05.11.2024, 18:00 38306
Машиностроение, сельское хозяйство, энергетика и цифровое развитие: о чем говорили Токаев и Макрон
Фото: Акорда
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Париж. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Франции Эмманюэль Макрон в ходе переговоров обсудили перспективы сотрудничества между странами в различных сферах, сообщает Акорда.
В частности, в ходе переговоров главы государств обстоятельно обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в сферах машиностроения, транспорта и логистики, сельского хозяйства, энергетики, промышленной кооперации, климата, цифрового развития и здравоохранения. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей.
Также состоялся обмен мнениями по актуальным темам региональной и международной повестки.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что договоренности и соглашения, достигнутые в ходе визита президента Эмманюэля Макрона в Астану в прошлом году, способствовали качественному углублению казахско-французских отношений.
Сегодня между нашими странами поддерживается активный и доверительный политический диалог. Казахстан и Франция тесно взаимодействуют на международной арене, вместе продвигают идеи мира и устойчивого развития в рамках многосторонних площадок. Ваша страна - один из крупнейших торговых партнеров и ведущих инвесторов в экономику Казахстана. В нашей стране сегодня успешно работают свыше 200 компаний и совместных предприятий с участием французского капитала. Мы благодарны капитанам французского бизнеса за их приверженность ведению бизнеса в Казахстане и плодотворное сотрудничество", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана подчеркнул, что поступательно укрепляется культурно-гуманитарное взаимодействие, особенно в сферах образования, науки, медицины и истории. В завершение глава государства выразил уверенность в том, что итоги визита будут способствовать благополучию и процветанию двух стран.
Напомним, Токаев прибыл с государственным визитом во Францию.
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06.11.2024, 17:12 456
В Алматы усложнят процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права
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Алматы. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы усложнят процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права, сообщает филиал государственной корпорации "Правительство для граждан" по Алматы.
Теперь кандидату в водители необходимо будет пройти двухфакторную аутентификацию. Двухфакторная аутентификация - это метод идентификации человека, при котором нужно двумя разными способами подтвердить личность: первый - с помощью SMS, второй - биометрическая идентификация", - проинформировали в пресс-службе.
Уточняется, что перед началом тестирования услугополучателю поступит сообщение с номера 1414 с запросом на доступ к персональным данным.
SMS будет направлено на активный номер телефона, зарегистрированный в личном кабинете портала электронного правительства. После успешной авторизации, кандидат в водители должен будет пройти биометрическую идентификацию. К слову, нововведение начало действовать с 11 октября в Астане", - добавили в алматинском филиале госкорпорации.
Ранее eGov.kz обновил услугу получения водительского удостоверения.
06.11.2024, 15:27 5231
При внедрении приемных профессиональных семей вопрос о закрытии центров адаптации не стоит - в Комитете по охране прав детей разъяснили законопроект Эксклюзив КТ
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Республики Казахстан Юлия Овечкина разъяснила журналисту Kazakhstan Today законопроект, закрепляющий новое понятие - "приемная профессиональная семья", одобренный мажилисом в первом чтении, передает корреспондент агентства.
При внедрении приемных профессиональных семей вопрос о закрытии центров адаптации несовершеннолетних и центров поддержки детей не стоит на повестке дня", - заявила Юлия Овечкина.
Наоборот, пояснила она, функции данных организаций в рамках законопроекта предлагается расширить, и высвободившиеся силы этих организаций будут направлены на сопровождение приемных семей.
Не только приемных профессиональных семей, но и тех семей, которые взяли детей под опеку, на патронатное воспитание, действующие приемные семьи, потому что данные семьи, помимо контроля, который будет осуществляться со стороны органов опеки, нуждаются еще в сопровождении, в какой-то помощи психологической, социальной и другой. Поэтому вопрос о закрытии не стоит. Наоборот, они будут трансформированы и их функции будут усилены", - добавила заместитель председателя Комитета по охране прав детей.
Напомним, в Казахстане появятся приемные профессиональные семьи. Сегодня мажилис парламента Казахстана в первом чтении одобрил соответствующий законопроект.
Как сообщили в мажилисе, такие семьи станут альтернативой центрам адаптации несовершеннолетних, в которых дети находятся до определения в приемные семьи или госучреждения. Альтернативная форма будет распространяться на четыре категории: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, беспризорных и безнадзорных детей, а также пострадавших от насилия в своих семьях.
В кулуарах мажилиса вице-министр просвещения Едил Оспан сообщил, что кандидаты в приемные семьи будут проходить обязательное обучение и получать аккредитацию.
06.11.2024, 14:49 6576
Право раннего и отложенного выхода на пенсию рассматривают в Казахстане
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Рассматриваются предложения экспертов по реформированию накопительной пенсионной системы в части отложенного права выхода на пенсию и раннего выхода на пенсию. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова на пресс-конференции в правительстве.
Рассматривается вопрос в части отложенного права выхода на пенсию и раннего выхода на пенсию. Отложенный выход предполагает, что человек, который остается на работе и не хочет выходить на пенсию, тогда его выплата из госбюджета не выплачивается, а пенсионные накопления (это его пенсионные взносы) он при достижении определенного пенсионного возраста изымает и получает эти выплаты. Никто на них не может претендовать. Мы говорим только про госбюджет. И то, это нужно рассматривать, что базовая пенсионная выплата, гарантированная Конституцией, будет выплачиваться. Вопрос касается только солидарной системы - она на сегодняшний день не финансируется, не бюджетируется ни человеком, ни бизнесом. То есть взносы в солидарную систему не идут, это обязательство бюджета только", - сказала Светлана Жакупова.
По ее словам, раньше времени на пенсию претендуют выйти многодетные мамы, мамы, воспитывающие детей с инвалидностью, люди, занятые в тяжелых условиях труда и т.д.
06.11.2024, 14:33 8426
В Казахстане одобрили план законопроектной работы правительства на 2025 год
Планируется разработать шесть законопроектов в новой редакции
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - План законопроектной работы правительства на 2025 год одобрен на заседании кабмина. Планируется разработать шесть законопроектов в новой редакции, а также внести поправки в 13 действующих НПА.
Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что на реализацию поручений главы государства направлены 12 из 19 законопроектов.
Проект плана предусматривает разработку нового закона "О банках и банковской деятельности", направленного на устойчивое развитие финансового рынка и стимулирование экономической активности бизнеса и граждан. Также особое внимание уделено совершенствованию выборного законодательства, государственной службы, обязательного медицинского страхования, развития здравоохранения, альтернативных источников энергии, рынка телекоммуникаций и центров обработки данных.
Премьер поручил завершить внесение и обеспечить качественное сопровождение в парламенте всех оставшихся законопроектов плана текущего года.
06.11.2024, 13:27 9846
Новые привилегии для прошедших воинскую службу появятся в Казахстане
Фото: telegram/СЦК
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмены одобрили в первом чтении законопроекте по вопросам военно-патриотического воспитания, в котором предусмотрен ряд привилегий для прошедших срочную воинскую службу.
В новом законопроекте, который инициировали депутаты, появились новые нормы, в частности об оплачиваемой службе без отрыва от производства.
Если закон примут, казахстанцы смогут проходить военную подготовку и переподготовку без отрыва от производства на платной основе.
Военнообязанным на период воинских сборов предлагается выплачивать среднюю заработную плату, но не выше значения по республике, а безработным - минимальную зарплату за счет государства", - говорится в сообщении нижней палаты.
Также в законе вводится курсовая подготовка военнообязанных на возмездной основе.
Она будет осуществляться в военных учебных заведениях, на военных кафедрах (факультетах) при организациях образования, а также в военно-технических школах. Желающие граждане смогут пройти военную подготовку или переподготовку по месту жительства без призыва на воинские сборы, в нерабочее время и без отрыва от производства", - сообщили в пресс-службе.
Преподавать начальную военную подготовку в организациях образования будут только лица, прошедшие воинскую службу
На военных кафедрах вводится воинская должность внештатного состава. Таким образом, будет определен статус военнослужащих-преподавателей, которые одновременно будут контролировать хранение и эксплуатацию вооружения и военной техники, переданной организациям образования. А к преподавателям начальной военной подготовки вводится требование по наличию прохождения воинской службы, что должно повысить качество обучения по данному предмету в школах и колледжах", - уточнили в мажилисе.
Кроме того, в Казахстане появятся координационные советы по военно-патриотическому воспитанию при Министерстве обороны и при местных исполнительных органах.
Также в законопроекте предусмотрено обучение 18-летних военнослужащих управлению транспортными средствами категории "D", "СЕ".
До достижения 21 года они могут управлять таким транспортом, принадлежащим только Вооруженным силам. Вместе с тем военнослужащие, обучившиеся в период службы смежной специальности "водитель автобуса", смогут сдать на право управления автобусом без дополнительного обучения. Также в ВС увеличится количество водителей большегрузных машин, что в свою очередь повысит уровень боевой готовности подразделений", - пояснили в пресс-службе.
Для призыва на воинскую службу будет официально использоваться служба 1414. Минобороны сможет направлять СМС-уведомления через веб-портал электронного правительства - службу 1414 и "личный кабинет" пользователя.
Отсрочку от призыва казахстанцы смогут теперь получить не более одного раза по каждому уровню образования. То есть повторное обучение в бакалавриате по другой специальности не будет считаться основанием для ее получения.
Гражданам, состоящим в браке, в случае беременности супруги будет предоставляться отсрочка от призыва на воинскую службу по семейным обстоятельствам на 12 и более недель.
Также в законопроекте срок контракта для кадетов после окончания учебы сократят до пяти лет. В действующем законодательстве срок прохождения воинской службы после окончания военного учебного заведения для них составляет 10 лет, как и для курсантов военных институтов, несмотря на разницу в длительности обучения.
Поправки также призваны устранить диспропорцию и несправедливость при присвоении воинских званий.
Военнослужащим, которые продолжили обучение в иностранных военных вузах или поступили на обучение после окончания военного колледжа, предлагается сократить срок выслуги в воинском звании "лейтенант" до одного года, а в воинском звании "старший лейтенант" - до двух лет. А выпускникам военных колледжей будет присваиваться звание "сержант" вместо "младший сержант", - рассказали в мажилисе.
В то же время курсантам и кадетам, отчисленным из учебных военных заведений, не будет засчитываться прохождение срочной воинской службы. Предлагается направлять их в местные органы военного управления для постановки на воинский учет и последующего призыва в установленном порядке. Однако при наличии отсрочки или освобождения от призыва они не подлежат призыву на срочную воинскую службу.
Для граждан, прошедших воинскую службу, отменяется обязательство по отработке обязательного образовательного гранта.
За гражданами, призванными на воинскую службу, срочную воинскую службу или воинские сборы, на период прохождения медицинской комиссии предлагают сохранять место работы, занимаемую должность и заработную плату при наличии повестки о вызове в местные органы военного управления.
За гражданами, имеющими право на отсрочку для продолжения образования, но по собственному желанию призванными на воинскую службу, - сохранять место обучения.
Кроме того, граждане, выслужившие установленный срок срочной воинской службы, получат право на поступление в организации высшего и послевузовского образования без учета результатов ЕНТ и экзаменов на возмездной основе в течение двух лет со дня увольнения, а также в организации ТиПО и послесреднего образования вне конкурсной основы в пределах квот.
А гражданам, отказавшимся от предоставления отсрочки для продолжения образования и призванным на воинскую службу, гарантируется возможность продолжения обучения в форме экстерната, в том числе без потери образовательного гранта.
06.11.2024, 12:32 12241
Еще одна колония максимальной безопасности появится в Казахстане
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Семей. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области Казахстана появится еще одна колония максимальной безопасности, сообщили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы РК.
Там пояснили, что безопасность колонии в Семее перепрофилируют со смешанной на максимальную. Это будет сделано с целью оптимального использования жилого фонда учреждений.
Осужденных из колонии Семея отправят в учреждение № 34 Карагандинской области с аналогичным режимом содержания.
В учреждении № 34 проведены все необходимые меры по санитарно-эпидемиологическому надзору. В 2022 году получено заключение от компетентных служб о полной безопасности для здоровья содержащихся", - сообщили в КУИС.
На 2024 год в Казахстане действуют:
- колонии-поселения минимальной безопасности - 16;
- колонии общего режима средней безопасности - 27;
- воспитательные колонии средней безопасности для содержания несовершеннолетних - 1;
- колонии строгого режима максимальной безопасности - 13;
- колония особого режима чрезвычайной безопасности - 1;
- тюрьма полной безопасности - 1;
- смешанной безопасности - 3;
- СИЗО - 16.
06.11.2024, 11:54 16166
В Казахстане появятся приемные профессиональные семьи
Фото: pixabay.com
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Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Казахстана одобрил в первом чтении законопроект, закрепляющий новое понятие - "приемная профессиональная семья", сообщили в пресс-службе мажилиса.
Такие семьи станут альтернативой центрам адаптации несовершеннолетних, в которых дети находятся до определения в приемные семьи или госучреждения. Альтернативная форма будет распространяться на четыре категории: детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, беспризорных и безнадзорных детей, а также пострадавших от насилия в своих семьях", - проинформировали в нижней палате парламента.
Воспитатели приемных семей должны быть гражданами Республики Казахстан в возрасте от 30 до 53 лет, обладающими жильем для создания комфортных условий для детей.
В кулуарах мажилиса вице-министр просвещения Едил Оспан сообщил, что кандидаты в приемные семьи будут проходить обязательное обучение и получать аккредитацию.
Сначала они (кандидаты в приемные профессиональные семьи. - Прим. ред.) подают заявку. После этого органы опеки проводят психологическую диагностику кандидатов, их обучение. Следовательно, по итогам обучения они будут сдавать экзамены, проходить аккредитацию. То есть органы опеки будут выдавать официальный документ, что кандидаты являются приемными профессиональными семьями", - пояснил вице-министр.
Также приемные семьи могут принять не более 4 детей одновременно на срок не более полугода. При этом на основании договора с органом опеки или попечительства семьи обязаны принимать детей в любое время и без права выбора.
Работа воспитателей будет оплачиваться ежемесячно в размере 70 МРП (МРП в Казахстане на 2024 год - 3692 тенге), кроме того, государство будет выделять по 10 МРП на содержание каждого ребенка.
Приемные профессиональные воспитатели будут обязаны ежеквартально представлять отчеты в органы опеки о состоянии здоровья детей, о процессе их воспитания, использовании выделенных средств на содержание детей, а также об управлении их имуществом.
Ранее вице-министр просвещения Едил Оспан сообщал, что институт приемных профессиональных семей предлагается ввести для продолжения практики сокращения количества воспитанников детских домов.
По данным исследования Finprom, в Казахстане в прошлом году численность детей, поступивших в дома ребенка, выросла на 8,5%.
06.11.2024, 11:40 17046
Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите ОТГ
Фото: telegram/ Aqorda
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Бишкек. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Бишкек для участия в саммите Организации тюркских государств, сообщает пресс-служба главы государства.
В аэропорту "Манас" главу нашего государства встретил председатель кабинета министров - руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров", - проинформировали в пресс-службе.
Напомним, в Бишкеке 6 ноября этого года состоится очередной, одиннадцатый саммит Организации тюркских государств, информирует ИАЦ "Кабар".
Темой саммита является "Усиление тюркского мира: Экономическая интеграция, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех". Лидеры стран обсудят дальнейшее развитие многостороннего сотрудничества в рамках ОТГ, примут решения по актуальным вопросам текущей повестки дня организации, а также подпишут ряд многосторонних документов, в том числе итоговую декларацию саммита. Кроме того, по итогам саммита председательство в Организации тюркских государств на 2025 год перейдет Кыргызстану.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?