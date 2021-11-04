Новые формы госконтроля предпринимательства планируют внедрить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 3 НОЯБРЯ - На пленарном заседании мажилиса был рассмотрен законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в Республике Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам министра национальной экономики Асета Иргалиева, в рамках законопроекта в целях кардинального снижения нагрузки на бизнес, формирования оптимальной и эффективной регуляторной системы сформированы новые подходы регулирования предпринимательской деятельности с "чистого листа", которые предусматривают:

- совершенствование базовых принципов взаимодействия государства и предпринимательства;

- условия установления требований;

- принцип "1 in 2 out";

- реестр обязательных требований;

- цифровизацию отчетности бизнеса, риск-анализа в контроле;

- совершенствование государственного контроля.

Эффективность государственного регулирования предпринимательства будет обеспечена посредством имплементации новых принципов взаимодействия государства и бизнеса. Это: соблюдение условий установления требований; недопустимость введения неоправданных регуляторных требований для субъектов предпринимательства; системность и последовательность госрегулирования, преемственность ранее принятых решений; повышение доверия государства к субъектам предпринимательства", - рассказал министр.

Так, совершенствование базовых принципов взаимодействия позволит повысить доверие субъектов предпринимательства к государству и эффективность регулирования бизнес-среды.

В целях предотвращения роста избыточных и исключения неэффективных требований будут законодательно определены условия установления требований к бизнесу. Так, любое вводимое государством требование должно как минимум быть обоснованным, исполнимым, открытым и предсказуемым, соразмерным, стабильным, определенным, рациональным и обеспечивать равенство предпринимателей", - пояснил Иргалиев.

Введение принципа "1-IN 2-OUT" предполагает внедрение одного регуляторного требования взамен двух существующих.

Таким образом, рассказал спикер, при введении государством нового требования будут отменяться два действующих в той же области правового регулирования. Данный принцип позволит сократить избыточное регулирование и административные издержки для субъектов предпринимательства.

В целях формирования единого информационного ресурса, содержащего исчерпывающий перечень требований для бизнеса в виде нормативных правовых актов и иных документов, предусматривается создание Реестра обязательных требований.

В Реестр подлежат включению только те требования, которые будут соответствовать новой регуляторной политике. Кроме того, в Реестре будут определены сроки рассмотрения нормативных правовых актов на соответствие новой регуляторной политике. Следовательно, в случае их несоответствия правовые акты будут пересмотрены или отменены", - заверил спикер.

Таким образом, Реестр позволит применить метод "регуляторной гильотины" в отношении требований, негативно влияющих на бизнес-среду. Этот принцип будет способствовать оптимизации количества обязательных требований, обеспечивающих необходимый уровень безопасности, совершенствование базы нормативных правовых актов в отношении бизнеса.

Также для снижения административной нагрузки предусматривается законодательное закрепление требования о предоставлении отчетности только в электронной форме с использованием информационных систем, а также автоматизации оценки и управления рисками при отборе субъектов контроля и надзора.

Это, по словам Иргалиева, позволит снизить нагрузку на бизнес, связанную с предоставлением отчетности на бумажном носителе, оптимизирует перечень контролируемых субъектов бизнеса.

Также планируется реформирование системы государственного контроля и надзора.

Новые формы государственного контроля будут включать переход от проверок к профилактическим мероприятиям. Профилактические мероприятия предусматривают три вида профилактического контроля - контрольный закуп, проведение профилактического контроля с посещением и без посещения субъектов бизнеса", - рассказал глава ведомства.

Он пояснил, что новый подход предусматривает проверки только на соответствие разрешительным требованиям и внеплановые проверки, назначаемые по конкретным фактам и обстоятельствам. Проверки, проводимые по особому порядку, на основе оценки степени риска будут отменены.

Реализация новых подходов в регулировании предпринимательской деятельности позволит кардинально снизить нагрузку на бизнес и придать импульс развитию деловой активности в условиях новой экономической реальности", - заключил спикер.