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Мамин принял участие в заседании ЕМПС в Минске и встретился с Лукашенко

18.07.2020, 12:26 9586
primeminister.kz
Минск. 18 июля. Kazakhstan Today - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин в рамках визита в Минск провел встречу с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС), передает Kazakhstan Today.
 

Выступая на заседании ЕМПС, глава правительства Казахстана подчеркнул, что в целях своевременного и качественного обмена информацией для решения проблемных вопросов взаимодействия необходимо ускорить интеграцию национальных систем в сферах ветеринарного, санитарного, фитосанитарного, транспортного и таможенного контроля", - рассказали в пресс-службе премьер-министра РК.

 
К настоящему времени в рамках развития интегрированной информационной системы ЕАЭС разработано 88 общих процессов, из которых 19 (21%) введены в действие.
 
Глава правительства отметил, что увеличение взаимных поставок возможно за счет более полного вовлечения предприятий-производителей ЕАЭС в государственные закупки, в которых ранее была достигнута договоренность предоставлять национальный режим.
 
Премьер-министр подчеркнул необходимость усиления работы созданного в феврале 2018 года в структуре Евразийской экономической комиссии "Цифрового офиса". Из 78 цифровых инициатив поддержано только 14 (18%), 20 находятся на доработке (40 отклонено, 4 на рассмотрении).
 
Участники заседания рассмотрели ход работы по устранению барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, совершенствованию механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, дальнейшему развитию системы маркировки товаров средствами идентификации, формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также другие вопросы.
 
По итогам заседания принята межгосударственная программа "Интегрированная система государств-членов Евразийского экономического союза по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли". Программа предусматривает объединение ресурсов действующих и перспективных группировок спутников, создание единого банка данных космической съемки и совместной космической системы ДЗЗ на базе космических аппаратов среднего и высокого разрешения, разработка и производство которых будет осуществляться в кооперации предприятий стран ЕАЭС.
 
ЕМПС утвердил комплексный план мероприятий в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и иных инфекционных заболеваний на территориях государств-членов ЕАЭС, распорядился разработать карты развития агроиндустрии и индустриализации ЕАЭС, а также принял решение о непроставлении с 1 марта 2021 года отметок таможенных органов в транспортных, коммерческих и иных документах при совершении таможенных операций в электронном виде.
 
В ходе встречи с президентом Беларуси обсуждены актуальные вопросы сотрудничества двух стран в торгово-экономической, сельскохозяйственной, цифровой сферах, промышленной кооперации, а также взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза.
 
Ранее сообщалось, что в ходе заседания ЕМПС Мамин сообщил о желании Казахстана приобрести российскую вакцину от коронавируса.
 

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