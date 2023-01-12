11.01.2023, 17:47 21846
Министр обороны отчитался перед президентом
Руслан Жаксылыков представил сведения об оснащении Вооруженных сил современной техникой и вооружением
Фото: Акорда
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра обороны Руслана Жаксылыкова о результатах деятельности Министерства обороны в 2022 году и планах на текущий год, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о состоянии боевой готовности, совершенствовании состава и структуры казахстанской армии, проведенных мероприятиях оперативной и боевой подготовки.
Генерал-полковник Руслан Жаксылыков сообщил, что в прошедшем году созданы Силы специальных операций, наращивается потенциал десантно-штурмовых войск. Также пересмотрена программа боевой подготовки войск в соответствии с современными вызовами и угрозами.
Глава государства был проинформирован о мерах, принимаемых оборонным ведомством по профилактике негативных явлений в армейской среде, повышению мотивации к выполнению воинского долга среди молодежи, а также по совершенствованию системы социального обеспечения.
Министр обороны представил сведения об оснащении Вооруженных сил современной техникой и вооружением, развитии войск территориальной обороны, совершенствовании военной инфраструктуры, наращивании миротворческих возможностей. Также он отчитался о принимаемых мерах по утилизации и уничтожению неиспользуемого военного имущества и вооружения.
Верховному главнокомандующему было доложено о запланированных на 2023 год мероприятиях по поддержанию боевой готовности, проведению крупномасштабных учений, в том числе международного уровня.
По итогам встречи президент подчеркнул важность обеспечения защиты жизни и здоровья военнослужащих, улучшения морально-психологического климата в воинских коллективах. Также он определил перед министерством ряд задач, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны и качественную организацию и проведение весеннего призыва военнослужащих срочной службы.
Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Марат Ахметжанов отчитался перед главой государства о проделанной работе ведомства за 2022 год и планах на предстоящий период.
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11.01.2023, 18:46 15606
Маржикпаев проинформировал Токаева о строительстве ТЭЦ в Кокшетау
Президент поручил обеспечить дальнейшее исполнение социально-экономических показателей региона и продолжить работу по повышению благосостояния жителей области
Фото: Акорда
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева об итогах социально-экономического развития Акмолинской области за 2022 год, сообщает пресс-служба Акорды.
Как сообщил Ермек Маржикпаев, отмечается положительная динамика роста в ряде отраслей экономики региона. В частности, в сфере сельского хозяйства благодаря мерам государственной поддержки объем валовой продукции впервые превысит отметку в 1 трлн тенге. Объем производства промышленной продукции составил порядка 1,4 трлн тенге. Сохраняется рост инвестиций в основной капитал. Во всех сферах экономики создано свыше 22 тысяч новых рабочих мест, из них постоянных 16 тысяч.
Президента также проинформировали о ходе отопительного сезона, строительстве ТЭЦ в Кокшетау, реализации ряда инфраструктурных проектов, развитии пристоличных регионов, а также продвижении сферы туризма.
В завершение глава государства поручил обеспечить дальнейшее исполнение социально-экономических показателей региона и продолжить работу по повышению благосостояния жителей области.
11.01.2023, 17:12 22936
В Казахстане усилен закон "О противодействии коррупции"
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Главой государства Касым-Жомартом Токаевым подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции и обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите", сообщает Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции.
Принятые поправки направлены на дальнейшее совершенствование антикоррупционного законодательства, в том числе через введение новых инструментов превенции коррупции, устранение правовых пробелов", - отметили в пресс-службе ведомства.
Подчеркивается, что вводится ответственность за необоснованное обогащение через контроль за соответствием расходов и доходов государственных служащих, а также приравненных к ним лиц.
Кроме того, за несоответствие расходов чиновника его доходам по итогам сопоставления деклараций будут применяться фискальные и карьерные санкции.
В каждом случае госслужащему будет даваться возможность подтвердить законность расходов. Если он не сможет этого сделать, наступит административная ответственность в виде штрафа в размере 90% от суммы расхождения. При значительном расхождении, а именно превышении годового дохода чиновника, помимо штрафа он подлежит увольнению по отрицательным мотивам", - пояснили в агентстве.
Выявление фактов необоснованного обогащения возложено на органы государственных доходов в рамках камерального контроля.
Распространяться нормы будут на госслужащих, приравненных к ним лиц и их супругов. Срок введения новеллы определен на 2027 год с учетом полного охвата населения всеобщим декларированием", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что введение ответственности за необоснованное обогащение является одним из требований Конвенции ООН против коррупции, ратифицированной Казахстаном в 2008 году.
Также усилены меры защиты лиц, сообщивших о фактах коррупции. Поправки направлены на защиту трудовых прав таких лиц.
Данные лица не могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности, уволены с должности или переведены на другую должность без рекомендаций дисциплинарной комиссии или иного коллегиального органа", - заявили в агентстве.
При этом государственный орган или организация будут обязаны приглашать представителя Антикоррупционной службы для участия в заседании коллегиального органа.
Усилятся меры защиты конфиденциальной информации об этих лицах путем введения уголовной ответственности за разглашение такой информации", - добавили в пресс-службе.
Ранее стали известны новые приоритеты в работе Антикора.
11.01.2023, 13:52 27261
Президент утвердил Этический кодекс полицейских
Фото: Polisia.kz
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом от 2 января 2023 года утвердил Этический кодекс сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы РК.
Кодекс определяет единые этические принципы и требования к поведению сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы Республики Казахстан", - говорится в документе.
Кодекс призван содействовать укреплению авторитета правоохранительной службы и доверия граждан к государству.
Требования служебной этики, установленные настоящим кодексом, обязательны для всех сотрудников. После поступления на службу они должны быть ознакомлены с его текстом в письменной форме в трехдневный срок. Текст кодекса также будет размещен в зданиях правоохранительных органов.
В документе говорится, что, являясь представителями власти, сотрудники должны быть верными присяге, глубоко осознавать свою личную ответственность перед обществом и государством и быть приверженными проводимой государственной политике.
К специальным этическим принципам правоохранительной службы относятся:
- офицерская честь - главное внутреннее достоинство сотрудника, его доблесть, благородство души и чистая совесть, репутация честного сотрудника, доброе имя, личный авторитет, которые проявляются в верности гражданскому и служебному долгу, принятым нравственным обязательствам;
- высокая нравственность - осознание значения понятия чести для себя и подчиненных, повышенное чувство справедливости, моральная чистота и духовность, осмысленное отношение к профессиональным обязанностям как к обязанностям в высшей степени общественно-полезным и необходимым;
- доброжелательность - доброе отношение к человеку и гражданину, готовность содействовать их благополучию, при общении с людьми исходить из непредвзятой личностной установки;
- самодисциплина - способность принимать решения и осуществлять действия независимо от эмоционального состояния;
- гуманность - человечность, готовность прийти на помощь, никогда не использовать сложившуюся ситуацию и беспомощность пострадавших в корыстных целях, признание за каждым, без исключения, человеком общечеловеческих прав.
Сотрудники, осознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, должны:
- неукоснительно соблюдать Конституцию, законы и иные нормативные правовые акты РК, чтить и уважать государственные символы республики;
- бороться с любыми нарушениями закона, кем бы они ни совершались, своевременно принимать эффективные меры к защите охраняемых законом прав и свобод человека и гражданина, а также интересов общества и государства, добиваться устранения нарушений закона и восстановления нарушенных прав;
- способствовать своими действиями укреплению авторитета государственной власти, доверия граждан и общества к институтам государства;
- обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, охраняемых законом интересов юридических лиц, общества и государства, не допускать действий, сопряженных с их нарушением, чутко реагировать на жалобы;
- уважать честь и достоинство человека и гражданина независимо от происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства и иных обстоятельств;
- не допускать совершения действий, способных дискредитировать РК, государственную власть, правоохранительный орган, вызывающих негативный общественный резонанс, воздерживаться от поведения, которое может навредить их репутации;
- способствовать укреплению единства народа Казахстана и межнационального и межконфессионального согласия в стране;
- уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям народа Казахстана;
- постоянно повышать профессиональную квалификацию, общеобразовательный и культурный уровень, соблюдать общепринятые принципы и нормы нравственности, стремиться к удовлетворению потребности общества, стать образцом высокого интеллекта и культуры на службе и в быту;
- постоянно помнить, что пользу обществу может принести только подготовленный и квалифицированный сотрудник, повышать свою квалификацию, совершенствоваться путем профессиональной подготовки, стремиться быть всесторонне развитым, высокообразованным, на службе грамотно использовать передовой опыт;
- быть скромным, исключать коррупционные риски, не подчеркивать и не использовать свое служебное положение;
- избегать отношений, которые могут скомпрометировать высокое звание сотрудника;
- быть требовательным к себе, принципиальным, правдивым, воздерживаться от финансовых и деловых взаимоотношений, которые могут повлиять на беспристрастность и объективность исполнения профессиональных обязанностей;
- обеспечивать сохранность государственной собственности, использовать государственное имущество только по целевому назначению для выполнения должностных обязанностей;
- использовать служебное положение исключительно для достижения государственных интересов.
В кодексе также прописаны требования к сотрудникам при осуществлении публичных выступлений и ответственность сотрудников за нарушение требований кодекса.
В частности, говорится, что не следует публично выражать свое мнение по вопросам государственной политики и служебной деятельности, если оно:
- не соответствует основным направлениям политики государства;
- раскрывает служебную информацию, которая не разрешена к обнародованию;
- содержит неэтичные высказывания в адрес должностных лиц государства, госслужащих, физических и юридических лиц.
11.01.2023, 12:04 30776
Президент Казахстана назначил послов в ряде стран
Глава государства подписал соответствующие указы
Фото: Акорда
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов в ряде стран, сообщает пресс-служба Акорды.
Указами главы государства:
Данат Мусаев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Испания;
Еркин Ахинжанов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике, он освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Норвегия;
Адиль Турсунов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Норвегия, он освобожден от должности заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан.
Также Константин Жигалов освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Испания, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Княжестве Андорра, постоянного представителя Республики Казахстан при Всемирной туристской организации по совместительству;
Канат Тумыш освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике.
11.01.2023, 12:00 31721
Канат Тумыш назначен замминистра иностранных дел
Фото: gov.kz
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Касым-Жомарта Токаева Канат Тумыш назначен заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Канат Тумыш родился 7 ноября 1975 года в Актобе.
Трудовая деятельность:
1997-1998 годы - референт, атташе главного управления государственного протокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
1998-1999 годы - третий секретарь департаментов многостороннего сотрудничества и международного экономического сотрудничества МИД Казахстана;
1999-2001 годы - вице-консул консульства Казахстана в Стамбуле;
2001-2003 годы - помощник посла, пресс-секретарь, сотрудник политического отдела посольства Казахстана в Турции;
2003 год - второй секретарь департамента международных организаций и проблем безопасности МИД Казахстана;
2003-2005 годы - консул посольства Казахстана в Венгрии и странах Центральной и Восточной Европы;
2005-2006 годы - первый секретарь департамента многостороннего сотрудничества МИД Казахстана;
2006-2007 годы - советник, начальник отдела азиатской безопасности управления азиатского сотрудничества МИД Казахстана;
2007-2010 годы - начальник управления, заместитель директора департамента общеазиатского сотрудничества МИД Казахстана;
2010-2014 годы - заместитель исполнительного директора международной Организации Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии;
2014-2015 годы - советник министра иностранных дел Республики Казахстан;
2015-2016 годы - советник-посланник постоянного представительства Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций;
2016-2019 годы - заместитель постоянного представителя Республики Казахстан при Организации Объединенных Наций;
2017-2018 годы - заместитель постоянного представителя Республики Казахстан в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций;
12 июля 2019 года назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике.
Ранее сообщалось, что Канат Тумыш освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике.
11.01.2023, 08:12 36886
Конституционный суд признал утратившим силу закон "О Первом Президенте"
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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Конституционный суд признал утратившим силу закон "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы".
Конституционный суд полагает, что после проведенного республиканского референдума от 5 июня 2022 года, исключившего конституционно-правовые основы существования персонифицированного Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы" и другие упоминания в Конституции о Первом Президенте Республики, сохранение данного Конституционного закона в действующем законодательстве не согласуется с обновленной редакцией Конституции Республики Казахстан", - говорится в нормативном постановлении Конституционного суда.
Отмечается, что "основываясь на воле народа Казахстана, выраженной на республиканском референдуме от 5 июня 2022 года, об исключении из Конституции Республики Казахстан пункта 4 статьи 46 и других норм, признать, что в настоящее время в Конституции Республики Казахстан отсутствуют правовые основания для сохранения Конституционного закона Республики Казахстан "О Первом Президенте Республики Казахстан - Елбасы" в действующем праве Республики Казахстан, в связи с чем он подлежит признанию утратившим силу".
Нормативное постановление вступает в силу со дня его принятия, является общеобязательным на всей территории Республики, окончательным и обжалованию не подлежит.
10.01.2023, 19:46 52291
КГД: процедура внесудебного банкротства - бесплатная
Начиная с марта 2023 года эту услугу можно получить через сайт eGov и мобильное приложение e-Salyq Аzamat
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В последнее время в социальных сетях участились случаи размещения публикаций о предоставлении платных услуг по банкротству граждан. Комитет государственных доходов сообщает, что внесудебное банкротство (по долгам не более 5,5 млн тенге) является абсолютно бесплатной процедурой.
Начиная с марта 2023 года эту услугу можно получить через сайт eGov и мобильное приложение e-Salyq Аzamat.
За более подробной информацией о банкротстве гражданам необходимо обратиться по номеру 1414 (добавочный номер 3) либо Telegram-чат.
Информация о порядке прохождения процедуры банкротства также опубликована на сайтах Министерства финансов РК и Комитета госдоходов.
В конце декабря 2022 года президент подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан Республики Казахстан".
10.01.2023, 18:46 43716
Стали известны новые приоритеты в работе Антикора
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Астана. 10 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе оперативного совещании председатель Агентства по противодействию коррупции Олжас Бектенов заявил, что в 2023 году Антикор особое внимание уделит превентивной работе по исключению коррупционных рисков, препятствующих развитию бизнеса.
Согласно установкам главы государства, защита предпринимательства от незаконного вмешательства и создания административных барьеров со стороны чиновников находится на постоянном контроле Антикоррупционной службы.
Работа будет проводиться в тесном сотрудничестве с бизнес-сообществом, с национальной палатой предпринимателей "Атамекен".
Непрозрачность процессов, бюрократизм госаппарата, предъявление излишних требований, сложность открытия и ведения бизнеса, несовершенство законодательства - все это является благодатной почвой для незаконного решения вопросов и различных коррупционных схем. Планируется проводить как открытый диалог и обсуждение злободневных вопросов, волнующих предпринимателей, так и посредством аналитических инструментов выявлять причины проблем, условия для коррупции и законодательные пробелы", - сообщает пресс-служба ведомства.
Особое внимание будет уделено анализу обращений бизнеса в государственные инстанции и суды.
Итогом станут предложения по изменению административных процессов, а также правовых норм и правил, влияющих на эффективность развития бизнеса.
Одновременно усилится работа по выявлению и пресечению коррупционных фактов, где чиновники умышленно создают препятствия добросовестному бизнесу, занимаются вымогательством и поборами.
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