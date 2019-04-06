Мажилис одобрил ратификацию Соглашения СНГ об оснащении органов по борьбе с терроризмом и экстремизмом

Астана. 9 января. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента сегодня на пленарном заседании одобрили проект закона РК О ратификации Соглашения государств-участников Содружества Независимых Государств о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, передает Kazakhstan Today.





Предусматривается создание равных условий для всестороннего оснащения соответствующих компетентных органов специальной техникой, специальными средствами и материалами обеспечения", - сообщили в пресс-службе мажилиса.





Как отметили в палате, сотрудничество компетентных органов сторон осуществляется посредством исполнения запросов о закупке и поставке, в том числе на льготных условиях, специальной техники, специальных средств и материалов обеспечения или направления информации о них.





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