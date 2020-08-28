Министры энергетики Казахстана и Азербайджана обсудили соглашение ОПЕК+

Нур-Султан. 27 августа. Kazakhstan Today - 27 августа в формате видеоконференции министр энергетики РК Нурлан Ногаева и министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудили вопросы подготовки предстоящей казахстанско-азербайджанской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК, в связи с пандемией коронавирусной инфекции, стороны договорились провести Межправительственную комиссию в формате видеоконференции в октябре.

Кроме того, в ходе разговора стороны обсудили работу Казахстана и Азербайджана, проводимую в рамках ОПЕК+. На сегодняшний день, благодаря мерам, принимаемым участниками соглашения ОПЕК+, наблюдается положительная динамика по изменению цен на нефть и восстановлению баланса спроса и предложения.

Напомним , Казахстан продолжает исполнять обязательства по сокращению добычи нефти, принятые в рамках соглашения ОПЕК+.

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