В казахстанском сегменте Интернета обнаружили мошеннический ресурс, обещавший возврат НДС от покупок

Нур-Султан. 5 января. Kazakhstan Today - Служба реагирования на компьютерные инциденты "KZ-CERT" выявила фишинговый интернет-ресурс, созданный мошенниками под Новый год и получивший распространение в YouTube, передает Kazakhstan Today.

Посредством телеграм-чата "Информационная безопасность РК" в адрес Службы реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT поступило обращение о проведении проверки подозрительного интернет-ресурса 160974.site, который распространялся ссылкой под видео в YouTube. В результате проведенного анализа Службой KZ-CERT был выявлен инцидент информационной безопасности, классифицированный как "фишинг в сегменте Интернет/Мошенничество", где осуществлялся сбор персональных данных и данных банковских карт пользователей", - сообщили в KZ-CERT.

Эксперты службы изучили видеоконтент, где вся мошенническая схема была продемонстрирована и озвучена закадровым голосом. Автор видео сообщал о том, что согласно новому законопроекту осуществляется возврат НДС от всех совершенных покупок. И якобы для этих целей создан "Единый компенсационный центр "Возврата невыплаченных денежных средств" или ЕКЦ ВНДС.

Автор видео также сообщал, что для получения возврата НДС необходимо пройти на интернет-ресурс 160974.site.

Хотелось бы обратить особое внимание казахстанцев: согласно Правилам информационного наполнения интернет-ресурсов государственных органов, интернет-ресурсы государственных органов размещаются в доменной зоне gov.kz", - отметили в службе.

Далее в видео автор демонстрирует процесс возврата НДС и сообщает о том, что данная возможность уникальна, и по этой причине процедура осуществляется единожды, а сумма возврата составляет от 100 000 до 1 500 000 тенге.

Что характерно для мошеннических схем, популярных в 2019 году, для получения денежных средств необходимо было заполнить анкету и внести оплату за услуги юриста (закрепительный платеж). Таким образом, пользователю необходимо было не только передать свои персональные данные, но данные банковской карты с указанием CVC-кода. Согласно комментариям автора, его это не смущает, ведь в конце видео он демонстрирует онлайн-банк, где указанная сумма зачислена на его счет", - пояснили в KZ-CERT.

Проведенный анализ специалистов Службы KZ-CERT также выявил интернет-ресурсы luraciqila.fun, nds-kompensacii-2020.space, agaliagorgon.host, которые перенаправляли пользователей для совершения разных операций согласно указанной схеме мошенничества.

Для обеспечения информационной безопасности пользователей казахстанские эксперты оповестили службы реагирования на компьютерные инциденты стран ближнего и дальнего зарубежья, имеющих отношение к данному инциденту.

Принимая во внимание опыт предыдущих лет, есть вероятность того, что злоумышленниками будут продублированы аналогичные схемы в ближайшем будущем. Для исключения подобных случаев и в частности данного контента Службой KZ-CERT было направлено обращение в компанию Google об удалении видео с видеохостинга YouTube. Вместе с тем, на сегодняшний день указанные интернет-ресурсы недоступны", - добавили в службе.

Эксперты призвали казахстанцев в случае обнаружения подобного рода подозрительных интернет-ресурсов сообщать о них по бесплатному номеру 1400 (круглосуточно) или отправлять заявки по ссылкам: http://www.kz-cert.kz/ru/form, https://t.me/kzcert. Также можно направить письмо на электронный адрес: incident@kz-cert.kz.

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