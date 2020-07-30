Минсельхоз внес в черный список ряд импортеров сельхозпродукции

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Министерство сельского хозяйства внесло в черный список ряд импортеров сельхозпродукции, передает Kazakhstan Today.

Нарушители норм международной торговли, пытавшиеся на 24 фурах провезти в Казахстан растительную продукцию без фитосанитарных сертификатов, оштрафованы и внесены в "черный список". Кроме того, в их отношении в течение 30 дней в РК и РФ будут действовать ограничительные санкции", - сообщает пресс-служба МСХ.

Сообщается, что с 24 по 27 июля на фитосанитарный контрольный пункт "Сырым" в ЗКО со стороны Российской Федерации прибыло 24 автомашины с подкарантинной продукцией: 10 - с зерном, 5 - с картофелем, 4 - с фруктами, 3 - с лимоном, 2 - с бананами.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля госинспекторы МСХ РК установили отсутствие фитосертификатов на грузы, что является серьезным нарушением норм международной торговли, требований Международной конвенции по защите и карантину растений и Евразийского экономического союза.

Согласно решению КТС №318 от 18 июня 2010 года "Об обеспечении карантина растений в ЕАЭС", "Положению о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля на таможенной границе и таможенной территории ЕАЭС" и закону РК "О карантине растений", ввоз подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию республики без фитосанитарного сертификата страны-экспортёра строго запрещен.

На основании этого все 24 автомобиля были задержаны, что привело к их скоплению на нейтральной полосе между границами РК и РФ.

Однако из-за неудобств, вызванных затором между постами двух стран, а также для стабилизации цен на продовольствие, машинам с товарами все же разрешили въехать в Казахстан после углубленного лабораторного исследования фитосанитарного состояния грузов, наложения штрафов и включения участников внешнеэкономической деятельности в список нарушителей законодательства ЕАЭС в области карантина растений. Также им разъяснили, что субъекты предпринимательства из вышеуказанного списка не могут получать фитосанитарные сертификаты на территории Республики Казахстан и Российской Федерации в течение 30 календарных дней", - отметили в МСХ.

Вместе с тем комитет госинспекции в АПК МСХ РК запланировал провести переговоры с Россельхознадзором касательно выработки единого алгоритма действий по предупреждению подобных нарушений и усиления совместной разъяснительной работы среди участников ВЭД.

Кроме того, комитет госинспекции в АПК усилит карантинный фитосанитарный контроль на границе Казахстана и будет принимать в отношении нарушителей самые жесткие меры.

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