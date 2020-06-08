Казахстан поддержал продление соглашения ОПЕК+ на месяц

Нур-Султан. 7 июня. Kazakhstan Today - Казахстан поддержал продление соглашения ОПЕК+ на прежних уровнях добычи на один месяц, передает Kazakhstan Today.

В субботу, 6 июня, состоялась встреча стран-участниц соглашения ОПЕК+, в которой принял участие министр энергетики Нурлан Ногаев", - сообщила пресс-служба Минэнерго РК.

Как отметил Ногаев, текущее соглашение позитивно повлияло на мировую нефтяную индустрию, позволив избежать затоваривания хранилищ, что, в свою очередь, привело к положительной динамике устойчивого роста мировых цен на нефть.

В ходе встречи сторонами было принято решение продлить общее сокращение добычи нефти на уровне 9,7 млн баррелей в сутки до конца июля текущего года.

В 2020 году спрос на нефть сократится на 9 млн баррелей в сутки, и его восстановление потребует от всех участников соблюдения условий соглашения, говорится в итоговом коммюнике на сайте ОПЕК. Участники заседания министров ОПЕК+ также призвали всех крупных производителей нефти "внести пропорциональный вклад в стабилизацию рынка, принимая во внимание значительные усилия", которые предприняли члены альянса, пишет РБК

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо подчеркнул важность соглашения по сокращению и назвал его важным механизмом для восстановления баланса и стабилизации мирового рынка. После завершения переговоров ОПЕК+ он процитировал слова из песни российского поэта Булата Окуджавы "Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке".

Соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти было заключено 12 апреля и начало действовать с 1 мая . По изначальным условиям участники сделки должны были сократить добычу в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки, а затем перейти к постепенному наращиванию: с июля - 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года по апрель 2022 года - 5,8 млн баррелей в сутки. Позже СМИ со ссылкой на источники сообщили, что стороны обсуждают продление квоты в 9,7 млн баррелей.

Также сообщается, что Мексика не присоединилась к продлению сокращения добычи нефти. Об этом заявила министр энергетики страны Росио Нале, передает Reuters.

Другие страны согласились продлить сокращение добычи на июль, но мы сказали, что не станем этого делать. Мы будем придерживаться соглашения, которое подписали в апреле", - заявила Нале.

В апреле страны ОПЕК+ настаивали, чтобы Мексика сократила объем выкачиваемой нефти на 400 тыс. баррелей, но страна с такими условиями не согласилась. Из-за позиции Мексики финальные переговоры по сделке тогда перенесли. Окончательным требованием ОПЕК+ было сокращение добычи Мексикой на 350 тыс. баррелей в сутки.

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