Минобороны прокомментировало видео склада боеприпасов близ Тараза

ТАРАЗ. 30 АВГУСТА - В Министерстве обороны сообщили, что на видео с боеприпасами, снятом во дворе ресторана в Байзакском районе, запечатлен металлолом, не представляющий угрозы взрыва, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как пояснили в ведомстве, непригодные для использования боеприпасы Минобороны передает в подведомственную организацию МИИР РК - АО "Казтехнологии". Там проводят процесс промышленной утилизации боеприпасов, извлекая и уничтожая взрывоопасные вещества, содержащиеся в них. После этого лом от боеприпасов выставляется на реализацию через электронную торговую площадку gosreestr.kz.

Представленные на видео корпуса и гильзы от снарядов - это металлолом, полученный после утилизации боеприпасов и реализованный частному предприятию посредством торгов на электронной площадке. Они не представляют никакой опасности для окружающих. В ходе проверки установлено, что Промбаза принадлежит ТОО "Бактияр-Group". На ее территории хранится черный лом (металл обожженный, сталь и металл чугунный). Указанный металл был приобретен ТОО "Бактияр-Group" 30 марта 2021 года, согласно договору, со склада лома металлов АО "Казтехнологии" в городе Арыси Туркестанской области", - проинформировали в пресс-службе Министерства обороны.

Также в ведомстве отметили, что у ТОО "Бактияр-Group" имеется лицензия о начале осуществления деятельности по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации юридическими лицами лома и отходов цветных и черных металлов.

В пресс-службе подчеркнули, что на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области, где 26 августа произошел пожар , подобные боеприпасы не хранились.

Напомним, что в результате взрывов в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, погибли 14 человек , продолжаются поиски еще двух. Пострадали около 100 человек.

Министерство обороны прорабатывает несколько версий произошедшего , в числе которых нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключаются также умышленные поджоги или диверсия.

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