Минобороны напомнило призывникам о необходимости явиться на призывные участки

Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - Министерство обороны РК в пятницу распространило информацию о необходимости явки призывников на призывные участки по месту жительства , передает Kazakhstan Today.

Призывникам, ранее направленным на дополнительное медицинское обследование, в обязательном порядке необходимо прибыть для медицинского освидетельствования в местные органы военного управления по месту воинского учета . По результатам медицинского освидетельствования в отношении призывников комиссией будет принято решение об их призыве, освобождении либо предоставлении отсрочки от воинской службы", - сообщили в пресс-службе министерства.

В ведомстве подчеркнули, что эти мероприятия являются плановыми и проходят в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. Для разъяснения в Министерстве обороны Республики Казахстан также функционирует горячая линия по номерам 8(7172) 72-13-89, 72-18-61.

В соответствии с законом Республики Казахстан "О воинской службе и статусе военнослужащих", а также с в соответствии с указом президента Республики Казахстан "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2019 года" призывные и медицинские комиссии продолжают работу по комплектованию молодым пополнением воинских частей и учреждений Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан.

В этой связи призывными комиссиями проводятся профилактические мероприятия с призывниками, подлежащими призыву на воинскую службу с целью недопущения ими нарушений действующего законодательства. Данные мероприятия ежегодно проводятся местными исполнительными органами совместно с органами внутренних дел, местными органами военного управления по месту работы, жительства, большого скопления людей (рынки, торгово-развлекательные центры и другие) весь период призывной кампании, с марта по июнь и с сентября по декабрь", - проинформировали в пресс-службе.

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