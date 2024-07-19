Международный альянс поддержал сторонников единого часового пояса в Казахстане

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Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - 16 июля состоялось второе заседание рабочей группы по обсуждению петиции против единого часового пояса. Со стороны противников это заседание вызвало массу нареканий. Начиная с того, что модерировал его один из главных сторонников единого пояса мажилисмен Еркин Абиль. И заканчивая тем, что они так и не добились научного обоснования перехода всего Казахстана на время UTC+5, сообщает - 16 июля состоялось второе заседание рабочей группы по обсуждению петиции против единого часового пояса. Со стороны противников это заседание вызвало массу нареканий. Начиная с того, что модерировал его один из главных сторонников единого пояса мажилисмен Еркин Абиль. И заканчивая тем, что они так и не добились научного обоснования перехода всего Казахстана на время UTC+5, сообщает Orda.kz





18 июля Минторговли опубликовало информацию, что переход Казахстана на единый пояс поддержал Международный альянс за естественное время (IANT).





IANT описывается как "Международная коалиция защитников здоровья, защитников использования времени и неправительственная организация, выступающая за внедрение постоянных естественных часовых поясов".





В релизе указан и электронный адрес альянса. Он представляет собой одну страницу, которая делится на четыре части:





огромный логотип организации;

перечень инициатив альянса. Например, отказ от перехода на летнее время в Европе, перевод российского Поволжья на московское время и инициатива по переходу РК на единый пояс;

карта с отметками локаций альянса - это страны западной Европы, США, Россия и Казахстан;

перечень его активных представителей со ссылками на их соцсети. Есть среди них и главный идеолог перехода Казахстана на единый часовой пояс UTC+5 Болат Нурхожаев.





Среди указанных на сайте активистов есть люди с профильным образованием: например, член альянса из Португалии Жоау Липински Нуньес - на его странице в linkedin значится, что он учился на биотехнолога. Однако родственница или однофамилица португальского активиста Мануэла Липински Нуньес, которая значится представительницей IANT в Германии, - магистр по специальности "преподаватель математики и физики". А американец Джей Пи у себя в Linkedin написал как о инженере-программисте, графическом дизайнере.





Что касается инициатив альянса и авторитета самой организации, то англоязычный Google ни разу не выдал аббревиатуру IANT в значении "Международный альянс за естественное время". Только если ее расшифровывать полностью.





Поиск новостей по запросу "природное время" на английском, немецком и португальском не дал ни одного упоминания инициатив IANT. А запрос "отмена летнего времени" выдавал новости об Украине, где Верховная рада 17 июля отменила переход на летнее время.





Но среди людей, фигурирующих в сообщении Минторговли в качестве экспертов, поддержавших единый часовой пояс, значатся настоящие ученые. Это Тилль Роеннеберг из Германии, Эрик Херцог из США и Катя Раиш из Португалии. Они действительно занимаются изучением циркадных ритмов, нарушениями сна и прочих связанных с этим вопросов.





Однако неизвестно, насколько детально ученые изучили вопрос единого часового пояса в РК и насколько объективным было их мнение. В отличие от противников записи, которые выложили свои разговоры с экспертами, Болат Нурхожаев и Минторговли таких не предоставили.





Кроме того, если Альянс действительно поддерживает деление на 24 часовых пояса, то он должен выступать за то, чтобы в Казахстане было четыре часовых зоны.





Напомним, на единый часовой пояс в Казахстане перешли в ночь на 1 марта. Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс. После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов. Сейчас ее рассматривает рабочая комиссия.





Авторы петиции требуют вернуть прежнее время, ссылаясь на то, что жители стали испытывать физический и психологический дискомфорт из-за несоответствия биоритмов человека и графика работы, учебы и отдыха, что привело к повышенной утомляемости, снижению работоспособности и ухудшению качества сна. Кроме того, с переводом времени сократился световой день. В комментариях к петиции казахстанцы высказывают недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте.





Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстане о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".





Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане.



