МИД РК сделало заявление по случаю столкновения на границе Азербайджана и Армении

Нур-Султан. 13 июля. Kazakhstan Today - Казахстан глубоко обеспокоен произошедшим вооруженным инцидентом на азербайджано-армянской границе, повлекшим человеческие жертвы, передает Kazakhstan Today.

Призываем дружественные нам Азербайджан и Армению проявить сдержанность и отказаться от использования силовых средств для решения спорных вопросов", - говорится в тексте заявления МИД РК.

В министерстве добавили, что на фоне пандемии COVID-19 и ухудшения социально-экономической ситуации в мире, дальнейшая эскалация конфронтации может привести к непредсказуемым негативным последствиям.

Выражаем надежду на скорейшее достижение мира и согласия, в первую очередь - в двустороннем формате. Готовы всячески содействовать поиску мирных путей разрешения конфликта в рамках международных организаций ", - говорится в заявлении.

Напомним , 12 июля на границе Азербайджана и Армении произошло столкновение вооруженных сил этих государств.

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