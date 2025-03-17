16.03.2025, 10:54 39176
Минобороны готово направить более 7 тысяч военнослужащих на борьбу с паводками
Фото: МО РК
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве обороны РК заявили о готовности по первому указанию направить на борьбу с паводками 7 тысяч военнослужащих и 500 единиц техники, сообщили в пресс-службе ведомства.
С учетом опыта прошлого года оборонное ведомство заблаговременно наладило взаимодействие и организовало обмен информацией с Министерством по чрезвычайным ситуациям, местными исполнительными органами и другими службами", - проинформировали в Минобороны.
Отмечается, что при необходимости будут задействованы вертолеты и самолеты военно-транспортной авиации, БПЛА для разведки, техника высокой проходимости, понтонные мосты, плавающие транспортеры и спецтехника для проведения дезинфекции.
В настоящее время личный состав бригад территориальной обороны Северо-Казахстанской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей уже подключились к противопаводковым мероприятиям. В СКО с целью минимизации ущерба от возможного весеннего половодья в населенных пунктах Подгара и Тепличный бойцы одной из войсковых частей занимаются укреплением дамб. С 14 марта ими заготовлено 1500 мешков с песком", - рассказали в министерстве.
Военнослужащие и курсанты также подключились к противопаводковым мероприятиям в ЗКО, Костанайской области и в Актобе.
Ранее министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев сообщил, что восемь областей Казахстана остаются в зоне высокого риска возникновения паводков, передает корреспондент агентства.
В 2025 году на автомобильных дорогах республиканского значения выявлено 326 паводкоопасных участков общей протяженностью 96,5 километра, где существует риск переливов и разрушений во время паводка.
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16.03.2025, 11:18 36891
Новый аким Абайской области вынес сразу несколько выговоров и уволил двух чиновников
Фото: Акимат Абайской области
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Семей. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе расширенного аппаратного совещания аким области Абай Берик Уали поручил привлечь к дисциплинарной ответственности семерых чиновников, среди которых заместитель акима области, аким Семея и аким Бескарагайского района. Главу управления образования и руководителя областной социально-предпринимательской корпорации освободили от должностей, сообщили в акимате региона.
По словам акима, в области существует острая необходимость в строительстве школ и детских садов, а также в модернизации объектов культуры и здравоохранения. Кроме того, в области до сих пор нет специализированной школы "Дарын" для одаренных детей.
Аким поручил аппарату областного акимата применить меры дисциплинароной ответственности к заместителю акима области Димитрию Гарикову, акиму Семея Талгату Муратову, акиму Бескарагайского района Нурбеку Кошкарбаеву и руководителю управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Жандосу Каирханову за ненадлежащее обеспечение инфраструктурных условий для новых школ. Кроме того, за недочеты в сфере образования, несвоевременную выплату заработной платы учителям и работникам образования, ненадлежащую организацию профилактических мер, связанных с воспитанием детей, глава управления образования Нуржан Ахметкалиев будет освобожден от занимаемой должности", - проинформировали в пресс-службе акимата Абайской области.
Вместе с тем на развитие области было выделено 9,5 миллиарда тенге в виде льготного кредитования, однако эти средства, по словам Берика Уали, не были освоены. В связи с этим глава областной социально-предпринимательской корпорации Абай Амангельдин был освобожден от должности, а руководитель управления сельского хозяйства Ертай Куанов получил предупреждение.
В области отмечается высокий уровень материнской и младенческой смертности, превышающий среднереспубликанские показатели. Также участились жалобы населения на качество медицинского обслуживания. Глава региона поручил аппарату акимата инициировать дисциплинарное взыскание в отношении руководителя управления здравоохранения Талгата Молдабаева. Предупреждение также получил руководитель управления культуры Айбек Самат за несвоевременное предоставление информации по своему направлению", - говорится в сообщении.
Кроме того, аким области раскритиковал затянувшуюся разработку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта подвесного моста в Семее.
С момента его строительства прошло 25 лет. Президент еще в сентябре 2022 года поручил разработать проектно-сметную документацию, но спустя два с половиной года она до сих пор не готова. В прошлом году японские специалисты, посетившие Семей, выразили удивление, что за 25 лет мост ни разу не проходил ремонт. Между тем по нему ежегодно проезжает около 700 тысяч автомобилей. Поэтому, мы должны ускорить работу в этом направлении", - сказал Берик Уали.
Напомним, президент Казахстана назначил Берика Уали акимом Абайской области.
15.03.2025, 12:15 61026
В ЗКО отремонтировали 18 гидротехнических сооружений
Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК
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Уральск. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области 18 гидротехнических сооружений отремонтировали для подготовки к паводкам, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.
В 2024 году в Западно-Казахстанской области начали ремонт 19 гидротехнических сооружений. На сегодня завершены строительно-монтажные работы на 18 объектах, ремонт одного объекта завершится к апрелю этого года", - проинформировали в ведомстве.
Также завершен ремонт трех водохранилищ и двух плотин.
Кроме того, впервые за 58 лет проведена комплексная реконструкция Кировского водохранилища. Отмечается, что помимо строительно-монтажных работ, в этом году в области планируется провести многофакторное обследование девяти водохранилищ.
Областной филиал "Казводхоза" провел работу по обеспечению свободных емкостей на водохранилищах региона. Кроме того, ведется постоянный мониторинг уровня воды и круглосуточное дежурство, а также постоянный обмен данными с коллегами из России", - добавил директор филиала "Казводхоз" по Западно-Казахстанской области Рауан Хусаинов.
Ранее в Минэкологии назвали регионы с высоким риском паводков в этом году.
15.03.2025, 10:00 87226
Токаев подписал новый Бюджетный кодекс Казахстана
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Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал новый Бюджетный кодекс страны, сообщает пресс-служба Акорды.
Первый блок новелл кодекса направлен на установление увязки налогово-бюджетной, денежно-кредитной и фискальной политик, что обеспечено положениями о государственных финансах", - отметили в пресс-службе.
Также, по данным Акорды, вторым блоком новелл оптимизируется бюджетный процесс с повышением самостоятельности и ответственности госорганов.
Сокращены сроки и этапы бюджетного процесса, внедрены элементы блочного бюджета со значительным расширением полномочий и ответственности администраторов бюджетных программ. Госорганам предоставлено право самостоятельно перераспределять средства в объеме 15% от объема расходов бюджетной программы. Неиспользованные в текущем году бюджетные средства могут быть доиспользованы госорганами с января следующего года, что обеспечит непрерывное финансирование расходов", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что третий блок новелл направлен на усиление парламентского контроля.
Лимиты предоставления госгарантий, поручительств государства, лимиты правительственного долга и долга местных исполнительных органов, лимиты внешнего долга субъектов квазигоссектора будут рассматриваться парламентом и утверждаться законом о бюджете. Четвертый блок направлен на повышение качества планирования доходной части бюджета и принятии действенных мер по эффективному использованию бюджетных денег. В кодексе установлены основные положения дивидендной политики государства в отношении субъектов квазигосударственного сектора", - заявили в Акорде.
Кроме того, пятым блоком закреплены условия использования Национального фонда с акцентом на его сберегательную функцию.
Использование Национального фонда будет ограничено целевыми ориентирами, утверждаемыми президентом. Введен запрет на размещение средств фонда во внутренние финансовые инструменты, что исключает их внебюджетное использование. Целевой трансферт из Национального фонда может быть использован только на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения, введены соответствующие критерии. Шестой блок направлен на расширение контроля за долговой политикой государства, включая долг субъектов квазигосударственного сектора. Уполномоченными органами будет осуществляться прогноз, мониторинг и оценка долговых обязательств государственного сектора. Лимит внешнего долга квазигосударственного сектора будет устанавливаться законом о республиканском бюджете", - сообщили в пресс-службе.
Седьмой блок поправок направлен на совершенствование межбюджетных отношений. В частности, для активного вовлечения граждан в процесс распределения бюджетных средств законодательно закреплена основа для бюджета народного участия.
Ранее эксперты обсудили проект бюджетно-налоговых реформ
14.03.2025, 21:10 197781
В Уральске началось строительство дамбы по берегу Урала
Общая стоимость всего проекта - 1,6 млрд тенге
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Уральск. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске начали строить бетонную дамбу по берегу Урала. Всего по проекту закатать в бетон должны свыше 600 метров прибрежной полосы. Однако на сегодня из бюджета области на строительно-монтажные работы выделили лишь 200 млн тенге, чтобы начать укрепление 384 метров защитной дамбы вдоль улицы Жогалау, в районе Курени, сообщает "Уральская неделя".
Часть жителей этого района активно выступают против строительства бетонной дамбы. Люди требуют остановить вырубку деревьев в пойме Урала. Они опасаются, что движение тяжелой техники в непосредственной близости и сам ход работ станут причиной разрушения их домов, многим из которых уже больше века. В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования по ЗКО уверяют, что проект не повредит экологии. В пойме реки лес останется нетронутым - строители вырубают лишь лес вдоль самой дамбы. И если какой-то из домов все-таки пострадает в ходе строительства дамбы, его позже восстановят.
Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования по ЗКО Марат Молдашев сообщил, что решение укрепить дамбу Урала в районе Куреней было принято из-за того, что ежегодно русло Урала приближается все ближе к городу, и береговая линия уже вплотную подошла к жилым домам.
Проект по берегоукреплению сделало ТОО "УралВодПроект". Согласно документации, по берегу Урала будут делать бетонную отмостку вдоль дамбы протяженностью 665 метров. Общая стоимость всего проекта - 1,6 млрд тенге.
Марат Молдашев пояснил, что из областного бюджета на начало работ выделят 400 млн тенге. Оставшуюся сумму по проекту управление намерено запрашивать в республиканском бюджете по линии МЧС.
14.03.2025, 20:42 201221
АФМ предупредило казахстанцев о новых схемах мошенничества
Злоумышленники распространяют оповещения о проведении проверки
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Злоумышленники по месту работы граждан распространяют оповещения о проведении проверки в отношении определенных лиц, в которых призывают к сотрудничеству и предоставлению документов, сообщает пресс-служба АФМ.
Для большей убедительности оповещение составляется на поддельном бланке с логотипом АФМ, скрепленном фальшивой печатью КНБ. Затем перезванивают агенты, представляясь сотрудниками АФМ, и выманивают сведения о банковских счетах.
Агентство по финансовому мониторингу не проводит подобные проверки, не направляет запросы и не производит обзвон физических лиц. Для проверки достоверности информации необходимо обратиться в Агентство по финансовому мониторингу или в Департамент экономических расследований по месту проживания", - говорится в сообщении ведомства.
Граждан просят быть бдительными, сопоставлять информацию с официальными источниками и не поддаваться на уловки мошенников.
14.03.2025, 17:34 212581
В Казахстане примут программу защиты детей от бытового насилия
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане после принятия закона по борьбе с семейно-бытовым насилием ситуация значительно улучшилась, однако в отдаленных районах продолжают фиксироваться подобные факты. Об этом в ходе Национального курултая завил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
В этом году также завершается реализация Комплексного плана по защите детей от насилия и предотвращению подростковых суицидов. Мы приняли меры для защиты прав женщин и детей. В прошлом году во всех регионах открылись центры психологической поддержки детей. Важные изменения внесены в законодательство. После принятия закона по борьбе с семейно-бытовым насилием ситуация в этой сфере значительно улучшилась. Однако в некоторых отдаленных районах до сих пор фиксируются подобные позорные факты. Ситуацию усугубляют граждане, попавшие под влияние нетрадиционных религиозных течений", -сказал президент.
Он отметил, что представители местных властей и общественные деятели остаются в стороне от профилактики семейно-бытового насилия. Кроме того, работа в этом направлении сейчас регулируется разными документами, она, по мнению президента, недостаточно скоординированная.
Считаю правильным сосредоточить все меры в рамках единой программы "Дети Казахстана", - заявил Токаев.
Он также обратил внимание, что в образовательной системе больше внимания уделяется обучению, в то время как сфера воспитания была вторичной, в ней отсутствовал системный подход.
В прошлом году в школах была запущена программа "Біртұтас тәрбие". Ее принятие - это только начало, теперь этот документ необходимо внедрить во всех государственных образовательных учреждениях страны. В будущем данным документом нужно руководствоваться и частным школам. Воспитательная работа должна охватывать всех детей. Только тогда эта инициатива обретет общенациональный характер. Конечная цель проекта - воспитание патриотичного, образованного, созидательного поколения, соответствующего идеалам концепции "Адал азамат". Я полностью поддерживаю предложение членов Курултая назвать данную программу "Адал азамат", - сказал глава государства.
Он также отметил, что в текущем году истекает срок действия Комплексного плана по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, который был разработан в 2023 году.
Очевидно, что такой документ нам крайне необходим. Борьба с этим социальным злом - одна из важнейших задач. Поэтому следует незамедлительно начать подготовку нового документа", - поручил Касым-Жомарт Токаев.
14.03.2025, 17:00 213906
Легальный оборот цифровых активов: Токаев поручил принять меры
По мнению президента, это укрепит позиции страны как регионального центра цифровых финансовых технологий
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на заседании Национального курултая поручил принять срочные меры с целью либерализации регулирования отрасли для легального оборота цифровых активов, сообщает пресс-служба главы государства.
Цифровая трансформация экономики должна стать ключевым фактором усиления конкурентоспособности нашей страны. И здесь большую роль играет развитие индустрии цифровых активов и технологии блокчейна. Необходимо принять срочные меры с целью либерализации регулирования отрасли для легального оборота цифровых активов, деятельности криптообменников, привлечения инвестиций в цифровой майнинг. Это укрепит позиции нашей страны как регионального центра цифровых финансовых технологий, позволит сократить теневой оборот цифровых активов, будет способствовать увеличению налоговых поступлений", - заявил он.
Он подчеркнул, что в современном мире экономика должна опираться на инновации.
Мы многое делаем для развития науки, особенно прикладного характера. Обеспечивается коммерциализация научных открытий, усиливается связь науки и производства. Однако до сих пор в Казахстане нет ни одного наукограда. Знаю об идее создания наукограда близ Алматы, в районе Парка инновационных технологий "Алатау", - сообщили президент.
По словам президента, правительству нужно проработать данную инициативу и подготовить соответствующий закон.
Вторым наукоградом, как считают ученые, мог бы стать город Курчатов, который обладает соответствующим опытом и традициями. Но предупреждаю: все эти планы должны базироваться на реальных расчетах и кропотливой работе по их реализации. Воздушных замков мы уже повидали сполна. Спрос будет жесткий", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, порядка 440 млн тенге заработали незаконные майнинговые фермы в Казахстане.
14.03.2025, 16:22 191571
Деструктивные течения, дезинформация, оскорбления и мошенничество в соцсетях - Токаев поручил бороться с проблемами общественности
В стране развелось множество псевдопсихологов и коучей, которые учат людей жизни и зарабатывают на этом
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе IV заседания Национального курултая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев затронул проблему деструктивный течений, общественной этики и мошенничества в социальных сетях.
В своем выступлении президент отметил, что в социальных сетях участились случаи оскорблений, унижений чести и достоинства людей.
Есть те, кто распространяет недостоверную информацию. Необходимо рассмотреть возможные меры пресечения таких неприемлемых действий", - поручил Токаев.
Также глава государства поднял проблему усиления влияния нетрадиционных религиозных течений среди молодежи, особенно в сфере спорта.
В Казахстане гарантирована свобода вероисповедания, но беспорядок и вседозволенность недопустимы. Деструктивным течениям и чуждым нашей культуре идеологиям, безусловно, нужно поставить заслон. Важнейшая миссия религии - консолидация нации. Документы, регулирующие деятельность религиозных объединений, должны содействовать решению этой задачи. Необходимо всесторонне изучить данный вопрос и адаптировать законодательство к новым условиям", - подчеркнул он.
Кроме того, глава государства отметил, что члены курултая высказывают озабоченность по поводу участившихся в последнее время случаев мошенничества.
Злоумышленники собирают деньги якобы на благотворительность и тратят их в личных целях. Многие люди становятся жертвами интернет-мошенников. Кроме того, сейчас в стране развелось множество псевдопсихологов и коучей, которые учат людей жизни и зарабатывают на этом. Многие, доверившись им, в итоге оказались обманутыми. Мне поступает большое количество таких обращений (...) Уполномоченным органам надо обратить внимание на эти проблемы", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, активистка волонтерского движения и учредитель общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат была задержана по подозрению в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев. На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары.
Кроме того, в ноябре 2023 года Перизат Кайрат организовала сбор средств для оказания гуманитарной помощи жителям Палестины. С санкции суда арестованы недвижимость и имущество, приобретенные на денежные средства, полученные преступным путем. Позже стало известно, что в отношении Перизат Кайрат зарегистрировано новое досудебное расследование по факту мошенничества при сборе денег на строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов.
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