Мажилис согласовал кандидатуру Атамкулова на должность министра индустрии и инфраструктурного развития

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании Комитета мажилиса по экономической реформе и региональному развитию согласована кандидатура Бейбута Атамкулова для назначения на должность Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

"Вопрос рассмотрен мажилисменами в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов". Кандидатуру по поручению премьер-министра Казахстана представил руководитель канцелярии премьер-министра Галымжан Койшыбаев", - отметили в пресс-службе мажилиса.

По итогам заседания принято заключение комитета о возможности рекомендовать внесенную кандидатуру Атамкулова Бейбута Бакировича для назначения на должность министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.





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