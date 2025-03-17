Минобороны готово направить более 7 тысяч военнослужащих на борьбу с паводками

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Уральск. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Уральске начали строить бетонную дамбу по берегу Урала. Всего по проекту закатать в бетон должны свыше 600 метров прибрежной полосы. Однако на сегодня из бюджета области на строительно-монтажные работы выделили лишь 200 млн тенге, чтобы начать укрепление 384 метров защитной дамбы вдоль улицы Жогалау, в районе Курени, сообщает " - В Уральске начали строить бетонную дамбу по берегу Урала. Всего по проекту закатать в бетон должны свыше 600 метров прибрежной полосы. Однако на сегодня из бюджета области на строительно-монтажные работы выделили лишь 200 млн тенге, чтобы начать укрепление 384 метров защитной дамбы вдоль улицы Жогалау, в районе Курени, сообщает " Уральская неделя ".





Часть жителей этого района активно выступают против строительства бетонной дамбы. Люди требуют остановить вырубку деревьев в пойме Урала. Они опасаются, что движение тяжелой техники в непосредственной близости и сам ход работ станут причиной разрушения их домов, многим из которых уже больше века. В управлении природных ресурсов и регулирования природопользования по ЗКО уверяют, что проект не повредит экологии. В пойме реки лес останется нетронутым - строители вырубают лишь лес вдоль самой дамбы. И если какой-то из домов все-таки пострадает в ходе строительства дамбы, его позже восстановят.





Руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования по ЗКО Марат Молдашев сообщил, что решение укрепить дамбу Урала в районе Куреней было принято из-за того, что ежегодно русло Урала приближается все ближе к городу, и береговая линия уже вплотную подошла к жилым домам.





Проект по берегоукреплению сделало ТОО "УралВодПроект". Согласно документации, по берегу Урала будут делать бетонную отмостку вдоль дамбы протяженностью 665 метров. Общая стоимость всего проекта - 1,6 млрд тенге.





Марат Молдашев пояснил, что из областного бюджета на начало работ выделят 400 млн тенге. Оставшуюся сумму по проекту управление намерено запрашивать в республиканском бюджете по линии МЧС.