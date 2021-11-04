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Новые формы госконтроля предпринимательства планируют внедрить в Казахстане

03.11.2021, 11:53 25624
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - На пленарном заседании мажилиса был рассмотрен законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам министра национальной экономики Асета Иргалиева, в рамках законопроекта в целях кардинального снижения нагрузки на бизнес, формирования оптимальной и эффективной регуляторной системы сформированы новые подходы регулирования предпринимательской деятельности с "чистого листа", которые предусматривают: 
 
- совершенствование базовых принципов взаимодействия государства и предпринимательства; 
 
- условия установления требований; 
 
- принцип "1 in 2 out"; 
 
- реестр обязательных требований; 
 
- цифровизацию отчетности бизнеса, риск-анализа в контроле; 
 
- совершенствование государственного контроля.
 

Эффективность государственного регулирования предпринимательства будет обеспечена посредством имплементации новых принципов взаимодействия государства и бизнеса. Это: соблюдение условий установления требований; недопустимость введения неоправданных регуляторных требований для субъектов предпринимательства; системность и последовательность госрегулирования, преемственность ранее принятых решений; повышение доверия государства к субъектам предпринимательства", - рассказал министр.

 
Так, совершенствование базовых принципов взаимодействия позволит повысить доверие субъектов предпринимательства к государству и эффективность регулирования бизнес-среды.
 

В целях предотвращения роста избыточных и исключения неэффективных требований будут законодательно определены условия установления требований к бизнесу. Так, любое вводимое государством требование должно как минимум быть обоснованным, исполнимым, открытым и предсказуемым, соразмерным, стабильным, определенным, рациональным и обеспечивать равенство предпринимателей", - пояснил Иргалиев.

 
Введение принципа "1-IN 2-OUT" предполагает внедрение одного регуляторного требования взамен двух существующих. 
 
Таким образом, рассказал спикер, при введении государством нового требования будут отменяться два действующих в той же области правового регулирования. Данный принцип позволит сократить избыточное регулирование и административные издержки для субъектов предпринимательства.
 
В целях формирования единого информационного ресурса, содержащего исчерпывающий перечень требований для бизнеса в виде нормативных правовых актов и иных документов, предусматривается создание Реестра обязательных требований.
 

В Реестр подлежат включению только те требования, которые будут соответствовать новой регуляторной политике. Кроме того, в Реестре будут определены сроки рассмотрения нормативных правовых актов на соответствие новой регуляторной политике. Следовательно, в случае их несоответствия правовые акты будут пересмотрены или отменены", - заверил спикер.

 
Таким образом, Реестр позволит применить метод "регуляторной гильотины" в отношении требований, негативно влияющих на бизнес-среду. Этот принцип будет способствовать оптимизации количества обязательных требований, обеспечивающих необходимый уровень безопасности, совершенствование базы нормативных правовых актов в отношении бизнеса.
 
Также для снижения административной нагрузки предусматривается законодательное закрепление требования о предоставлении отчетности только в электронной форме с использованием информационных систем, а также автоматизации оценки и управления рисками при отборе субъектов контроля и надзора. 
 
Это, по словам Иргалиева, позволит снизить нагрузку на бизнес, связанную с предоставлением отчетности на бумажном носителе, оптимизирует перечень контролируемых субъектов бизнеса.
 
Также планируется реформирование системы государственного контроля и надзора.
 

Новые формы государственного контроля будут включать переход от проверок к профилактическим мероприятиям. Профилактические мероприятия предусматривают три вида профилактического контроля - контрольный закуп, проведение профилактического контроля с посещением и без посещения субъектов бизнеса", - рассказал глава ведомства.

 
Он пояснил, что новый подход предусматривает проверки только на соответствие разрешительным требованиям и внеплановые проверки, назначаемые по конкретным фактам и обстоятельствам. Проверки, проводимые по особому порядку, на основе оценки степени риска будут отменены.
 

Реализация новых подходов в регулировании предпринимательской деятельности позволит кардинально снизить нагрузку на бизнес и придать импульс развитию деловой активности в условиях новой экономической реальности", - заключил спикер.

 

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Туркестанская область экспортировала 22 тыс. тонн мяса

03.11.2021, 18:50 36181
Туркестанская область экспортировала 22 тыс. тонн мяса
ТУРКЕСТАН. 3 НОЯБРЯ - Туркестанская область экспортировала за 9 месяцев текущего года 22 тыс. тонн мяса, сообщили в Региональной службе коммуникаций Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По области за 9 месяцев текущего года экспортировано 22 тыс. тонн мяса, из них 9250 тонн (42%) приходится на Сайрамский район. То есть регион лидирует в области по откорму скота. Уже сейчас 1012 откормочных площадок Сайрамского района способны охватить одновременно 42 тыс. голов скота, сообщил на брифинге аким района Уласбек Садибеков.
 
За 9 месяцев текущего года объем валового регионального продукта в районе достиг 140 млрд тенге. 59% валового продукта приходится на сельское хозяйство. По итогам года объем валового регионального продукта планируется довести до 166 млрд тенге.
 

За 9 месяцев 2021 года в сельском хозяйстве произведено продукции на 82 млрд тенге. В соответствии с поручением акима области, в рамках проекта по получению двух урожаев в год, в первом обороте в 267 хозяйствах засеяно около 274 гектаров, во втором - 260 гектаров. На сегодняшний день получено около 5 тыс. тонн продукции. За отчетный период производство мяса увеличилось на 12%, молока - на 5%, яиц - на 6%", - сказал Уласбек Садибекович.

 
 

Национальный фонд Казахстана сократился на 1,2% в октябре

03.11.2021, 17:51 45010
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - Национальный фонд Казахстана, по данным Министерства финансов, в октябре за месяц сократился на 1,2%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно отчету о поступлениях и использовании Национального фонда Республики Казахстан на 1 ноября 2021 года, средства фонда на конец отчетного периода составили 27,037 трлн тенге, тогда как в прошлом месяце они составляли 27,361 трлн тенге.
 
Как уточняется в отчете, поступления в Нацфонд за месяц составили 2,656 трлн тенге, из них прямые налоги от организаций нефтяного сектора за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты, составили 1,599 трлн тенге.
 
В свою очередь использование средств фонда составило 3,833 трлн тенге, из них на гарантированные трансферты было использовано 2,423 трлн тенге.
 
Таким образом, разница между использованными и поступившими средствами составила 1,178 трлн тенге.
 

"Тенгизшевройл" за три квартала этого года добыл 18,9 млн тонн нефти

03.11.2021, 16:14 53002
НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - ТОО "Тенгизшевройл" за девять месяцев 2021 года снизил добычу нефти более чем на 6% - до 18,9 млн тонн (151 млн баррелей), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в компании, за январь - сентябрь 2021 года ТШО реализовал более 1,07 млн тонн сжиженного газа, 5,1 млрд кубических метров сухого газа, а также более 1,9 млн тонн серы. 
 
По данным компании, показатель утилизации газа ТШО на III квартал 2021 года составил 98,8%, общий показатель повторного использования воды в ТШО в III квартале 2021 года составил 46%. Кроме того, ТШО передает более 35 видов отходов на переработку, доля переработанных отходов по состоянию на конец III квартала 2021 года составила 49%.

Также, как отметили в ТШО, в 2021 году бюджет добровольной социально-инфраструктурной программы "Игилик" составил 30 млн долларов, основная часть которого будет направлена на строительство детских садов, школ и других социальных объектов в Атырауской области. Кроме того, в этом году ТШО выделил более 1,6 млн долларов на улучшение качества здравоохранения, образования, а также развитие социального предпринимательства в Атырауской области и селе Боранкул (Мангистауская область) в рамках программы социальных инвестиций.
 

С начала пандемии ТШО выделил около 18,3 млн долларов (около 7,7 млрд тенге) на борьбу с коронавирусом, поддержку населения и закуп медицинского оборудования и принадлежностей в Атырауской области", - уточнили в компании. 

 
Кроме того, по информации ТШО, проект будущего расширения увеличит объемы производства сырой нефти примерно на 12 млн тонн в год или 260 тыс. баррелей в сутки. Общий объем производства составит порядка 39 млн тонн в год, или 850 тыс. баррелей в сутки.
 
В свою очередь, проект управления устьевым давлением обеспечит полную загрузку перерабатывающих мощностей действующих на Тенгизе заводов путем снижения устьевого давления фонтанирующих скважин и повышения давления на входе шести действующих комплексных технологических линий. 
 

С начала реализации обоих проектов ТШО потратил более 12,6 млрд долларов на закуп казахстанских товаров, работ и услуг. В настоящее время проект завершен на 86%, все добывающие скважины пробурены и освоены, материалы и оборудование находятся на площадке, работы по обратной сборке модулей и соединение всех модулей системы энергоресурсов завершены", - заключили в компании.

 
Как сообщалось ранее, в ходе обсуждения премьер-министра РК Аскара Мамина и президента по разведке и добыче в Евразийско-Тихоокеанском регионе компании "Шеврон" (Chevron) Найджела Хирна перспектив взаимодействия в сфере нефтедобычи стороны обсудили реализацию проекта будущего расширения "Тенгизшевройла" (ТШО), по завершении которого ТШО увеличит добычу до 12 млн тонн в год в 2023 году, что в совокупности составит порядка 39 млн тонн в год. 
 
Напомним также, что в апреле этого года на одном из производственных объектов на месторождении Тенгиз произошел кратковременный выброс вредных веществ, который привел к частичному сокращению производства, в результате чего весь персонал был эвакуирован в рамках стандартных мер безопасности.
 
Также в октябре этого года Министерством энергетики РК были проведены переговоры с ТОО "Тенгизшевройл" о выделении городу Нур-Султану дополнительно 2300 тонн газа в первую очередь на газораспределительные установки и котельные и только после этого - на автозаправочные станции. 
 
Тенгизское нефтяное месторождение было открыто в 1979 году и является одним из крупнейших и самых глубоких нефтяных месторождений в мире. ТОО "Тенгизшевройл" было сформировано в апреле 1993 года на основе соглашения между Республикой Казахстан и компанией "Шеврон".
 
В настоящее время партнерами ТШО являются: "Шеврон" - 50%, АО НК "КазМунайГаз" - 20%, "ЭксонМобил Казахстан Венчурс Инк." - 25% и СП "ЛукАрко" - 5%.
 

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