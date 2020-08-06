Казахстан направил в секретариат ОПЕК+ данные об исполнении обязательств соглашения по сокращению добычи нефти

Нур-Султан. 5 августа. Kazakhstan Today - Казахстан продолжает исполнять обязательства по сокращению добычи нефти, принятые в рамках соглашения ОПЕК+, передает Kazakhstan Today.

Как напомнили в пресс-службе Минэнерго, в апреле текущего года в рамках Соглашения между странами-участниками ОПЕК+ Казахстан присоединился к новым обязательствам по коллективному сокращению добычи нефти в мае - июле 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки.

Участие в Соглашении ОПЕК+ направлено на восстановление баланса спроса и предложения, а также цен на нефть. Во избежание риска затоваривания нефти в хранилищах Министерством энергетики было принято решение ограничить добычу на средних, крупных и гигантских месторождениях. Было предусмотрено справедливое распределение обязательств по снижению добычи нефти для всех видов месторождений. Казахстан принимает все необходимые действия для исполнения своих обязательств. В соответствии с Соглашением, обязательства Казахстана на июль составляют 1,319 млн баррелей в сутки . Среднесуточная добыча в июле, согласно предварительным данным, составила 1,313 млн баррелей в сутки, или 101% от обязательств", - отметили в Минэнерго.

Сообщается, что данные об исполнении обязательств соглашения были переданы в секретариат ОПЕК+.

Благодаря участию в сделке, все игроки рынка пришли к контролируемому и плавному сокращению добычи нефти, что, в свою очередь, оказало позитивное влияние на мировую нефтяную индустрию", - считают в ведомстве.

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