пострадали 224 населенных пункта, было эвакуировано свыше 120 тысяч человек, включая 45 тысяч детей. Тысячи казахстанцев потеряли свое имущество и остались без источника дохода.Также был нанесен ущерб предпринимателям и аграрному сектору.





Как отметил министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, в пострадавших регионах была слабая организация и координация совместных действий, а большая часть привлекаемой техники была некачественная и непригодна для проведения длительных работ. Позже стало известно, что в Казахстане запустят информсистему прогнозирования и моделирования паводков.