25.05.2025, 18:54 50021
Малые железнодорожные вокзалы модернизируют в Акмолинской и Павлодарской областях
Фото: Минтранспорта
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках масштабной реконструкции казахстанских железнодорожных вокзалов в Акмолинской и Павлодарской областях модернизируют малые пассажирские железнодорожные вокзалы, сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.
Модернизируем 125 железнодорожных вокзалов. Возродим и малые железнодорожные вокзалы. Они станут более комфортными как для пассажиров, так и самих рабочих на вокзале. Здесь подрядные организации проведут частичный демонтаж и обустроят новый каркас, займутся отделочными работами. Инженерные сети (водоснабжение и канализация, электрооборудование, отопление, вентиляция, сети связи) будут полностью заменены. Улучшим условия труда работников железнодорожных вокзалов. Для них предусмотрены отдельные комнаты отдыха", - рассказал министр транспорта РК Марат Карабаев.
Как отметили в ведомстве, вокзалы по обслуживанию транзитных пассажиров, ожидающих другие поезда для пересадки и дальнейшего следования, принято считать малыми. Пропускная способность таких вокзалов составляет от 20 до 200 человек в час. В Акмолинской области планируется модернизация 16 пассажирских железнодорожных вокзалов, в Павлодарской - пять.
Ранее сообщалось, что в летний период в Казахстане запустят дополнительные поезда.
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26.05.2025, 12:35 3706
Свыше 5 тысяч мошеннических объявлений заблокировано на крупных маркетплейсах Казахстана
Фото: Depositphotos
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Конаев. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматинской области заблокировала свыше 5 тысяч мошеннических объявлений на крупных маркетплейсах Казахстана, таких как Крыша.kz, Kolesa.kz, Olx.kz.
В результате совместной работы выявлены и заблокированы свыше 5 тысяч аккаунтов с признаками мошеннической активности. Еще 7 тысяч в орбите проверки. Эти аккаунты, в большей степени, связаны с посуточной арендой жилья, продажей недвижимости в г.Алматы и области, продажей автомобилей по заведомо заниженной цене, а также доставкой автозапчастей из-за рубежа", - рассказали в региональной прокуратуре.
Злоумышленники использовали поддельные фотографии не принадлежащих им объектов и просили предоплату за "бронь".
Совместная работа прокуратуры и маркетплейсов способствовала формированию эффективного алгоритма взаимодействия между государственными органами и частным сектором в борьбе с преступлениями в цифровой среде. Прокуратура области продолжает работу по расширению взаимодействия с другими участниками цифровой экосистемы, включая телекоммуникационные и финансовые организации", - добавили в ведомстве.
В прокуратуре призвали граждан быть бдительными при совершении онлайн-сделок, и обязательно проверять достоверность объявлений на крупных онлайн-платформах Крыша.kz, Kolesa.kz и Olx.kz.
Ранее МВД предупредило казахстанцев о новой уловке аферистов. По данным полиции, мошенники "заговорили" на казахском с помощью ИИ.
26.05.2025, 12:06 7271
Руководители таможенных служб стран ЦА и Китая провели встречу в Алматы
Особое внимание было уделено реализации совместных проектов, таких как "умная" таможня и внедрение механизма "единого окна" в приграничной торговле
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Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы прошла вторая встреча руководителей таможенных служб Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана в формате "Центральная Азия - Китай".
Участники обсудили ключевые направления сотрудничества, включая цифровизацию таможенных процедур, управление пунктами пропуска, подготовку кадров и обмен опытом. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов, таких как "умная" таможня и внедрение механизма "единого окна" в приграничной торговле", - сообщает Комитет государственных доходов Минфина РК.
В рамках встречи были подписаны меморандумы о сотрудничестве в области неинтрузивной проверки, интеллектуального распознавания изображений и управления таможенными рисками.
Стороны также договорились провести третью встречу руководителей таможенных служб в 2027 году в Кыргызстане.
26.05.2025, 12:01 6851
Президент Казахстана вручил государственные награды
Награды получили Равиль Чердабаев и Серик Токпанов
Фото: Акорда
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственному и общественному деятелю Равилю Чердабаеву орден "Отан", заслуженному деятелю Казахстана Серику Токпанову - орден "Барыс" I степени, сообщает пресс-служба главы государства.
В своем выступлении на торжественной церемонии президент отметил, что Равиль Чердабаев пользуется особым уважением в обществе за активное участие в общественной жизни и значительный вклад в укрепление государственности.
Вы внесли весомую лепту в развитие нефтегазовой отрасли. Будучи министром, акимом области и депутатом, Вы добросовестно служили интересам страны. Работая на дипломатическом поприще, Вы содействовали укреплению международного авторитета нашей страны. Вы являетесь автором ряда научных работ, посвященных добыче нефти. Как говорят: "Еңбегімен ер сыйлы". Ваш трудовой путь служит примером для подрастающего поколения", - подчеркнул глава государства.
Также Касым-Жомарт Токаев остановился на заслугах Серика Токпанова - известного врача, посвятившего всю свою сознательную жизнь укреплению здоровья нации.
Вы работаете в системе здравоохранения более 50 лет. Быть врачом - значит быть преданным своей профессии. Это сложная и кропотливая работа. За годы своей трудовой деятельности Вы провели сложнейшие операции и спасли тысячи жизней, став примером истинного служения здравоохранению. Вы внесли огромный вклад в развитие медицинской науки Казахстана. Высокая государственная награда, которую Вы сегодня удостоены, стала результатом Вашего упорного труда на благо страны, подтверждением искреннего признания и благодарности нашего народа", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Равиль Чердабаев и Серик Токпанов выразили признательность президенту за то, что были отмечены высокими государственными наградами.
Ранее глава государства подписал закон о госнаградах.
26.05.2025, 11:40 10286
Нарушения на 355 млрд тенге выявила Высшая аудиторская палата РК
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По результатам аудиторских проверок, проведенных в I квартале 2025 года на 24 объектах, выявлены нарушения на 355 млрд тенге, сообщает Высшая аудиторская палата РК.
Из них:
- финансовые нарушения - 3,3 млрд;
- неэффективное использование госсредств и ресурсов - 287,6 млрд;
- недочеты планирования - 64,6 млрд.
Восстановлению подлежат 3,3 млрд тенге, из которых 1 млрд уже возвращен в бюджет. Правительству направлено 32 рекомендации, объектам проверок - 159 поручений. Их исполнение находится на контроле ВАП до полного завершения", - подчеркнули в ВАП.
В 2025 году планируется завершить порядка 30 аудиторских мероприятий.
Высшая аудиторская палата продолжает усиливать практику стратегического, риск-ориентированного подхода в государственном аудите. Итоги 2024 года подтверждают, что качественный контроль - это не только вопрос обязательного надзора как такового, но и действенный механизм возврата средств в бюджет, предотвращения нарушений и повышения доверия общества к органам государственной власти", - добавили в ведомстве.
Ранее ВАП раскритиковала исполнение бюджета за 2024 год, который корректировали 13 раз. Сумма неисполнения бюджета составила 609 миллиардов тенге.
26.05.2025, 11:03 11956
Минздрав обновил перечень бесплатных лекарств
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения РК обновило перечень лекарственных средства, выдаваемых пациентам в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.
Приказом главы Минздрава изменен перечень лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан Республики Казахстан с определенными заболеваниями (состояниями).
В частности, обновлен перечень бесплатных лекарств для лиц с психическими заболеваниями, для больных с артериальной гипертензией 2-4-й степени риска и для пациентов, которым необходима поддерживающая терапия агонистами опиоидов.
Приказ вступит в силу с 4 июня 2025 года.
Ранее Минздрав сообщал, что пациентов с ВИЧ, сахарным диабетом и другими социально значимыми заболеваниями будут лечить бесплатно.
26.05.2025, 09:47 14176
Пособницу мошенников задержали в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками полиции Алматы в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена и задержана женщина, занимавшаяся массовой закупкой SIM-карт и мобильных устройств, сообщает Polisia.kz.
Как выяснилось, эти средства связи использовались для активации аккаунтов в мессенджерах и последующей передачи третьим лицам. Подобная схема обеспечивала злоумышленникам анонимность при совершении интернет-мошенничеств, в том числе с использованием методов социальной инженерии - когда преступники представлялись сотрудниками государственных органов или банков", - уточнили в полиции.
По словам задержанной, она откликнулась на объявление о "легком заработке", размещенное в одном из мессенджеров, и за денежное вознаграждение активировала сотни абонентских номеров. Однако именно с этих номеров впоследствии поступали звонки жертвам в ряде уголовных дел, возбужденных по фактам дистанционного мошенничества.
Любые предложения "заработать из дома", особенно если они связаны с SIM-картами, почтовыми адресами, аккаунтами в мессенджерах или банках, представляют высокий риск. Люди становятся невольными соучастниками преступлений и несут за это ответственность. Прежде чем соглашаться на подобное, задумайтесь, кто и с какой целью предлагает вам такую работу. Легкие деньги часто оказываются прикрытием для чужих преступных схем", - прокомментировал начальник управления по противодействию киберпреступности ДП Алматы Анес Калдыбаев.
26.05.2025, 09:26 18601
Более 10 тыс. га полей обработано в Кызылординской области против саранчи
Фото: МСХ РК
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Кызылорда. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области на сегодняшний день обработано 10,524 тыс. га сельскохозяйственных угодий из 17,132 тыс. га подлежащих обработке, сообщили в МСХ РК.
Защитные мероприятия проведены на территории сельских округов Қарақұм, Сазды, Аққұм, Қосаман и Жіңішкеқұм Аральского района. Задействованы два судна легкой авиации, два судна сверхлегкой авиации, 12 наземных агрегатов, пять дронов, 45 ранцевых опрыскивателей. К мониторинговым мероприятиям привлечено 48 специалистов", - проинформировали в ведомстве.
Общая прогнозируемая площадь защитных мероприятий против саранчовых вредителей в области составляет 60,024 тыс. га. Договоры с поставщиками заключены на всю планируемую площадь.
В регионе действует оперативный штаб под руководством заместителя акима области, аналогичные штабы функционируют на районном уровне. Для проведения мониторинга и координации действий на местах привлечено 279 человек.
В целом обследовано 445,8 тыс. га земель на наличие личинок стадных саранчовых. Все защитные мероприятия проходят под контролем КГИ в АПК. Повреждений посевов сельхозкультур не зафиксировано.
Мониторинговые и защитные работы в регионах продолжаются", - отметили в министерстве.
26.05.2025, 08:41 22681
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане в понедельник
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На большую территорию Казахстана будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, с которыми ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, на востоке, юго-востоке страны прогнозируется сильный дождь, сообщает Казгидромет.
В центре, востоке, юго-востоке ожидаются град, шквал. Лишь на западе, северо-западе, юге страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке РК с пыльной бурей, в ночные и утренние часы - туман.
Ночью в Северо-Казахстанской, Костанайской областях, на севере, востоке Актюбинской области, западе, севере, востоке Акмолинской области, западе, севере Павлодарской и Карагандинской областей, на севере области Улытау ожидаются заморозки 1-6 градусов.
На севере, в центре области Жетысу, на западе Мангистауской области, на западе, юге Актюбинской области, на востоке Павлодарской области, на севере, юге Жамбылской области, на востоке Западно-Казахстанской области, на севере, востоке Атырауской области, на юге Туркестанской области, в центре Алматинской области, на юго-востоке области Абай ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области, на севере, в пустынных, предгорных районах Туркестанской области, на западе, востоке Жамбылской области, на юге Костанайской области, юго-востоке Актюбинской области, на юге, западе Атырауской области, на западе, севере Алматинской области, на западе, юге Павлодарской области, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области, на востоке области Жетысу, на юге области Абай, на юге области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы: дождь, гроза, +21-23 °C.
В Астане: переменная облачность, без осадков, +13-15 °C.
В Шымкенте: дождь, гроза, +28-30 °C.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?