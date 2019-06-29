Мамин поручил новому акиму Алматы улучшить социальные условия и качество жизни населения

Алматы. 28 июня. Kazakhstan Today - По поручению президента РК Касым-Жомарта Токаева премьер-министр РК Аскар Мамин с рабочей поездкой посетил Алматы и принял участие во внеочередном заседании маслихата города, передает Kazakhstan Today.

В Алматы глава правительства также провел встречу с активом города. Он поблагодарил прежнего акима Алматы Бауыржана Байбека за значительный вклад в развитие города за четыре года работы в этой должности.

Под руководством Бауыржана Байбека в городе Алматы были реализованы значительные социально-экономические, инфраструктурные реформы, проекты в сфере туризма. Благодаря этому развитию города был дан серьезный импульс", - подчеркнул Мамин, отметив положительную динамику по основным отраслям экономики.

Представляя нового акима мегаполиса, премьер-министр подчеркнул большой опыт работы Сагинтаева на ответственных руководящих должностях.

Бахытжан Абдирович - руководитель с огромным опытом. В должностях руководителя администрации президента РК, государственного секретаря РК, премьер-министра РК, первого заместителя премьер-министра РК внес огромный вклад в развитие нашей страны", - сказал Мамин.

Как пишет портал primeminister.kz , Сагинтаев также работал первым заместителем председателя партии "Нур Отан", акимом Павлодарской области, министром экономического развития и торговли РК.

Глава правительства отметил, что перед руководством Алматы президентом РК поставлены важные задачи. Алматы является крупнейшим деловым, финансовым, инновационным и инвестиционным, а также образовательным и культурным центром страны. Мегаполис обеспечивает пятую часть валового внутреннего продукта республики.

Необходимо сосредоточиться на улучшении социальных условий и качества жизни населения. Важно обеспечить дальнейшее развитие экономики города и модернизацию инфраструктуры", - подчеркнул Мамин, выразив уверенность, что новый аким выполнит стратегические задачи, поставленные Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым по развитию Алматы и воплотит в жизнь конкретные поручения, данные главой государства Касым-Жомартом Токаевым в ходе недавнего рабочего визита в Алматы .

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