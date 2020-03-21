Летальных исходов от коронавируса в Казахстане нет - Минздрав

Нур-Султан. 20 марта. Kazakhstan Today - Летальных исходов от коронавируса в Казахстане нет, заявил на брифинге официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, передает Kazakhstan Today.

По Караганде 2 случая. Это пассажиры рейса 0324 Минск - Караганда. Первая - 1971 года рождения и второй - 1972 года рождения. По Алматы 3 случая: девушка 1982 года рождения и девушка 1979 года рождения, прибыли к нам из Берлина. Третий - гражданин 1997 года рождения, прибыл к нам из Франции. Состояние всех больных удовлетворительное. На данный час по Караганде 2 случая, по Алматы - 22 случая, по Нур-Султану - 25. Всего 49 случаев заражения КВИ . Летальных исходов нет", - сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип.

Ранее на сайтах со счетчиками по мониторингу эпидемии коронавируса worldometers.info и gisanddata.maps.arcgis.com появились данные о трех смертях от COVID-19 в Казахстане.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства