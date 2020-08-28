Министры энергетики Казахстана и Азербайджана обсудили соглашение ОПЕК+

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, стороны договорились провести Межправительственную комиссию в формате видеоконференции в октябре.
Кроме того, в ходе разговора стороны обсудили работу Казахстана и Азербайджана, проводимую в рамках ОПЕК+. На сегодняшний день, благодаря мерам, принимаемым участниками соглашения ОПЕК+, наблюдается положительная динамика по изменению цен на нефть и восстановлению баланса спроса и предложения.
Напомним, Казахстан продолжает исполнять обязательства по сокращению добычи нефти, принятые в рамках соглашения ОПЕК+.
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