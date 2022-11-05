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МКС: в популярных туристических местах не хватает более 490 санузлов

04.11.2022, 19:51 8496
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство культуры и спорта провело исследование состояния инфраструктуры в туристских дестинаций и гранд-туров Казахстана, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Результаты и рекомендательные письма были направлены акиматам и профильным ведомствам для устранения всех замечаний.
 

В частности, необходимо установить 493 санузла, указатели, мусорные контейнеры, повысить качество работы интернета и сотовой связи, проложить внутренние дороги до туристических баз. Кроме того, специалисты проинспектировали вокзалы, автозаправочные станции, пункты питания и другие объекты", - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и спорта.

 
В ведомстве добавили, что местные исполнительные органы должны активизировать работу по улучшению "мягкой" инфраструктуры, подведению коммуникаций и строительству туалетов.
 

Государство готово просубсидировать содержание санитарно-гигиенических узлов в размере 83 тысяч тенге ежемесячно. По актуальным данным одобрено 11 заявок на субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов: 3 - Акмолинская область, 1 - Восточно-Казахстанская область, 1 - Абайская область, 2 - Жамбылская область, 2 - Карагандинская область, 2 - Костанайская область", - сообщили в МКС.

 
Напомним, в санузлах более 100 школ Казахстана провели ремонт благодаря акции "Балаға лайық" и поступившим обращениям.
 

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Законность выдачи ряда лицензий на разведку твердых полезных ископаемых рассмотрели в правительстве

05.11.2022, 09:21 976
Астана. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики
 

Рассмотрен вопрос законности выдачи ряда лицензий на геологическую разведку твердых полезных ископаемых. Для анализа правомерности этих решений будет создана специальная рабочая группа", - сообщает primeminister.kz.  

 
В обсуждении приняли участие руководители центральных государственных органов, Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной службы, Агентства по финансовому мониторингу, фонда "Самрук-Казына".
 

Активно сотрудничать с фондом "Самрук-Казына" призвал иностранных дипломатов Токаев

04.11.2022, 14:48 14451
Активно сотрудничать с фондом "Самрук-Казына" призвал иностранных дипломатов Токаев
Фото: sk.kz
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с главами иностранных дипломатических миссий призвал их активно взаимодействовать с фондом "Самрук-Казына", который входит в число 30 крупнейших суверенных фондов мира с активами на сумму 70 млрд долларов, сообщает Акорда.
 
По словам главы государства, в настоящее время фонд проходит комплексную трансформацию, направленную на повышение прозрачности и эффективности.
 

В этом контексте одним из главных направлений является приватизация портфельных активов фонда "Самрук-Казына". Крупнейшие активы фонда, такие как национальная нефтяная компания, авиаперевозчик и железнодорожная компания, в скором времени станут публичными. "КазМунайГаз" - наш национальный нефтяной чемпион - проводит IPO в Казахстане этой осенью", - сказал президент.

 
 
На встрече Токаев также высказал обеспокоенность постоянным высоким уровнем импорта продовольствия из-за рубежа и выразил намерение увеличить экспорт в 2 раза.
 

Инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение - Токаев

04.11.2022, 14:01 15696
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главами иностранных дипломатических миссий, сообщает "БОРТ№1".
 
На встрече Токаев отметил, что Казахстан остается приверженным принципу открытой экономики и поддерживает торговые отношения со 180 странами мира.
 

Несмотря на экономические потрясения по всему миру, наш экспорт несырьевой продукции увеличился почти на 40%. Мы намерены и далее укреплять нашу лидирующую позицию в Центральной Азии по привлечению инвестиций. Только за 6 месяцев текущего года зарубежные партнеры инвестировали порядка 15 млрд долларов США в экономику страны, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - отметил Токаев.

 
В то же время он выразил обеспокоенность постоянным высоким уровнем импорта продовольствия из-за рубежа, что приводит к высокой инфляции.
 

Эксперты справедливо признают, что инфляция в Казахстане имеет иностранное происхождение", - заметил Токаев.

 
По его словам, стратегическая цель республики - повысить производство отрасли в 2,5 раза, а также увеличить экспорт в 2 раза.
 

Мы входим в топ 10 крупнейших экспортеров зерновых культур, ежегодно поставляя более 5 млн тонн пшеницы и 1,5 млн тонн муки. Казахстан является одним из крупнейших производителей семян льна и экспортеров масличных культур", - напомнил Токаев.


Он также подчеркнул, что, обладая вторыми по величине подтвержденными запасами нефти в Евразии, Казахстан является надежным поставщиком нефтегазовых ресурсов для смягчения последствий глобального энергетического кризиса.

В настоящее время более 80% сухопутных транзитных перевозок по коридору Китай - Европа проходит через Казахстан. По данным Всемирного банка, развитие транзитно-транспортного потенциала может способствовать совокупному увеличению ВВП стран Центральной Азии на 15%", - добавил президент.


В связи с этим он напомнил о важности Транскаспийского международного транспортного маршрута, известного как «Средний коридор», в контексте обеспечения энергетической и продовольственной безопасности.
 

Комитет промышленной безопасности озвучил требования к "АрселорМиттал" в связи с трагедией на шахте

03.11.2022, 17:23 30421
Комитет промышленной безопасности озвучил требования к "АрселорМиттал" в связи с трагедией на шахте
Фото: Акимат Карагандинской области
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет промышленной безопасности озвучил требования к компании "АрселорМиттал Темиртау" по промышленной безопасности в связи с трагедией на шахте, жертвами которой стали пять шахтеров.  
 
АО "АМТ" необходимо:
 
  • укомплектовать штат рабочих и инженерно-технических работников, что скажется на поддержании в безопасном состоянии горных выработок угольных шахт и проведении безопасных технологических работ в части проветривания и безопасности шахтеров;
  • своевременно производить замену оборудования, отработавшего нормативный срок, которое негативно сказывается на безопасном выполнении технологических операций, росте травматизма, аварийности оборудования (в плачевном состоянии находится большинство вентиляторов главного проветривания, которыми отработано уже 3 срока эксплуатации (1970-80-х годов при нормативе 14 лет);
  • повысить эффективность научно-исследовательских работ по предотвращению газодинамических явлений;
  • проводить заблаговременную дегазацию угольных пластов на основе активного воздействия на пласты угля через скважины, пробуренные с поверхности до начала ведения горных работ, - на основе передовых достижений на угольных шахтах ближнего и дальнего зарубежья (за 25 лет контракта на недропользование на шахтах УД АО "АМТ" данная работа не проводилась и не проводится);
  • производить разведку угольных шахтных полей с поверхности на предмет доразведки геологических нарушений с целью недопущения газодинамических явлений (за период действия контракта на недропользование данная работа не производилась);
  • выполнять проектные решения по разработке маломощных пластов и вскрытию новых горизонтов во избежание снижения объемов по добыче угля и остановки шахт).
 

Полагаем, что выполнение АО "АМТ" всех перечисленных мероприятий по промышленной безопасности, рекомендаций независимых экспертных организаций позволит снизить аварийность и производственный травматизм на опасных производственных объектах республики", - подчеркнули в комитете.

 
В ведомстве также прокомментировали ситуацию на шахте имени Ленина.
 

Сообщаем, что все причины и выводы будут определены по итогам расследования, а также разработаны соответствующие мероприятия для недопущения аналогичных аварий", - отметили в комитете.

 
Там напомнили, что в рамках действующего законодательства проверки на опасных производственных объектах, в том числе шахт, проводятся 1 раз в год с предварительным уведомлением проверяемого субъекта за 30 календарных дней. Более того, сократились сроки проведения ежегодных плановых проверок с 30 календарных дней (с возможностью продления еще на 30 дней) - до 15 рабочих дней.
 

Вместе с тем с каждым годом происходит увеличение количества вновь вводимых предприятий, однако при сокращении численности государственных служащих сократился и инспекторский состав, осуществляющий проверки в области промышленной безопасности, с 1640 человек до 381. Также стоит отметить, что низкая заработная плата инспекторского состава по сравнению с бизнесом сказывается на их квалификации", - пояснили в комитете.


Напомним, 3 ноября ориентировочно в 3 часа ночи в Шахтинске, АО "АрселорМиттал Темиртау", на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 4 работников. Позже стало известно о пятом погибшем.

Также во время аварии пострадали 4 человека. Об их состоянии сообщили медики.
 

Новые требования для беспилотников введут в Казахстане

03.11.2022, 17:17 30901
Новые требования для беспилотников введут в Казахстане
Фото: пресс-служба АО НК Казахстан Инжиниринг
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Для полетов беспилотных летательных аппаратов будут предусмотрены новые требования. Такое решение принято на совещании представителей Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК по вопросам эксплуатации беспилотников, сообщили в пресс-службе ведомства.
 
Во встрече приняли участие представители государственных органов, АО "Авиационная администрация Казахстана", бизнес-сообществ и Казахстанской ассоциации беспилотных летательных аппаратов.
 
По словам заместителя председателя Комитета гражданской авиации МИИР РК Ардака Утепова, в последнее время использование беспилотных летательных аппаратов стало популярным как в сфере выполнения работ любительской и коммерческой аэрофотосъемки, так и в сфере профессионального мониторинга или доставки различных товаров. Количество пользователей дронов растет, в связи с этим возникают вопросы о правилах регистрации и использования летательных аппаратов.
 

Постановка на учет, первоначальная подготовка внешних пилотов и выдача сертификатов, а также выдача разрешений на выполнение полетов над густонаселенными районами городов, поселков и авиационных работ осуществляются Авиационной администрацией Казахстана", - отметил Утепов.

 
В настоящее время на учете находится 301 беспилотный летательный аппарат. В период с 2021 по 2022 годы выдано 223 сертификата внешних пилотов БПЛА, 34 разрешения на выполнение авиационных работ, а также 20 разрешений на выполнение полетов над густонаселенными районами.
 

В этом году планируется принятие поправок в законодательство об использовании воздушного пространства Казахстана, которые предусматривают новые требования для полетов БПЛА. В частности, будут введены две категории: специальная зона для беспилотных судов и зона ограничения полетов для беспилотников", - сообщили в МИИР РК.

 

Изъятые у коррупционеров деньги направят на строительство школы в Актюбинской области

03.11.2022, 16:41 31791
Изъятые у коррупционеров деньги направят на строительство школы в Актюбинской области
Актобе. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области по итогам досудебных расследований в сентябре текущего года виновные должностные лица в совершении коррупционных преступлений возместили причиненный ущерб в сумме 197 миллионов тенге.
 

По согласованию с акиматом области принято решение об использовании указанной суммы на завершение строительства школы села Кумжарган Мугалжарского района Актюбинской области, которое признано проблемным" - сообщает Антикорр.

 
Школу в селе Кумжарган планировалось открыть еще в январе 2019 года и решить проблему детей из 54 семей, обучавшихся в старой школе (1974 года постройки). Однако в связи с неисполнением подрядной компанией обязательств и признанием ее недобросовестным поставщиком школа так и не была запущена.
 

На данный момент к объекту привлечен новый поставщик, которому для завершения будет выделено 150 миллионов тенге. Часть возмещенных денежных средств будет использована для строительства одной из самых крупных в стране workout-площадок на территории Актобе. Это придаст импульс развитию детского массового спорта", - подчеркнули в ведомстве.

 

Проверка безопасности товаров: в 65% случаев выявлены нарушения

03.11.2022, 16:04 32861
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Более тысячи проверок организовано территориальными департаментами Комитета технического регулирования и метрологии за 10 месяцев 2022 года. Нарушения выявлены в 865 случаях - 65% от всех проверок, сообщил на брифинге в СЦК председатель ведомства Куаныш Еликбаев.
 

Территориальными департаментами комитета за 10 месяцев 2022 года проведено 1326 проверок. Внеплановые - 104, профилактический контроль с посещением - 134, профилактический контроль без посещения - 877 и совместные проверки с другими государственными органами - 227. Нарушения выявлены в 865 случаях - 65% от всех проверок", - отметил спикер.

 
Выдано 122 предписания, вынесено 155 постановлений по делу об административном правонарушении. Сумма административных штрафов составила 140,6 млн тенге, что на 77% больше, чем за весь 2021 год.
 

Нас такая ситуация не устраивает - Смаилов выразил недовольство ростом цен на фоне выделения госсубсидий

03.11.2022, 15:40 33146
Нас такая ситуация не устраивает - Смаилов выразил недовольство ростом цен на фоне выделения госсубсидий
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на совещании правительства по вопросам цен на социально значимые продовольственные товары с участием руководства центральных госорганов и акиматов областей выразил недовольство ростом цен на продукты госсубсидий, сообщает primeminister.kz.
 
По словам первого вице-министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева, продовольственная инфляция за 10 месяцев текущего года достигла 20,5%. По итогам прошедшего месяца рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,8%. В частности, яйца подорожали на 7,6%, мука на 3,9%, рис на 3%, молоко на 2,2%. Вместе с тем за неделю отмечено снижение стоимости моркови (0,8%), картофеля (0,6%), сахара и капусты (0,1%).
 
Для стабилизации цен на широкий спектр продуктов питания планируется проработать вопрос удешевления зерна, кормовой базы и подсолнечного масла. При этом, по его словам, по отдельным товарным позициям - яйца, растительное масло, рис - отмечается недобросовестное поведение субъектов рынка.
 

Буквально накануне в ходе посещения Абайской области был выявлен факт, когда птицефабрики, находясь в 200 километрах от Семея, отпускали яйца по 360-380 тенге за десяток, а цена конечной реализации при этом составила 600 тенге. В этой связи необходимо принять срочные меры антимонопольного реагирования. Кроме того, в последнее время в прессе наблюдаются публичные заявления отдельных товаропроизводителей о предстоящем повышении цен. Здесь также необходимо реагировать надлежащим образом", - сказал Арман Шаккалиев.

 
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев доложил об итогах анализа причин роста стоимости помидоров, огурцов и яиц, а также о возможных мерах по стабилизации цен на них. Он отметил, что некоторые товаропроизводители просят нарастить объемы государственного субсидирования.
 

Мы в этом году в два раза увеличили субсидирование сельского хозяйства, но при этом видим двадцатипроцентный рост цен на продовольствие от тех, кто их получает. Нас такая ситуация не устраивает. Если мы им даем субсидии, то они должны брать встречные обязательства. Система субсидирования должна четко работать", - сказал Алихан Смаилов.

 
По мерам антимонопольного реагирования выступил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов. О ситуации в регионах доложили акимы Улытауской области Берик Абдыгалиулы, Костанайской области - Архимед Мухамбетов и Атырауской области - Серик Шапкенов.
 
Заслушав выступающих, премьер-министр отметил, что есть серьезные вопросы к деятельности госорганов в части стабилизации цен на продукты питания.
 

Министерства и акиматы имеют все необходимые инструменты, финансовые средства, контрольные функции для регулирования стоимости социально значимых продовольственных товаров, но динамика роста цен очевидна", - сказал Алихан Смаилов.

 
Он также подчеркнул, что ранее неоднократно поручалось довести финансирование оборотной схемы до 100 млрд тенге, однако шесть регионов - Алматинская, Жамбылская, Павлодарская, Атырауская, Костанайская и Акмолинская области - до сих пор этого не сделали.
 
По его словам, также до сих пор нет ожидаемого эффекта от работы региональных комиссий по расследованию цепочек ценообразования, деятельность которых было поручено переформатировать, и не проведена актуализация базы данных по овощехранилищам.
 

Это результат слабой работы акиматов и недостаточной координации со стороны министерств сельского хозяйства, торговли и интеграции. Поручаю за ненадлежащее исполнение своих обязанностей привлечь к дисциплинарной ответственности курирующих заместителей акимов указанных регионов", - отметил Смаилов.

 
Он поручил Министерству торговли и интеграции внести представление на привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц, курирующих данное направление, а также освободить от должности председателя Комитета торговли.
 
В заключение он еще раз подчеркнул, что по тем товарным позициям, по которым наблюдается наибольший рост цен, а это огурцы, помидоры и яйца, нужно принять конкретные меры.
 

Нужно понять, кто основные поставщики, в связи с чем идет рост. Если они свою маржу берут за счет роста цен, то пусть работают в рыночной среде, а мы перенаправим субсидии на другие направления. При этом в регионах мониторинг за допустимой торговой надбавкой и работу специальных комиссий необходимо поставить на системную основу. Коллеги, прошу усилить работу по недопущению необоснованного роста на социально значимые продукты питания. Инструменты все есть", - заключил Алихан Смаилов.

 

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