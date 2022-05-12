Минобороны Казахстана и Сербии налаживают сотрудничество

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НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов прокомментировал вопрос снижения пенсионного возраста в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вопрос (снижения пенсионного возраста. - Прим. редакции) будет обсуждаться, но он непростой, объективно говоря. Мы учитываем международный опыт. Международный опыт не говорит в целом о снижении, и эту тему поднимают не только шахтеры. Сегодня этот вопрос поднимают и матери, имеющие детей-инвалидов. Поэтому будем обсуждать", - цитирует Тугжанова Zakon.kz .

Вице-премьер отметил, что Социальный кодекс планируют принять к концу года.

Несколько обсуждений будут. Что касается женщин, сегодня фактически средний пенсионный возраст - на уровне 60-61 года. Поэтому тема стоит на повестке дня. Будем обсуждать", - цитирует Тугжанова Inform.kz .

В Казахстане с 1 января 2022 года увеличился возраст выхода женщин на пенсию. Так, если в 2021 году женщины выходили на пенсию в 60 лет, то с 1 января этого года они выходят на пенсию только тогда, когда им будет 60 лет и 6 месяцев. Для реализации изменения планируется довести пенсионный возраст женщин до 63 лет в течение 10 лет - с 2018 по 2027 годы. Мужчины выходят на пенсию в 63 года.

Накануне депутат мажилиса Ерлан Смайлов предложил снизить пенсионный возраст работникам вредных и опасных производств с учетом подземного и горячего стажа или фиксировано до 55 лет.