Между Казахстаном и Оманом запустят прямой авиарейс

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Астана. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках исполнения поручения главы государства по увеличению количества международных рейсов, а также реализации режима "открытое небо" Комитетом гражданской авиации МИИР РК совместно с авиационными властями Омана проработан вопрос открытия регулярных пассажирских рейсов оманской лоукост-авиакомпанией Salam Air. Об этом сообщили в пресс-службе МИИР.





Salam Air планирует начать выполнение прямых регулярных рейсов по маршруту Маскат - Алматы с 1 июля 2023 года с частотой 2 рейса в неделю (четверг и воскресенье) на воздушных судах типа А320neo и А321neo.





Открытие авиасообщения между Казахстаном и Оманом будет способствовать развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами", - отметили в ведомстве.





Salam Air - оманский низкобюджетный авиаперевозчик, базирующийся в Маскате (Оман). Компания начала выполнять полеты в 2016 году.





Авиакомпания выполняет международные рейсы в порядка 20 стран мира (Чехия, Босния и Герцеговина, Судан, Саудовская Аравия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка, Индия и т.д.) по 30 маршрутам.





В парке авиакомпании имеется 11 воздушных судов типа Airbus А320neo, A321neo.



