Кто в Казахстане имеет право на компенсацию НДС при покупке товаров, рассказали в Комитете госдоходов

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - Кто в Казахстане имеет право на компенсацию НДС при покупке товаров, рассказали в Комитете государственных доходов Минфина РК, передает Kazakhstan Today.

Комитет государственных доходов МФ РК сообщает о несоответствии действительности видео, распространяемого в Youtube и разных мессенджерах касательно возврата НДС. Отметим, что к концу 2019 года активно стало распространяться видео с названием "Сообщили новость", где подробно рассказывается, как граждане Казахстана могут воспользоваться системой tax free. Там также оговариваются суммы, якобы подлежащие возврату, от 100 000 до 1 500 000 тенге", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По данным комитета, авторы видео подробно инструктируют и приглашают перейти на определенный сайт, после чего пользователю предлагается оплатить услугу юриста в размере 5 000 тенге. В завершении видео предлагается ввести данные банковской карты для получения выплат.

Также в ролик вмонтирован эпизод одного из республиканских каналов, который, по мнению авторов, должен усилить доверие к предлагаемой информации. К концу 2019 года данное видео посмотрели более 1 млн человек. Приняв во внимание поступающие от граждан вопросы, Комитет государственных доходов сообщает, что данное видео не соответствует действительности", - еще раз подчеркнули в ведомстве.

Комитет также напомнил, что в настоящее время пилот системы tax free проводится на базе торгового объекта Esentai Mall в Алматы и действует до 2022 года. Таким образом, право на получение компенсации НДС в Казахстане имеют иностранцы, приобретающие товары в системе tax free.

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