Министра нацэкономики раскритиковали за предложение отказаться от отчетности на бумажных носителях

НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин подверг критике предложение Министерства национальной экономики отказаться от бумажной отчетности для бизнеса с 1 января 2023 года на из-за проблем с Интернетом в стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее министр нацэкономики Асет Иргалиев представил в мажилисе законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан", в котором предусматривается полный отказ от отчетности на бумажных носителях и переход на отчетность в электронной форме с использованием информационных систем.

В ходе обсуждения депутат Вера Ким напомнила, что не всегда субъекты предпринимательства имеют доступ к Интернету, а невыполнение отчетности, в свою очередь, влечет ответственность.

Министр национальной экономики Асет Иргалиев подтвердил, что в Казахстане 768 сел имеют слабый доступ в Интернет, 1178 - вообще не имеют Интернета, при этом обеспечить их связью Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности планирует к 2025 году, в то время как, согласно новеллам, отказ от бумажной формы отчетности - с 1 января 2023 года. По словам главы МНЭ, ведомству в НПП "Атамекен" пояснили, что думали, что норма будет отлагательная.

А вы документ читаете, когда подписываете? Там же все написано, там дата стоит - с 1 января ввести. Что думать? Читать надо! Министерство-разработчик сделало: правая рука не знает, что делает левая. Министерство цифрового развития заявляет - 2025 год. Здесь ставят дату - 1 января 2023 года, причём предлагают тех, кто не будет вести отчётность, привлекать к ответственности. "Атамекен" это визирует, соглашается", - цитирует Нигматулина издание "Казправда" .

Еще больше спикера возмутила аргументация в поддержку нормы уполномоченного органа - улучшить позицию в международном рейтинге.

Посмотрите аргументы Министерства национальной экономики! Ничего не вникли, не разобрались, готов ли у нас Интернет, а аргументы - улучшить позицию в международном рейтинге! Слушай, уже добегались с этими рейтингами! И до вас тут министр экономики озвучивал все аргументы, а в конце концов оказалось, что ничего не стоят эти международные рейтинги! Аннулировали их, отказались. У предпринимателей просто исчезает выбор, мы загоняем их", - считает Нурлан Нигматулин, отметив, что такой подход посеет хаос отчетности.

Он подчеркнул, что МНЭ таким образом заранее ставит предпринимателей страны в невыносимые условия.

Ну чем вы думаете, когда такие документы принимаете, голосуете, государственные мужи, и приносите в парламент?! У вас же получается одностороннее движение. Вы заранее ставите предпринимателей страны в такие условия, когда, не обеспечив доступность и качество Интернета, не научив работать с цифровыми документами, вы предусмотрели ответственность! Если такие требования закладываете, то вы их и для себя заложите - до 1 января 2023 года обеспечить 100%-ный охват качественным Интернетом. Тогда это будет по-партнерски. Асет Арманович, ну что за министр национальной экономики, который приносит сюда такой законопроект? Не отработанный, не знающий основные подходы. Вы вообще в отрыве от экономики тогда писали этот документ", - высказался спикер мажилиса.