Машиностроение, сельское хозяйство, энергетика и цифровое развитие: о чем говорили Токаев и Макрон

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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмены - Мажилисмены одобрили в первом чтении законопроекте по вопросам военно-патриотического воспитания, в котором предусмотрен ряд привилегий для прошедших срочную воинскую службу.





В новом законопроекте, который инициировали депутаты, появились новые нормы, в частности об оплачиваемой службе без отрыва от производства.





Если закон примут, казахстанцы смогут проходить военную подготовку и переподготовку без отрыва от производства на платной основе.





Военнообязанным на период воинских сборов предлагается выплачивать среднюю заработную плату, но не выше значения по республике, а безработным - минимальную зарплату за счет государства", - говорится в сообщении нижней палаты.





Также в законе вводится курсовая подготовка военнообязанных на возмездной основе.





Она будет осуществляться в военных учебных заведениях, на военных кафедрах (факультетах) при организациях образования, а также в военно-технических школах. Желающие граждане смогут пройти военную подготовку или переподготовку по месту жительства без призыва на воинские сборы, в нерабочее время и без отрыва от производства", - сообщили в пресс-службе.





Преподавать начальную военную подготовку в организациях образования будут только лица, прошедшие воинскую службу





На военных кафедрах вводится воинская должность внештатного состава. Таким образом, будет определен статус военнослужащих-преподавателей, которые одновременно будут контролировать хранение и эксплуатацию вооружения и военной техники, переданной организациям образования. А к преподавателям начальной военной подготовки вводится требование по наличию прохождения воинской службы, что должно повысить качество обучения по данному предмету в школах и колледжах", - уточнили в мажилисе.





Кроме того, в Казахстане появятся координационные советы по военно-патриотическому воспитанию при Министерстве обороны и при местных исполнительных органах.





Также в законопроекте предусмотрено обучение 18-летних военнослужащих управлению транспортными средствами категории "D", "СЕ".





До достижения 21 года они могут управлять таким транспортом, принадлежащим только Вооруженным силам. Вместе с тем военнослужащие, обучившиеся в период службы смежной специальности "водитель автобуса", смогут сдать на право управления автобусом без дополнительного обучения. Также в ВС увеличится количество водителей большегрузных машин, что в свою очередь повысит уровень боевой готовности подразделений", - пояснили в пресс-службе.





Для призыва на воинскую службу будет официально использоваться служба 1414. Минобороны сможет направлять СМС-уведомления через веб-портал электронного правительства - службу 1414 и "личный кабинет" пользователя.





Отсрочку от призыва казахстанцы смогут теперь получить не более одного раза по каждому уровню образования. То есть повторное обучение в бакалавриате по другой специальности не будет считаться основанием для ее получения.





Гражданам, состоящим в браке, в случае беременности супруги будет предоставляться отсрочка от призыва на воинскую службу по семейным обстоятельствам на 12 и более недель.





Также в законопроекте срок контракта для кадетов после окончания учебы сократят до пяти лет. В действующем законодательстве срок прохождения воинской службы после окончания военного учебного заведения для них составляет 10 лет, как и для курсантов военных институтов, несмотря на разницу в длительности обучения.





Поправки также призваны устранить диспропорцию и несправедливость при присвоении воинских званий.





Военнослужащим, которые продолжили обучение в иностранных военных вузах или поступили на обучение после окончания военного колледжа, предлагается сократить срок выслуги в воинском звании "лейтенант" до одного года, а в воинском звании "старший лейтенант" - до двух лет. А выпускникам военных колледжей будет присваиваться звание "сержант" вместо "младший сержант", - рассказали в мажилисе.





В то же время курсантам и кадетам, отчисленным из учебных военных заведений, не будет засчитываться прохождение срочной воинской службы. Предлагается направлять их в местные органы военного управления для постановки на воинский учет и последующего призыва в установленном порядке. Однако при наличии отсрочки или освобождения от призыва они не подлежат призыву на срочную воинскую службу.





Для граждан, прошедших воинскую службу, отменяется обязательство по отработке обязательного образовательного гранта.





За гражданами, призванными на воинскую службу, срочную воинскую службу или воинские сборы, на период прохождения медицинской комиссии предлагают сохранять место работы, занимаемую должность и заработную плату при наличии повестки о вызове в местные органы военного управления.





За гражданами, имеющими право на отсрочку для продолжения образования, но по собственному желанию призванными на воинскую службу, - сохранять место обучения.





Кроме того, граждане, выслужившие установленный срок срочной воинской службы, получат право на поступление в организации высшего и послевузовского образования без учета результатов ЕНТ и экзаменов на возмездной основе в течение двух лет со дня увольнения, а также в организации ТиПО и послесреднего образования вне конкурсной основы в пределах квот.





А гражданам, отказавшимся от предоставления отсрочки для продолжения образования и призванным на воинскую службу, гарантируется возможность продолжения обучения в форме экстерната, в том числе без потери образовательного гранта.